15 de mayo de 2020

Durante la cuarentena sobró el tiempo como para incursionar en nuevas actividades. Entre ellas, una de las que más se incrementó fue el uso de la aplicación de Tik Tok . De hecho, la periodista Cristina Pérez fue una de las que se sumó a la popular plataforma y esta vez se lució con un video en el que emula una famosa canción romántica.

La conductora del noticiero de Telefé se destacó al hacer la mímica de "Nothing's Gonna Stop Us Now" (Nada nos va a detener ahora) de Starship, tema que es parte de la banda sonora de la película "Me enamoré de un maniquí".

En el video, Cristina Pérez comparte la pantalla e imita con bastante precisión las estrofas que le corresponden a la voz femenina en la canción original.

"¡La buena energía vuelve! We can build this thing together (Podemos construir esto juntos)", escribió la histriónica conductora, junto a su publicación.