Coyote Ugly: así lucen hoy las actrices, a 25 años de la película, y los rumores que encienden una posible remake

Recién cumplidos los 25 años del estreno de Coyote Ugly y con rumores de una secuela cada vez más cerca, cabe preguntarse qué hizo que la película fuera un éxito de taquilla en el año 2000, con más de 100 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

La historia de Violet Sanford (Piper Perabo), la aspirante a compositora que se muda de su casa en Nueva Jersey a la caótica Nueva York dejando atrás a un padre viudo (John Goodman), al que visitaba los domingos para usar el lavarropas, y a una amiga de la infancia a punto de casarse, llegó al corazón del público por representar una oda al triunfo del amor y un canto a la amistad y a la magia de cumplir un sueño.

O, quizás, las razones de su éxito tuvieran más que ver con el glamour del vestuario, con pantalones de tiro bajo y botas estilo cowboy, de un grupo de mujeres bailando encima de la barra de un bar como si estuviera a punto de caer un meteorito y acabar con todo. Entre ellas, claro, también Violet.

A excepción del Coyote Ugly Saloon real en el que se inspiró la película dirigida por David McNally, es difícil imaginar una continuación de Coyote Ugly en pleno siglo XXI, cuando en los bares la gente se sienta a mirar el celular. Complicado también resultaría recrear el exceso de todo lo que pasaba encima de esa barra y, aunque a nadie se le escapa que tenía mucho que ver con mostrar la exuberancia de las jóvenes mozas, también incluía un combo de emociones en escena: sororidad, envidias, enamoramientos, deseo sexual, miedos... todo a la vez.

Ante la posibilidad de que una secuela de esta historia 'dosmilera’, de culto para muchos, vea la luz, surgen algunas preguntas: ¿A qué se dedicarán ahora las camareras? ¿Se repetirán los papeles? ¿El bar Coyote tendrá un reservado para vapear?

Maria Bello, Izabella Miko, Tyra Banks y Piper Perabo, en los años 2000 Jeff Kravitz (FilmMagic/Getty)

Durante la Comic-Con en San Diego celebrada a finales de julio, la protagonista de la película original, Perabo, respondió a las preguntas de The Hollywood Reporter sobre una segunda parte del film: “Hubo conversaciones y las personas que estuvimos [en la primera película] estamos tratando algunas cosas”, adelantó.

La intérprete, que estaba en el evento como parte del elenco de Butterfly, la nueva serie de espías de Amazon Prime, apuntó que había “cosas cocinándose” y, aunque dijo no poder hablar de si existe ya un guión terminado o en proceso, sí pudo afirmar que se ha puesto sobre la mesa esta posibilidad.

Tyra Banks, Izabella Miko, Maria Bello, Diane Warren y Melanie Lynskey, 25 años después del estreno de la película River Callaway (Variety/Getty Images)

En la entrevista, destacaron especialmente las sugerencias que surgieron para encontrarle título a la esperada secuela que hizo junto a su compañero en la ficción de Amazon, Daniel Dae Kim: Coyote Uglier, propuesto por el actor de origen surcoreano, o Coyote or Ugly, sugerido por la actriz.

Antes de la Comic-Con, las protagonistas de la película original, estrenada en Estados Unidos el 4 de agosto de 2000, se reunieron en febrero en una proyección con coloquio que se hizo en el Aero Theatre de Santa Mónica (California) para celebrar los 25 años del film y, de paso, ayudar a las víctimas de los incendios forestales de Los Ángeles de principios de 2025, a través de la misión Global Empowerment Mission LA.

La actriz María Bello, la compositora Diane Warren, las también actrices Melanie Lynskey e Izabella Miko y la modelo Tyra Banks, durante el evento por el aniversario del film River Callaway (Getty Images)

En la fiesta de aniversario estuvieron la modelo Tyra Banks (que interpreta a Zoe en la película), Maria Bello (Lil), Melanie Lynskey (Gloria) e Izabella Miko (Cammie), además de McNally y de la compositora de éxitos Diane Warren, autora de la canción principal, “Can’t Fight the Moonlight”, en la voz de LeAnn Rimes. En remoto, contó con Bridget Moynahan (Rachel), Adam Garcia (Kevin O’Donnell) y con su protagonista, Piper Perabo.

