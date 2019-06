La actriz quiere aclarar varios temas con su papá Fuente: Archivo

Dalma Maradona cumplió con Ángel de Brito, uno de sus periodistas preferidos del mundo del espectáculo, y se sentó en el piso de Los ángeles de la mañana (el trece) para hablar de la llegada de Roma, su primera hija. "Tuve un embarazo re lindo. Tenía muchas ganas de que fuera parto natural, estaba encajada, pero en el último momento me subió la presión y me dijeron que no podía intentarlo. Así que fue cesárea. Mi marido puso música, pero no escuché nada. Sacó una foto cuando estaba saliendo y ¡es un asco!", reveló entre risas. Pero pronto se atajó: "Sé que estoy quedando como la anti madre. Pero cuando me la dieron era una manteca, apenas enjuagada".

Contó además que en ese momento sólo lloraba, llena de emociones encontradas, muy nerviosa y todavía asustada. Nunca en su vida había entrado a un quirófano. Celebró que su marido, Andrés Caldarelli, haya participado del nacimiento. Y contó que afuera, en la sala de espera, estaban su mamá, Claudia Villafañe, su hermana Gianinna, y su sobrino Benjamín, además de su familia política. Apuntó que el nombre de su hija se definió ese día, pero que ella ya se lo había mencionado a su marido, cuando habían empezado a salir, hace seis años, y sólo porque le gustaba.

"No la muestro porque al papá no le hace gracia -aclaró luego-. Además, quiero que ella pueda decidir si quiere que todo el mundo opine de su cara. Yo no tuve esa opción. No reniego. Pero si ella quiere, que cuando lo decida, se muestre".

Sobre la cotidianidad con la bebé de tres meses, contó: "Roma duerme en una cuna colecho, que se une a mi cama. Tira cinco horas de corrido. Es muy buena. Parece de seis meses por el tamaño. El papá la cuida un montón. Trabaja mucho pero llega desesperado por verla. En la clínica yo no cambié un pañal". Pero además, se hizo cargo de sus obsesiones de madre primeriza. "Supongo que a los seis meses me voy a relajar, pero ahora le chequeo la respiración. Gianinna era mucho más relajada con Benja, al igual que mamá con nosotras".

Cuando el conductor del programa le preguntó sobre el vínculo actual con su papá, que no asistió a su casamiento, contestó: "No me gusta hablarlo y quiero que sea privado. Pero aclaro que no conoce a Roma. Ojalá suceda, pero todavía no pasó. Yo ya hablé con él. Está desesperado por conocerla, pero antes tenemos que hablar de otras cosas. Yo con él tuve el peor enojo, pero después vino mi hija. Siempre le digo todo lo que pienso". Y sin dar muchos más detalles, agregó que con Diego Maradona es muy difícil la comunicación. "Tiene un teléfono que no maneja muy bien. Lo mejor es llamarlo", detalló.

Sobre el estado de salud del Diez se manifestó tranquila. "Me dieron una versión horrible, que no voy a repetir. Me dio miedo. Pero cuando lo vi, estaba diez puntos. Estoy enojada, pero quiero que esté bien. Además, yo tenía 13 o 14 años cuando lo vi muerto a mi papá. Después de eso, nada me asusta", agregó sobre el encuentro que tuvo con el exfutbolista. No dio más precisiones de cuándo y dónde fue, pero apuntó que se dio después de un año sin hablar y tras un último encuentro en Dubai, poco antes de que Maradona fuera el gran ausente en su casamiento. "Yo lo que le quiero perdonar a mi papá, se lo perdono", agregó.

A Matías Morla, el abogado de su padre, y su principal enemigo, lo desafió: "Que gane un juicio. Perdió seis de los seis que le inició a mi mamá". Y comentó que Fernando Burlando, su abogado -que a Roma le regaló un jacuzzi portátil cuando nació- se está encargando de iniciarle acciones legales a Morla, después de que publicara una foto de Dalma en el banco, con fajos de dólares, y haciendo la transacción de la compra de su actual casa.

Mientras que, consultada sobre la anécdota que contó hace unas semanas Graciela Alfano -presente en el estudio- sobre su relación sexual con Maradona cuando estaba casado con Villafañe, Dalma apuntó: "Me parece que tiene cosas más importantes para contar. Perdón que lo diga. Pero me pareció desagradable. Por respeto a mi mamá", culminó y dejó en claro que si se meten con ella o con su familia, tendrá mucho para decir.