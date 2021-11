Cuál fue el mensaje más fuerte que encontró Wanda Nara en el celular de Mauro Icardi

Después de la entrevista tan esperada entre Susana Giménez y Wanda Nara, se conoció cuál fue el peor mensaje que la empresaria encontró en el teléfono de su marido Mauro Icardi. La información la reveló este miércoles Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, quien advirtió que fue un chat que la China Suárez le mandó al futbolista antes de concretar su encuentro en París. “ Es un mensaje que viene acompañado de una imagen muy sugestiva ”, confesó De Brito algo ruborizado.

Mientras analizaban la charla íntima entre la mediática y la diva de los teléfonos que se emitió ayer por la noche en Telefe, el periodista aseguró tener más datos comprometedores de lo que sin dudas es el escándalo del año. “Duro, duro, duro es el mensaje que leyó Wanda en el chat de Mauro. Es un mensaje que viene acompañado por una imagen. La foto es en una cama con una pose sugestiva”, anticipó en LAM.

Ante la intriga de las panelistas por saber el contenido, Latorre aseguró que esta mañana volvió a hablar con Wanda. “Hoy me llamó mientras me duchaba. Charlamos 10 minutos, 23 segundos para los que no me creen”, lanzó mientras mostraba a cámara la prueba de la llamada recibida. En cuanto a qué le dijo la mediática esta vez, expresó: “Me preguntó si me había gustado la nota. Le dije que me parecía poco picante, que se habían contado cosas más en detalle en LAM. Le pregunté por qué le había pedido perdón a la China y me contestó que fue por haberla insultado. Me dijo que la China la grabó y le pidió que inventen una historia para que ella no quede tan mal parada. Eso la indignó a Wanda ”.

“Ella tiene una obsesión, como que quiere que se sepa que no hubo una relación carnal. Ella está convencida porque leyó toda la conversación y después le pidió a ella que le mande la misma conversación, pero estaban borradas varias partes de lo que ella le decía. Faltaban textos de la China. Leyó los mensajes de antes y después del encuentro, por eso entiende que no hubo nada sexual”, reveló Latorre sobre la prueba en que se basa Nara para descartar que hayan tenido intimidad en el hotel parisino.

Tras aclarar que Icardi “le ponía excusas para ese encuentro en París”, la panelista contó que Suárez aprovechó el viaje de Wanda y Zaira a Milán para subirse a un avión rumbo a la capital francesa. “Cuando ve que Wanda sube historias de su viaje, la China le manda un mensaje a Icardi diciéndole que estaba yendo”, señaló la panelista.

Mientras recordaban algunos de los chats que la actriz le envió al futbolista (“Me duele verte con Wanda”, “Vos te vas a separar de tu mujer”), Latorre reveló qué pasó cuando el jugador del PSG se encontró cara a cara con su “conquista virtual”. “ Según lo que me contó Wanda, Icardi habría dicho: ‘Cuando la vi me quise morir’. Parece que lo apuró demasiado. Había cosas que a él no le cerraban en esa habitación ”, confesó la panelista mientras De Brito volvía a aclarar que el hotel lo pagó él.

En la extensa charla que Wanda tuvo esta mañana con la panelista de LAM, la empresaria también reveló parte de la charla que mantuvo con Suárez cuando estalló la polémica. “‘¿A qué fuiste a París?’, le preguntó Wanda. ‘A cog… a tu marido y no pude’, le contesto ella”.

Respecto al mensaje puntual que más molestó a Nara, la propia empresaria advirtió: “Yo jamás le escribiría esto a nadie y no creo que muchas mujeres escriban algo de esta naturaleza. Es una foto en una particular posición, acompañada de la promesa del encuentro sexual”, lanzó la mujer de Latorre, antes de dar algunos detalles de dudoso gusto.