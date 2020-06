Coronavirus: Tras dar positivo, Paulo Kablan salió al aire en Cortá por Lozano Crédito: Web

30 de junio de 2020 • 18:10

Un día después de que le confirmaran que había dado positivo en el test de coronavirus , Paulo Kablan volvió a la pantalla de Telefe, pero esta vez como invitado. Desde su casa, en donde se encuentra cumpliendo el aislamiento obligatorio, el periodista habló con sus compañeros de Cortá por Lozano y contó como se siente.

"La verdad es que estoy bien de salud, obviamente con Covid porque di positivo, pero no tengo síntomas. Fue todo una sorpresa, ayer estuve trabajando normalmente", expresó cuando Verónica Lozano le preguntó cómo estaba. "Mirá, me puse saco y todo. Quiero salir al aire, quiero estar acá", agregó feliz por la llamada.

Durante la conversación, la conductora del programa reveló que cuando Kablan contó en el chat grupal del equipo que tenía coronavirus, todos pensaron que era un chiste. Sin embargo, al saber que su compañero no bromeaba, todos se preocuparon por él. "Quiero contarle a todos que en mi caso no voy a Telefe desde el lunes 22, fui de los primeros en salir al aire desde acá", dijo.

"Hace unos días nos llamaron del canal y nos preguntaron a todos si queríamos hacernos el hisopado. Nos dieron la opción y obviamente todos dijimos que sí, aunque no teníamos síntomas. Fui el jueves a hacerlo pensando que iba a dar negativo, pero ayer me comunicaron que había dado positivo y desde la producción me pusieron en contacto con la médica del canal", reveló sobre la razón por la cual se hizo el test.

Paulo también contó cómo tomó su familia la noticia. "Mi hijo más chico escuchó mientras yo hablaba por teléfono la frase, 'di positivo'. Agarró y fue corriendo a donde estaba mi mujer y le dijo, 'andá que el viejo dio positivo'. La vi entrar a ella a la sala con la cara desencajada", recordó. "Ahora estoy encerrado, estamos todos encerrados. Nos indicaron los pasos a seguir para no contagiar y que no haya ningún tipo de riesgo. Igualmente te controlan a cada hora".

"Tengo olfato, tengo gusto, todo...Lo que pensé fue: 'que se me vaya el gusto unos días así adelgazo y no como tanto', pero no", bromeó el periodista para quitarle un poco de peso a la situación. "La verdad es que no tengo ningún síntoma. De hecho yo pedí trabajar y me dijeron que no".

Mientras transcurría la nota, le solicitaron que recordara si en los últimos días había sentido algo extraño. "Ahora que me dio positivo me puse a pensar, y lo único que recuerdo es que la semana pasada sentía un poco de picazón y ardor en la garganta, pero fue justo el cambio climático y es algo normal en mi vida cada vez que pasa. Dolor de cabeza, lo habitual, una vez por semana un poco, nada que no sea lo normal en un día que estuve mucho con la computadora", afirmó mientras olía una taza de café y una botella de vinagre, para hacer el test del olfato. "Me estoy dando cuenta de algo ahora al aire. Noto los olores muy suaves", relató.