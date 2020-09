"Me sentí en el infierno", señaló Damián De Santo tras luchar contra el fuego en Villa Giardino, Córdoba Crédito: Gentileza Damián De Santo

24 de septiembre de 2020 • 14:57

Tras los incontrolables incendios en las sierras cordobesas, Damián De Santo fue uno de los afectados que salió a combatir el fuego en primera persona. Este mediodía, el actor -que hace más de una década reside en Villa Giardino y tiene un complejo de cabañas turísticas- charló con Intrusos y revivió el horror que vivió en las últimas horas donde casi pierde su casa y sus cabañas.

"Hoy por hoy el incendio persiste en la zona noroeste, están los aviones hidrantes trabajando desde la mañana. La situación es bastante triste, estamos esperando la lluvia", comentó De Santo en comunicación telefónica con el ciclo de América.

Mientras mostraban imágenes de las zonas afectadas, el actor explicó cómo gracias a la ayuda de un avión hidrante se salvó de perderlo todo."Dios me mandó a Hernán Vázquez con su avión que me salvó la casa. No nos pasó nada gracias a él. El fuego se venía hacia las cabañas, éramos 35 personas y no dábamos abasto. Por suerte gracias a la ayuda no tenemos que lamentar la pérdida de todo. La gente fue muy solidaria", destacó De Santo entre todo lo negativo de la situación.

Tras contar que aún hay mucho olor a humo dentro de su casa y que el piso quedó completamente teñido de negro, el actor comentó que lo primero que se prendió fuego fue el quincho, que actualmente funciona como huerta. "Era un lugar que yo tenía para los caballos, para cuando llovía. Después se transformó en una huerta. La paja es muy seca, se empezó a armar una llama de tres metros de altura imposible de manejar. Justo pasó el avión e hizo un disparo sobre casa. Abrió las cuatros compuertas y nos salvó. Le agradezco tanto a ese pibe", repitió.

En cuanto a cómo se organizó junto a su familia para afrontar esta situación, explicó: "Se armó una guardia. Estuvimos con mi hijo Joaquín (19) en auto sofocando pequeños focos de incendios por la zona. Vanina (Bilous), mi mujer, con Camilo, el más chico, organizaron las cabañas. Pero no te da tiempo, en 20 minutos se nos vino el fin del mundo, es como si hubiera caído un asteroide", comentó conmovido.

"Nosotros estamos preparados y acostumbrados a los incendios forestales pero tan cerca de nuestras casas y tan fuerte es la primera vez. Nunca vi un fuego tan desesperante. La rapidez y cercanía con la que avanza es incontrolable. Por ahí cambia el viento y lo tenés encima al toque. Te sentís en el infierno. No sabés qué hacer", agregó al tiempo que rescató la solidaridad y humanidad de la gente que "no vino a ayudar al actor, sino al hombre de las cabañas".

"¿Pensaste en volver a Buenos Aires después de esto?", preguntó uno de los panelistas. Casi sin dudarlo, el actor respondió al instante: "Nunca pensé volver. Este es nuestro lugar y la vamos a pelear hasta donde sea. No tengo ganas a los 52 años de que me cambie la vida por decisión del universo", concluyó convincente.