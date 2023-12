escuchar

Como sucede año tras año, al llegar diciembre las estrellas de la televisión y de la radio comienzan a renegociar sus contratos de cara al año próximo. En ese contexto, la presencia de Cristina Pérez este martes en la pantalla de la Televisión Pública, al frente de un programa especial, despertó sorpresa. Más aún cuando la histórica conductora de Telefe Noticias abandonó su puesto después de que su esposo, Luis Petri, conformara junto a Patricia Bullrich la fórmula presidencial con la que Juntos por el Cambio compitió en las últimas elecciones.

La periodista fue la encargada de conducir el acto organizado por Jabad Lubavitch Argentina, una organización judía jasídica, una rama del judaísmo ortodoxo , cuya sede central se encuentra en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. La ceremonia, en la que se encendió la sexta vela de Janucá, contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien se convirtió en el primer presidente en 39 años en participar, según aseguraron fuentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) a LA NACIÓN.

Bajo la consigna “Am Israel unido en una misma luz”, la ceremonia tuvo lugar en la plaza República Oriental del Uruguay, ubicada en la Avenida del Libertador y Austria, en el barrio porteño de Recoleta, a las 19.30 y fue transmitida por el canal oficial.

La presencia de Pérez en aquella pantalla generó más dudas que certezas. ¿Se sumó al staff de la Televisión Pública? ¿Abandonó definitivamente Telefe? En diálogo con LA NACIÓN, la conductora abordó estos temas y explicó los motivos por los que decidió participar. “Esta fue una colaboración ad honorem con la comunidad judía, con la gente de Jabad”, comenzó aclarando. Y luego, explicó: “ Yo soy muy amiga de la comunidad judía y siempre estoy cerca de ellos, desde que me tocó cubrir el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que fue un hecho que marcó un antes y un después. Mi presencia fue simplemente parte de esa historia. Hice una colaboración que tiene que ver con un mitzvá [mandamiento, en hebreo] por esta fiesta de las luminarias”, señaló.

Con respecto a su permanencia en el canal en el que desarrolló buena parte de su carrera, Pérez le dijo a este medio: “ Yo sigo en Telefe. Estoy negociando un contrato para tener mi propio programa y para hacer, también, colaboraciones especiales en el noticiero ”.

Cristina Pérez y Luis Petri, durante la presentación del nuevo libro de la periodista, Tiempo de renacer Fabián Malavolta - LA NACIÓN

El sábado pasado, la conductora ya había adelantado en La Trama (LN+) que dejará de conducir junto a Rodolfo Barili el clásico noticiero vespertino de Telefe. En el momento en el que le consultaron sobre cómo veía a su pareja, Luis Petri, como ministro de Defensa, la periodista expresó: “Aquí con la salvedad de que tengo un vínculo personal con Luis, él es una persona obsesiva en formarse en los temas y desde que lo designaron se está formando profundamente en hacerse un plan de trabajo . Él es experto en seguridad, con lo cual no son temas novedosos para él, pero por supuesto acá también tenemos que esperar el plan grande”.

Una de las panelistas la interrumpió y le preguntó: “Perdoname que me meta, pero las colegas mujeres tenemos una duda ¿Cómo vas a llevar tu profesión con un ministro...?”. Mientras terminaba de reformular la pregunta, Pérez la interrumpió y, entre risas, lanzó: “Pensé que me ibas a decir que era guapo”. “Que además es muy guapo”, siguió la periodista y terminó: “Con un ministro que va a ser protagonista, no va a ser un funcionario menor”.

“Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias . Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene”, manifestó. Y agregó: “Sí, voy a reperfilar. Estamos viendo. Por supuesto que también están algunos trabajos especiales que estoy haciendo para el noticiero, así que yo lo vivo como una oportunidad. Aparte, hace treinta y pico de años que hago noticiero. Esto es nuevito, pero es así”.

LA NACION