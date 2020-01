Courteney Cox sorprendió a los fanáticos de Friends con una imagen inédita del elenco de la sitcom Fuente: Archivo

Courteney Cox usa las redes sociales a la perfección: siempre sorprende a sus seguidores con sus posteos, y esta no fue la excepción. La actriz compartió en su Instagram una foto inédita del elenco completo de Friends, tomada el día que grabaron el último capítulo de la serie.

"La última cena antes de grabar el último capítulo [titulado "The Last One"]. 23 de enero de 2004 #tbt #friends", escribió Cox en el epígrafe de la publicación. En la foto, todos están tomados de las manos y abrazados, sentados alrededor de una mesa con gran variedad de platos de comida. El festín tenía como motivo que las grabaciones de la mítica serie llegaban a su fin.

En la imagen se puede notar que los actores tienen expresiones de tristeza y sentimientos encontrados, a diferencia de otras fotos juntos. Esa era la última vez que iban a cenar todos juntos antes de ir al set, después de diez años compartiendo muchísimo tiempo juntos.

La actriz que personificó a Monica Geller también compartió una foto del guion original de la ficción, donde se puede leer la carátula del último episodio. Su nostálgico posteo emocionó a los fanáticos de la tira, y en una pocas horas obtuvo más de 2 millones y medio de likes.

Jennifer Aniston comentó la publicación con tres emojis de llanto, dejando entrever que conserva un gran cariño por la serie, al igual que todos los protagonistas. También Lisa Kudrow dejó su comentario con emojis de donas y corazones. Las tres actrices mantienen una gran amistad: siempre están presentes en sus respectivos cumpleaños, y suben selfies juntas de sus reuniones.

Como resultado, muchos de los fervientes admiradores de la serie dejaron una lluvia de comentarios con las frases más recordadas de aquél último capítulo; entre ellas, "I got off the plane" ("Me bajé del avión"), la inolvidable frase que el personaje de Rachel le dijo a Ross (David Schwimmer), tras renunciar a su viaje a París, porque aún está enamorada de él.

Los comentarios de Jennifer Aniston y Lisa Krudow en el posteo de Courteney Cox Crédito: Instagram