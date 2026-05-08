Cristina Pérez le respondió a Adorni luego de que sugiriera que ella lo traicionó: “¿Qué es lealtad? ¿Ser cómplice?“

La periodista Cristina Pérez salió al cruce del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este viernes luego de que el funcionario dijera, sin nombrarla, que una periodista que se mostró “horrorizada” con uno de sus viajes “lo traicionó”. La conductora sostuvo que la lealtad no implica “ser cómplice” en medio de la polémica investigación que pesa sobre Adorni por su patrimonio. “Mucha gente que te votó y creyó también se siente traicionada”, arremetió en declaraciones radiales.

Ayer por la noche, el jefe de Gabinete dialogó con Alejandro Fantino en su programa de Neura luego de que la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le exigiera que adelante su declaración jurada para que el Gobierno salga de una gestión “empantanada” por su caso. Además, fue la primera vez que habló luego de que el contratista Matías Tabar señalara que Adorni pagó US$245.000 solo en la refacción de su casa de Indio Cuá.

Durante esa entrevista, el jefe de Gabinete se refirió al periodismo y dijo que hubo una “carnicería mediática”, a pesar de que se negó a brindar detalles del escándalo que lo involucra. En ese contexto, hizo referencia a una periodista que “lo traicionó”, aunque sin brindar nombres.

“Hubo un episodio con uno de mis viajes, donde salieron muchos falsos... no importa, no voy a meterme en el tema. Pero una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes. Estaba horrorizada de adónde viajaba, [decía que era] terrible. Esa persona estuvo a punto de viajar conmigo y, te digo más, no sé si hasta no había sacado los pasajes para viajar conmigo. Y son cosas que indefectiblemente caen en la traición”, expresó en el canal de streaming.

Tras ello, esta mañana, Cristina Pérez usó su programa Cristina sin Vueltas en Radio Rivadavia para referirse a la mención. “Anoche en su alocución, el jefe de Gabinete pareció aludir a mi persona. Aunque no me haya mencionado, como mucha gente interpretó que se refería a mí, voy a dejar sentadas algunas cuestiones", señaló para, luego, hacer escuchar las declaraciones de Adorni a sus oyentes.

La periodista señaló que, cuando comenzó la investigación contra Adorni, ella lo llamó para manifestarle que le debía explicaciones a la ciudadanía: “Tengo la tranquilidad en el corazón de haberle dicho en privado lo mismo que dije en público: que él tenía que explicar todo cuanto antes, especialmente por la gente que le había dado su confianza y que creía en él”.

Sostuvo que, sus pedidos de explicaciones ocurrieron en radio y televisión incluso cuando Adorni se posicionaba como uno de los tres políticos con mejor imagen nacional. “En cada caso me dirigí frontalmente, diciendo su nombre y cargo público. Nunca aludí ni hablé por terceros, ni traté de ensuciarlo a sus espaldas”, expresó.

También se refirió a su amistad con Adorni, que se construyó cuando trabajaron juntos en Radio Rivadavia durante tres años. “Apenas comenzó este caso y sin especular, aclaré a la audiencia de mi amistad personal con Manuel, quien trabajó conmigo. No habiendo sido de mi equipo, yo lo heredé del programa de Eduardo Feinmann, pero a todos les di la oportunidad de seguir y tuvimos una gran experiencia radial”, contó.

Sin embargo, remarcó que el mismo día que habló de su amistad con Adorni, también aclaró que su rol era periodístico y, el de él, de funcionario. “Yo avisé. Y el que avisa, no traiciona. Decir lo que honestamente se piensa y la información que se obtiene es parte de mi tarea periodística, y mi lealtad es con el público, no con el funcionario. Muchas veces lo que digo puede no ser de la coincidencia del oyente, de alguno de mis compañeros, de mis amigos y familia, pero eso es parte de la normalidad porque es la vida en democracia. Podemos pensar distinto y no por eso estamos traicionando a alguien”, afirmó.

Y apuntó: “¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir, ser cómplice? No creo en esa lealtad. Creo en la lealtad del que te dice la verdad. Como los buenos amigos te dicen la verdad".

Luego, se refirió a las declaraciones donde Adorni la acusó de “casi viajar” a su lado. “Los viajes no son noticia per se. En mi caso personal decidí no viajar al exterior con mi marido [Luis Petri] cuando fuera ministro [de Defensa]. Éramos amigos con Manuel, porque presumo que después de ayer no lo siente de la misma manera. Recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino, y por un problema puntual: porque había una situación muy critica en Venezuela y Colombia y me parecía inconveniente”.

Para Pérez, los viajes del jefe de Gabinete son noticia porque “trascendió en la investigación que habían sido pagados con dinero efectivo”. “No tiene que ver a dónde se fue o con quién se fue, sino con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar”, cuestionó.

La periodista sostuvo que sentía “pena” por la situación, pero que cada uno debería “entender su rol y saber dividir en la vida”. “A mí no me gusta el barro ni meterme en la vida privada de nadie, incluso cuando se meten en la mía. Por eso entiendo su dolor. En cuanto a sentirse traicionado, Manuel, pienso que mucha gente que te votó y creyó también se siente traicionada. Porque no entiende por qué no podés explicar. Simplemente eso, hermano. Mi sugerencia como periodista, ciudadana y amiga es la misma del día en que te llamé por teléfono y te dije: salí a explicar”, apuntó.

Y concluyó invitando al funcionario a una entrevista en su programa de radio o en televisión. “De frente, sin vueltas, honestamente y con todo respeto. Esas son mis formas. Lamento sentir que no fueron las tuyas”.