“El bar Coyote es un placer culposo“, dijo Banks, organizadora del encuentro y una de las tantas famosas que perdieron sus casas en los incendios de Los Ángeles, ante las cámaras de la cadena estadounidense Entertainment Tonight. La supermodelo, que compartió tapas de revistas y pasarelas con Naomi Campbell y Valeria Mazza en los años noventa y que fue ángel de Victoria’s Secret (participó en el regreso de los famosos desfiles de la marca de lencería en octubre de 2024), fue la primera mujer negra en posar en solitario para Sports Illustrated en 1997 y en 2019 volvió a hacer historia en la publicación, a sus 45 años.

Después de subirse a la barra del bar en la ficción fue productora y presentadora en programas como America’s Next Top Model y The Tyra Banks Show. Actualmente, tiene una empresa de helados en Sidney (Australia) y es madre de York Banks Asla, a quien tuvo en 2016 por vientre de alquiler junto al fotógrafo Erik Asla.

Tyra Banks, junto a Valeria Mazza, décadas atrás en la tapa de la revista Sports Illustrated WALTER IOOSS JR. - SPORTS ILLUSTRATED

“He viajado por el mundo y no puedo decir cuántas mujeres y niñas me han dicho cómo la película les cambió la vida”, mencionó durante el evento la actriz María Bello, que en la película interpreta a la dueña del local. “Yo venía de trabajar en un bar igual en Nueva York”, dijo la dos veces nominada al Globo de Oro como mejor actriz de reparto por The Cooler (2003) y Una historia de violencia (2005). En 2013, Bello causó cierto revuelo en la industria del cine al develar que tenía una relación sentimental con otra mujer: “El 99% de Hollywood es gente encantadora”, le dijo al diario El País en 2016. En la actualidad, acaba de formar parte de la serie de Netflix Aguas turbias y se la verá próximamente en la película Hell in Paradise.

Consultada sobre la posibilidad de una secuela, la actriz Melanie Lynskey, quien encarna a la amiga de la infancia de Violet en la ficción, se mostró sorprendida: “Ni siquiera lo había pensado, ¿se va a hacer? Bueno, no sé, yo estoy libre ahora mismo", respondió. La carrera de la neozelandesa, protagonista junto a Kate Winslet de las Criaturas Celestiales de Peter Jackson en 1994, se ha movido sobre todo entre personajes secundarios hasta el estreno en 2021 de la serie dramática Yellowjackets, que acaba de anunciar una cuarta temporada y que le ha valido dos nominaciones consecutivas a los premios Emmy por su papel de Shauna Sadecki.

En cambio, Izabella Miko, quien dio vida a la coyote Cammie, asegura tener varias ideas para una segunda parte: “Ésta fue mi primera película, tenía 18 años y ni siquiera podía entrar en un bar para prepararme el papel sin llevar un documento falso”. Tras su mayoría de edad, la actriz polaca se dedicó sobre todo al activismo medioambiental, aunque también se la vio en algún capítulo de series como NCIS, Chicago Fire o Mentes criminales.

Además de Perabo, otra de las coyotes originales que no pudieron estar en persona en el evento en Santa Mónica fueron la actriz Bridget Moynahan, una cara conocida por series como Blue Bloods, y expareja del famoso jugador de la NFL Tom Brady, con quien tuvo un hijo en 2007.

Casada desde 2014 con el productor Stephen Kay, la intérprete cuenta entre sus logros profesionales con una nominación a los Globo de Oro en 2011 por su papel en la serie Covert Affairs. Adam García, quien da vida a Kevin O’Donnell en la película, también participó del evento de forma virtual. El actor es además bailarín y cantante, y estuvo dos veces nominado a los premios Laurence Olivier.

“Durante el rodaje, hace 25 años, siempre tuvimos una buena relación, siempre supimos que era una película especial, en un tiempo en el que no había muchas películas protagonizadas por mujeres”, explicó Bello durante el reencuentro. Ahora, con una concepción muy diferente de lo que es el empoderamiento femenino, está por verse si esa secuela que todas desean se mantiene en la barra con la misma firmeza.