Dady Brieva habló sobre Mirtha Legrand, Luis Brandoni y la “complicada” relación por chat con sus compañeros de Midachi

Ya recuperado del problema de salud que lo llevó a permanecer unos días internado, Dady Brieva detalló en Intrusos, cómo fue la complicada experiencia que le tocó atravesar. “Fue heavy porque era un momento sanitario explotado e ir a un sanatorio era lo peor que te podía pasar”, explicó.

“Fui al Anchorena, porque ahí encontré cama. Estuve dos o tres días, me hicieron estudios y salió todo bien. Creo que el origen de todo fue el campeonato que ganó Colón y fue tan emocionante porque me removió imágenes con mi viejo. Estaba tan contento que me explotó el corazón... Y exploté intestinalmente”, dijo, haciendo referencia al sangrado intestinal que lo llevó a internarse.

Brieva, que vuelve al Teatro Picadero todos los viernes con su unipersonal Super Dady: El mago del tiempo, hizo un repaso de su carrera y recordó especialmente los almuerzos de Mirtha Legrand en los que estuvo como invitado, junto a Midachi. “A pesar de nuestras diferencias, Mirtha siempre nos apoyó, y nunca me voy a olvidar de que se tomó un auto y vino a Santa Fe cuando festejamos nuestros 35 años. Estuvo con nosotros y después se fue a tomar el té con una amiga. Tengo un afecto personal por la Chiqui”.

También el humorista reconoció que tiene diferencias ideológicas con Luis Brandoni, con quien trabajó en varias oportunidades. “Es un tipo bárbaro, dador de posibilidades, de decirte, buscarte. Y me encanta trabajar con él, a pesar de que somos opuestos ideológicamente. ¿Quién se puede perder a Beto en el teatro porque no piensa como él? Es un gran maestro”, aseguró.

Otro de los recuerdos especiales de en su carrera es El sodero de mi vida, la tira de eltrece que protagonizó junto a Andrea Del Boca. “Ella estaba pasando un momento personal problemático, después de ser mamá, y venía a grabar y la rompía. Lo sorteó bien la Colo”. En ese momento, pusieron al aire un mensaje cariñoso de la actriz para él: “Le enseñé a besar en ficción, y él a vivir la vida y mirarla con otros ojos”. Dady entonces contó cómo eran esos besos: “Yo no sabía y le entré con todo, y si había alguna humedad también le daba. Pero sin faltar el respeto. Estaba jugado con que teníamos que hacer un éxito. Y Andrea me dijo que estaba bien, pero me explicó que el beso tiene que ser para la cámara, para que los televidentes vean que pasan cosas”.

Finalmente habló sobre la actual relación de Midachi: “Tenemos un vínculo nutrido en el chat que compartimos y por ahí nos enojamos y nos vamos del chat si alguno dice algo de Colón o de Unión o algo en contra de Cristina [Fernández de Kirchner], pero volvemos siempre”.

