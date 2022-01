Dakota Johnson reveló que Jesse Eisenberg la ignoró por completo en el rodaje de Red social

Dakota Johnson afirmó que Jesse Eisenberg la ignoró durante el rodaje de Red social y aseguró haberse sentido incómoda frente a esa situación en el set de la película.

La actriz participó recientemente en una entrevista para Vanity Fair junto a su coprotagonista en el film, Andrew Garfield, y ambos recordaron su participación en el drama biográfico de 2010, dirigido por David Fincher.

Si bien no es la primera vez que una celebridad ignore presuntamente a otra en el mundo del cine, Johnson afirmó hoy que se sintió muy a disgusto tras aquella experiencia.

Dakota Johnson en su reciente y celebrado trabajo en La hija oscura (Netflix)

Eisenberg protagonizó el papel principal como el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, mientras que la actriz interpretó un pequeño papel en la película al ponerse en la piel de la estudiante de la Universidad de Stanford, Amelia Ritter, el interés amoroso del cofundador de Napster, Sean Parker (Justin Timberlake). Por su parte, Garfield encarnó al cofundador de Facebook, Eduardo Saverin.

Al mencionar el momento incómodo que vivió con Jesse, Dakota le dijo a Andrew: “Recuerdo que un día me senté con ustedes cuando almorzaban y me hicieron muchas preguntas. Fueron muy amables, pero Jesse ni siquiera me miró, probablemente inmerso en su personaje”.

Andrew respondió, aclarando: “No lo sé. Siento que necesito defenderlo de alguna manera. Tal vez hubo algo de Zuckerberg en ese momento...”. El actor de Spider-Man agregó que su colega “probablemente estaba abrumado por...”, y Dakota intervino bromeando: “Por la belleza”.

Dakota Johnson confesó que no le cayó nada bien el desaire de su colega

La pareja de actores profundizó entonces en su experiencia al filmar la película. “Vos y Jesse estaban muy centrados en la historia. Obviamente que yo estuve en ella durante cuatro segundos, pero pasé algunos días en el set solo mirando”, comentó la actriz.

Andrew compartió entonces cuáles fueron sus primeras impresiones al ver a Dakota y recordó: “Hicimos la película, pero luego recuerdo haberte visto en una fiesta. Creo que fue en los Oscar o algo así... Creo haberte visto en la fiesta posterior. Se te veía tan encantadora, enérgica y emocionada, tanto que yo me sentí de la misma manera”, manifestó.

Red social es una película que reconstruye los orígenes de Facebook a partir de la biografía no autorizada de su creador, Mark Zuckerberg. Con ciertas dosis de thriller judicial, relato épico y, sobre todo, de un retrato generacional sobre los jóvenes nacidos y criados en la era digital, la película basada en la novela The Accidental Billionaires, de Ben Mezrich, está narrada con constantes saltos temporales y tiene como eje los diversos casos judiciales -y problemas personales- que enfrentó Zuckerberg.