Dady Brieva, sobre el triunfo de Alberto Fernández: "Me quedé con sabor a poco"

El actor se mostró desilusionado por la diferencia de puntos entre los candidatos presidenciales

28 de octubre de 2019 • 17:46

Dady Brieva habló con Ernesto Tenembaum en su programa ¿Quién podrá ayudarnos? por Radio Con Vos, sobre los resultados de las elecciones del domingo. El actor sorprendió al contar que aunque estaba contento por el triunfo de Alberto Fernández, se quedó con sabor a poco. "Pensé que íbamos a ganar 6 a 0", sentenció.

Desde el comienzo de la entrevista, Brieva se mostró desilusionado y confundido por el 40,37 por ciento de los votos que obtuvo Mauricio Macri. "Es el día después de cuatro años, de haber pasado algo importante en la vida para mí. Todavía tengo un cúmulo de sensaciones, no sé cómo encaminarlas o encolumnarlas", explicó.

Tenembaum le pidió que explayara el por qué de su sentimiento de preocupación, y el ex Midachi fue claro con su respuesta: "Tengo la misma sensación que tuvo Boca en la Libertadores: ganó pero no entró. Siento que tendría que haber sido más contundente por cómo está el país. No alcanzó", confesó. "Es como con esos platos que como en Palermo Hollywood: estaba rico pero me quedo con hambre", agregó.

Después elogió al actual Presidente: "La sorpresa de estos resultados fue Mauricio Macri, quien hizo una gran elección. No sé qué cambió en el país para que en 46 días haya 2.500.000 votos más". En este sentido, en la charla radial también esbozó el posible motivo del cambio en los porcentajes: "Sin dudas, los que votaron a Macri, votaron por el odio, no por lo económico".

El actor volvió a insistir en su sorpresa por el hecho de que sólo haya 8 puntos de diferencia entre el Frente de Todos y Cambiemos: "No es contundente con la realidad que yo veo. Por cómo está el país, pensé que íbamos a ganar por mucho más; eso me daba tranquilidad como para que se puedan hacer cambios más profundos y tener más poder".

" Tendríamos que haber ganado por goleada. Me extrañó lo que pasó en Entre Ríos, la cantidad de votos que sacaron, cuando un montón de productores vinieron a hacer un frutazo en Constitución", reflexionó.

Finalmente, el conductor le preguntó: "¿Vos confiás en Alberto Fernández?", y luego de un breve silencio, Brieva aseguró: "Sí, claro. He compartido algunas charlas con él y me parece un hombre que sabe donde está parado". Y cerró: "De todas formas yo le advertí sobre los medios, que se cuide de la exposición, porque todo cambia en un segundo, ahora todo importa: si dice algo que se malinterprete, si la mujer trabaja o no, qué hace el hijo, todo".