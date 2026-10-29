Damián Betular se ausentará de MasterChef Celebrity: los motivos y quiénes podrían reemplazarlo

Damián Betular se ausentará temporalmente del jurado de MasterChef Celebrity para cumplir con un compromiso que ya tenía en su agenda: la temporada de verano de Hairspray en Mar del Plata. Así, mientras él vuelve a ponerse en la piel de Edna Turnblad, Telefe deberá resolver quién ocupará su puesto en el certamen.

La búsqueda está abierta y en el canal se evalúan alternativas para cubrir su ausencia. Si bien trascendió que Dolli Irigoyen -que recientemente cubrió a Germán Martitegui durante un programa- y Donato De Santis -histórico jurado que eligió no participar en esta temporada- podrían encargarse del reemplazo, todavía no hay una decisión tomada y las especulaciones están a la orden del día. Según pudo saber LA NACION, como entre la grabación y la emisión de cada programa transcurren unos diez días, la producción prevé que Betular siga apareciendo en pantalla hasta el 10 de enero.

La pausa de Betular en el reality está vinculada con su trabajo en el musical, una experiencia que este año amplió su recorrido más allá de la gastronomía, la televisión y el streaming Santiago Filipuzzi

El desembarco de Hairspray en la Costa ya tiene fechas anunciadas: habrá dos funciones de preestreno, el 12 y el 13 de diciembre, y la temporada comenzará el 6 de enero de 2027 en el Teatro Tronador BNA. La puesta dirigida por Fernando Dente llegará con Betular al frente del elenco, acompañado por Alejandra Radano, Sofía Morandi y Belén Bilbao, entre otros artistas.

La noticia encuentra al chef en una etapa singular de su carrera. En mayo debutó en el Teatro Coliseo con un personaje que exige actuación, canto y baile. La apuesta tenía, además, una historia previa: en una entrevista con LA NACION, Betular contó que Dente le había propuesto interpretar a Edna durante un encuentro en Olga, cuando conseguir los derechos de la obra todavía era un proyecto. Él respondió sin imaginar que aquella conversación terminaría convirtiéndose en ensayos, pruebas de vestuario y funciones. Cuando la posibilidad se volvió concreta, pidió llegar preparado al primer encuentro con sus compañeros: quería estudiar antes de sumarse al trabajo del elenco.

Damián Betular se destacó con su personaje en Hairspray Gerardo Viercovich - LA NACION

Edna, la madre de Tracy Turnblad, fue interpretada por Divine en la película original de John Waters, estrenada en 1988; por John Travolta en la versión cinematográfica del musical de 2007, y por Enrique Pinti en la puesta argentina de 2008. En aquella producción, dirigida por Ricky Pashkus, Vanesa Butera encarnaba a Tracy.

Ahora es Belén Bilbao quien interpreta a la adolescente que sueña con bailar en televisión. Ambientada en Baltimore en 1962, la historia combina ese deseo con una batalla contra la discriminación racial y los prejuicios sobre los cuerpos. Detrás del humor, el vestuario colorido y las coreografías, la obra propone una defensa de la inclusión y del derecho a encontrar un lugar propio. En su crítica para LA NACION, Gustavo Lladós destacó el resultado de la puesta local y, en particular, la sorpresa que representó el debut de Betular en un rol fundamental.

La temporada marplatense será una nueva instancia de ese recorrido y Hairspray figura entre los títulos confirmados para el verano en la ciudad, en un panorama teatral que todavía está terminando de definir su programación.

Su vínculo con el certamen, de todos modos, tiene un peso propio. “MasterChef es mi casa”, había dicho a LA NACION antes de su debut teatral. En aquella charla, Betular también habló del afecto que lo une a sus compañeros de televisión y sobre su futuro profesional: “Yo con esto ya cumplo el teatro. Hago la tele y el teatro, pero amo la pastelería, amo trabajar en equipo y amo tener un local, y quiero cuidar eso que tanto me gusta y tanto me costó”.

Ahora, con la agenda de verano por delante, llegará el momento de volver a hacer espacio para Edna. Mientras tanto en Telefe, queda una pregunta por resolver: quién se sentará en su lugar mientras dure la temporada.