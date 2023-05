Cuál es la verdad detrás de la salida de Juan Ferrara de Cocineros argentinos y por qué Chantal Abad se angustió

escuchar

Hace apenas unos días se armó la pelea menos pensada y el ring fue Cocineros argentinos, el programa de la TV Pública que lleva 15 años en el aire. Los problemas comenzaron cuando, hace un mes, se sumó Chantal Abad y casi copó la conducción del ciclo que siempre estuvo repartida entre varios cocineros. Juan Ferrara se sintió desplazado y se lo hizo saber a la producción. La respuesta no fue la que esperada y Ferrara quedó inesperadamente fuera de Cocineros argentinos. Así las cosas, todos señalaron a Chantal como la culpable de esto. Y tanta es la mala onda que le tiraron en redes sociales, que la cocinera decidió tomarse unos días y no ir al programa. Por lo bajo, dicen que está deprimida y que prefiere esperar a que las aguas se calmen. “Estoy atajando penales. Por suerte pude hablar con Juan y está todo bien. Yo no tuve nada que ver con su salida”, le dijo la cocinera a LA NACION.

La posición de Juan Ferrara

Además de la ausencia en pantalla de Ferrara, lo que alertó que algo estaba pasando detrás de cámaras era el posteo que hizo en sus redes sociales. “La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras, que son la despedida de Cocineros argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes. Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo que hice y feliz por transmitir pasión y alegría... Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras de trabajo de la productora que pasaron a lo largo de estos años, de ellos aprendí muchísimo. Gracias a la TV Pública y a todos sus laburantes. Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir. La televisión que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo, generando ideas colectivas y con respeto por el otro. Una vez más, gracias eternas por todo el cariño y el amor que me brindan desde cada rincón del país. Los guardo en mi corazón. Hasta siempre, Cocineros argentinos”.

Consultado por LA NACION, Ferrara aseguró: “Ya dije todo en mi posteo. Todo lo que se dice es mentira. La única verdad es que la empresa me desvinculó. Y ahora estoy muy feliz en Qué mañana!, en elnueve. “Quiero mucho a Cocineros..., y me duele todo lo que está sucediendo”.

Qué dice el productor

Según contó el productor Rubén Vivero en Por si las moscas, en La Once Diez Radio de la Ciudad, “la salida de Juan, no tuvo nada que ver con la llegada de Chantal”: “A ella se le adjudicó la salida de un histórico como Juan Ferrara, pero no tiene nada que ver. Su salida se pensó desde producción y con mucho tiempo porque el programa se tiene que renovar, para sobrevivir y revivir en la televisión y en las redes; es una decisión de la producción. Sentimos que a Chantal por esto le están haciendo bullying, y lo lamentamos porque no está bueno. No sabemos cómo vamos a seguir”.

“En el posteo de Juan entendemos que podría parecer que hay una mano negra, pero no es verdad porque no hubo un planteo en el que Chantal y Juan no pudieran convivir. Se hizo el ofrecimiento de que se despida como mejor le parezca, pero él no encontró la vuelta y no quiso”, señaló luego.

Y aclaró: “ Chantal Abad ha sido una gran incorporación al programa, que lamentablemente ahora tiene que estar aguantando muchas críticas en las redes. Ella no la está pasando bien porque no está bueno que un día te despiertes y te estén matando en redes, ni que los periodistas especulen. Chantal no tiene nada que ver con la salida de Juan, que la acusen de dejar a alguien sin trabajo es muy feo, por lo que espero que pueda aguantar y seguir porque estamos muy contentos con ella, que es una gran conductora. Y en cuanto a Juanito, esperamos que podamos pasar esto y que algún día vuelva y sepa que será siempre bienvenido. Para no desgastar el producto el recambio tiene que ser constante, han pasado grandes profesionales por el programa y la renovación también va de la mano de lo que ocurre con la gente, y de dar siempre algo nuevo desde la cocina, la producción y lo artístico”.

La palabra de Chantal Abad

Fuera de pantalla. Chantal Abad se tomó unos días para entender qué estaba pasando y por qué había terminado en el medio de un escándalo que nada tenía que ver con ella DIEGO SPIVACOW - AFV

Chantal Abad también le dijo a LA NACION que va a volver al programa cuando sienta que está todo aclarado (ya hace dos días que no conduce el ciclo). Todavía tiene un par de reuniones antes de tomar esta decisión, aunque será en breve.

“Estoy mucho más tranquila porque se está aclarando todo. Necesitaba entender y si bien con Juan hablamos por privado, también ahora se aclaró públicamente. Es un tema que nada tiene que ver conmigo. Juan fue muy amoroso, me dijo cosas lindas de nuestros laburos porque somos colegas y nos respetamos mucho. También hablé con la productora para que me explicara de dónde había salido todo lo que se dijo. Quiero de verdad estar muy tranquila y segura de que todo esté 100% claro”.

Y aseguró: “Me tomé estos días y tuve algunas reuniones para terminar de entender y saber cómo fue que pasaron las cosas. La salida de Juan no tiene nada que ver conmigo y de eso no hay dudas. Yo quiero trabajar tranquila y disfrutar del proyecto y no puedo hacerlo si hay cosas que no están claras. Me entendieron, me dijeron que me tomara los días que necesitara. Cuando todo esté transparente, ahí voy a estar lista para reincorporarme al aire con mis colegas, que todos me escribieron y me mandaron mensajes hermosos. Hoy estuve en el canal a pesar de que no salí al aire y todos fueron muy empáticos. Pude ver la parte linda de todo, y me llenaron de cosas buenas. Y que Juan hablara y aclarara lo sucedido habla de su don de gente”.