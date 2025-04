Cristina Pérez apuntó contra Milei por las agresiones a los periodistas

Tras la entrevista del presidente Javier Milei en un canal de streaming, en la que volvió a atacar a periodistas, entre ellos columnistas de LA NACION, la conductora Cristina Pérez apuntó contra el primer mandatario y cuestionó sus numerosos cruces con la prensa. “Si yo critico al Presidente ahora, ¿me va a insultar mañana? ¿Me va a pasar algo?“, se preguntó.

“Tengo que pensar eso antes de hacer mi trabajo. Ejerzo el periodismo profesional desde hace más de 30 años; no me hago esa pregunta, empiezo desde otro lugar. Digo: ’Tengo derecho a expresar una crítica, no solo como periodista, sino como ciudadana, y no me debería costar nada’. El solo hecho de hacer esta pregunta marca una situación", reflexionó la conductora de LN+.

Así, durante el editorial en su programa Siempre+ este martes por la noche, Pérez también apuntó contra el kirchnerismo: “A mí no me llamaba para nada la atención que la expresidenta Cristina Kirchner saliera a cruzarnos, tampoco me llamaba la atención que sus dirigentes cercanos hicieran lo propio, y mandaran sus jaurías en redes para demonizarnos y descalificarnos. De hecho, en un momento nos eligió como sus enemigos favoritos, hablaba de ‘fierros judiciales y mediáticos’ comparando nuestra tarea con la utilización de un arma. Intentó hacer lo mismo después del repudiable hecho del intento de magnicidio que sufrió“.

El análisis de Cristina Pérez tras los dichos de Milei contra los periodistas

Y lamentó: “Lo que nunca pensé fue que un presidente que defiende la libertad como columna de sus valores saliera a pelear o a atacar al periodismo de la manera en que a veces lo hace el Presidente. Tengo la suerte de mantener un vínculo fluido con el Presidente, de poder preguntar y recibir una respuesta de su parte sabiendo él que en muchas cosas tengo disensos. Trato de no callarme nada de lo que pienso, es el derecho de ustedes saber cabalmente lo que pienso sin que yo esté especulando si le va gustar al que está en el poder".

De esta forma, y previo a la entrevista que dio el vocero Manuel Adorni, la conductora resaltó: “No me parece justo que en medio de un debate en el que todos valoramos la libertad el Presidente apele a los agravios, apele a las descalificaciones o apele a los insultos. Quiero argumentar un poco más esto. Esta casa, LA NACION, a la cual pertenezco, tiene tradiciones centenarias como uno de los primeros medios de la Argentina. Tiene la tradición de valorar los valores de la república pero también de apoyar la inserción de la Argentina en el mundo con un capitalismo moderno que apoye el desarrollo”.

“Es una casa de debate airado, con periodistas que a veces discutimos entre nosotros sobre nuestra mirada de la realidad. Eso habla de lo saludable, de lo sano y de lo vivo que es el intercambio de ideas, es tan rico que permite que nuestro lectores, televidentes u oyentes tengan nuestro debate sin ningún tipo de uniforme, ejercitamos este valor internamente aplicándolo entre nosotros”, siguió y sumó: “A mí nunca me vinieron a decir: ‘habla de esto o habla de lo otro’ o ‘no hables de esto o no hables de lo otro’. Entendemos tanto que este valor está por encima de nosotros que el diario LA NACION tiene el gusto de invitar a veces como pluma selecta al propio Presidente para que exprese sus ideas también en esta casa y en las páginas de un diario centenario".

Cristina Pérez resaltó la importancia de la "libertad de expresión". Captura LN+

“Estamos preparados para que el Presidente pueda criticar o refutar algunas de nuestras afirmaciones, pero no podemos, no debemos, validar ni las agresiones ni los ataques ni los insultos que descalifican un valor compartido que tenemos con el Presidente; el valor supremo de la libertad", sentenció.

Finalmente, la periodista reflexionó: “¿Saben cuándo se juega la libertad? No se juega cuando emite su opinión alguien que está de acuerdo conmigo, se juega cuando tenemos que defender a los que no piensan como nosotros. La libertad del que no está de acuerdo es más difícil de defender, pero ahí testeo que realmente me importa la libertad, aun cuando esa libertad implica que otro pueda hablar mal de mí o incluso acusarme. El valor que tienen las palabras es que precisamente subliman la violencia, el enfrentamiento, la guerra, y las eleva a un nivel racional en el que las personas no debemos matarnos una a la otra y podemos vivir juntos a pesar de tener visiones, ideas o opiniones totalmente distintas".

“A veces es difícil para nosotros los periodistas entender cómo los dirigentes políticos, que están imbuidos más que nosotros en la materia legal, olvidan que la libertad de expresión, de prensa, están garantizadas y sostenidas no sólo por nuestra leyes sino también por las jurisprudencias. No me gusta apelar a lo que dice la Justicia, creo que esto se juega en otro terreno”, dijo y marcó: “Precisamente, lo que me gustaría decir aquí, hablando con ustedes, pensando que me está escuchando algún funcionario o mismo el Presidente, es que tenemos una oportunidad maravillosa. Hace mucho que no se ponía en valor la palabra libertad en la Argentina, no la deberíamos mancillar metiendo agresiones, insultos y agravios cuando podemos hacerla jugar en lo máximo de su altura, que son los argumentos que somos capaces de defender en total libertad".

Y, para finalizar, le envió un mensaje directo a Milei: “Es mi único pedido desde este lugar donde puedo elevar la voz sin ningún papelito y elijo todos los días no pensar en los costos que pueda tener decir lo que pienso. Esa es mi relación de confianza con ustedes, ustedes confían en que yo, sin importar mis relaciones personales eventualmente cercanas con el Gobierno, voy a decir lo que pienso sin pensar en las consecuencias. Mi invitación es a que el Presidente, que enarbola la libertad todos los días desde el ejercicio del poder, también la enarbole para respetar esta libertad que nos compete a los periodistas. Pero no por nosotros, nosotros no somos los importantes, nos compete por el derecho de la gente que nos elige para estar informados. Que, cuando se trate de la prensa, el Presidente diga ‘viva la libertad, carajo’, aunque me critiquen a mi”.

