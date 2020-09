La angustia de Catherine Fulop: su hija Tiziana y su suegra Bety están internadas por Coronavirus Crédito: Captura de pantalla

En las últimas horas, Catherine Fulop confirmó que dio positivo en el hisopado de Covid-19. Sin embargo, la integrante de El club del Moro no fue la única en contraer el virus, ya que también su marido Osvaldo Sabatini, su hija menor Tiziana y su suegra Beatriz, que desde hace unas semanas está pasando la cuarentena con ellos, se encuentran contagiados. En las últimas horas, la situación familiar de la actriz y conductora se agravó, ya que tanto su hija como su suegra tuvieron que ser internadas por fiebre alta y se encuentran en observación.

La noticia la dio este martes Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, quien aseguró que la primera en contagiarse fue la actriz. "El viernes pasado cuando terminó su programa en la radio, Cathy tuvo fiebre y rápidamente se hizo el test. El resultado dio positivo", expresó el conductor de eltrece. De hecho, fue la propia actriz quien confirmó la noticia en sus redes: "Al final de la semana pasada empecé a tener síntomas. Me llamo la atención que me dio fiebre y me hisopé. El resultado fue positivo al igual que mi familia, estamos todos contagiados", señaló mientras pedía que recen mucho para que "todo esto pase pronto".

Pero, a pesar de su optimismo, el cuadro se agravó a las pocas horas y Fulop tuvo que ser internada en observación en el Instituto Argentino del Diagnóstico. ¿Los motivos? Se agitaba cuando caminaba y los dolores en el cuerpo no le permitían moverse; sin embargo, su cuadro no fue de gravedad y el domingo por la mañana la venezolana recibió el alta médica.

Pero con el correr de las horas la situación se tornó aún más complicada para la familia. Tiziana, la hija menor del matrimonio y Bety, la mama de Ova y de la extenista Gabriela Sabatini, tuvieron que ser internadas por un cuadro de fiebre alta y aún permanecen en observación. Según contaron en LAM, la suegra de Cathy (que tiene 81 años y problemas respiratorios) se había mudado con ellos hacia unas pocas semanas, ya que transitar sola la cuarentena "se le estaba haciendo muy difícil y la estaba deteriorando anímicamente".

Oriana, la hija mayor del matrimonio Fulop Sabatini, y su novio Paulo Dybala, transitaron esta enfermedad desde Italia. "Me empecé a sentir mal. Me cansaba muy rápido, me quedaba sin aire al toque y me hacía un ruido muy raro la respiración", contó por aquel entonces la cantante al confirmar la noticia.