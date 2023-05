Filtran el motivo por el que Juan Ferrara abandonó Cocineros Argentinos tras casi 15 años: “Lo invitaron a irse”

escuchar

El chef Juan Ferrara abandonó el plató de Cocineros Argentinos (TV pública), luego de casi 15 años en el ciclo. Su salida motivó ciertas especulaciones sobre los motivos, que desconcertaron al público del programa gastronómico. Este lunes, trascendió la posible causa que propició que el cocinero saliera del show: “Me siento orgulloso de todo lo que hice”.

“La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras, que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días”, comenzó el chef, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió varias instantáneas con Guillermo Calabrese. El experto en gastronomía falleció de un repentino paro cardíaco el pasado 21 de abril, a los 61 años.

ARCHIVO-. Juan Ferrara debutó en Cocineros Argentinos hace casi 15 años

Ferrara siguió: “Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes. Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo que hice y feliz por transmitir pasión y alegría. También porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros y cocineras, productores de alimentos y trabajadores de la tierra”.

El motivo por el que Juan Ferrara abandonó Cocineros Argentinos

Según trascendió en Socios del Espectáculo (eltrece) este lunes, el chef abandonaría el ciclo motivado por la llegada de una nueva compañera: Chantal Abad, que se desempeñó como conductora del programa de televisión. “A partir de su llegada, [Juan Ferrara] quedó un poco relegado y se quejó a la producción, porque no tenía el lugar que pretendía”, advirtió Rodrigo Lussich. Y apuntó: “Lo invitaron a retirarse”.

Su salida estaría motivada por la llegada de Chantal Abad Instagram: juanferraracocina / chantalabad

En tanto, el chef forma parte del elenco de Qué mañana! (El Nueve), donde Guillermo Calabrese conducía el ciclo Qué mañana con Cala, y que es sustituido ahora por Mariano Peluffo en la conducción. En su posteo, aparecieron también los profesionales del mundo culinario Ximena Saenz y Juan Braceli.

El mensaje de agradecimiento

Ferrara dedicó a través de su posteo un emotivo agradecimiento a la producción del canal, a sus fanáticos y a las personas que lo apoyaron durante casi una década y media. “Difundimos valores que jamás dejaré de transmitir porque, para mí, son fundamentales para hacer una televisión de calidad”, señaló.

Juan Ferrara compartió un mensaje de despedida en Instagram Instagram: juanferraracocina

Y puntualizó: “Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras de trabajo de la productora que pasaron a lo largo de estos años, de ellos aprendí muchísimo. Gracias a la TV Pública y a todos sus laburantes. Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos ustedes”.

“Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir”, sentenció. Y cerró: “La televisión que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo, generando ideas colectivas y con respeto por el otro. Una vez más, gracias eternas por todo el cariño y el amor que me brindan desde cada rincón del país. Los guardo en mi corazón. Hasta siempre, Cocineros Argentinos”.

