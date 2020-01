Courteney Cox sorprendió a todos bailando con su hija en las redes sociales

La actriz de Friends hizo una coreografía en Tik Tok junto a su hija Coco Crédito: Instagram

10 de enero de 2020 • 14:16

La red social Tik Tok tiene a una nueva estrella entre sus filas: Courteney Cox y su hija, Coco Arquette, de 15 años, publicaron un video de ellas haciendo una coreografía al ritmo de la canción "Do My Dance", de la rapera Tyga junto a 2 Chainz, una tendencia muy popular de la red social china. La actriz de Friends también compartió el clip en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Si tu objetivo es ver a tu hijo perder la paciencia, intentá hacer un Tik Tok con ellos. #FamilyAerobics".

Sus amigos no tardaron en llenarla de comentarios con mensajes de apoyo. "Fue un muy buen final", comentó el actor David Spade. Selma Blair le puso: "Estoy completamente impresionada, sos una especie de súper mujer". "Eso es definitivamente una noche en casa con mis chicos", afirmó el humorista y exjugador de fútbol John Bishop, mientras que la actriz de Impacto Profundo, Mary McCormack, le decidió declarar una "guerra de Tik Tok" junto a su hija Margaret.

Los fans de Friends rápidamente se acordaron de "The One With The Routine" donde su personaje en la serie, Monica Geller, junto a su hermano Ross (David Schwimmer), reviven una rutina de baile que habían creado durante la secundaria para presentar en el set de un especial de televisión navideño. No obstante, los que siguen a la actriz desde mucho antes también se acordaron del videoclip de la canción "Dancing In The Dark" de Bruce Springsteen, donde una joven Courteney Cox baila desde el público y consigue captar la atención del rockero, que la invita a subirse con él al escenario.

Coco es la hija de Cox junto a su exesposo David Arquette, con quien había compartido el set de Scream. Cox y Arquette se divorciaron en 2012, después de 13 años de matrimonio. Desde el 2013, la actriz sale con el cantante de Snow Patrol Johnny McDaid.