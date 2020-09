Dana, tras su polémica salida de El gran premio de la cocina: "Hubo manejos con los que no me sentí cómoda" Crédito: Instagram

La final de la octava temporada de El gran premio de la cocina terminó en escándalo ayer cuando la subcampeona de la competencia abandonó el estudio apenas se dio a conocer el nombre del ganador. Cuando Christian Petersen dijo que el que se llevaba el premio de 400 mil pesos era Matías Mitolo, la participante que quedó en segundo lugar, Dana Martinucci, se dio vuelta y encaró para la salida. Y nunca volvió. El festejo por la final siguió en el estudio hasta que notaron que Dana no estaba y Carina Zampini, la conductora, dijo que lamentaba mucho lo ocurrido. Lo cierto es que no se entendió por qué la chica se fue sin saludar. Y muchos la tildaron de mala perdedora.

Unas horas después, la propia Dana habló en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. "Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso", dijo. Y continuó: "En un momento se sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar".

Bastante enojada y con los sentimientos a flor de piel, siguió: "Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto. En un momento se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado lo mandaría a cagar. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar Floricienta ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating".

Finalmente, desligó a Felicitas Pizarro "por respeto, porque es mujer y está embarazada". Pero igual se quejó: "El primer día dijo que quería que ganara Matías, así que se le cumplió".

Consultada por LA NACION, Dana reconoció: "Me fui un poco enojada porque hubo manejos con los que no me sentí cómoda y se los hice saber a la producción. No dieron mucha bola a eso, así que me fui un poco desilusionada". Aclaró que por contrato aún no puede dar entrevistas, pero sí quiso dejar claro que su malestar tuvo que ver con ciertas situaciones que ella consideró injustas y no por no aceptar el veredicto del jurado, como se dijo.

"Se vio una cosa en la tele y los resultados después fueron otros. Pero bueno, por suerte recibí un montón de mensajes de apoyo de personas que vieron lo mismo que yo. Me quedo con eso que es lo más lindo de esta experiencia y para los que dicen que soy mala perdedora, les cuento que es la segunda vez que estoy y la primera vez también perdí y no me fui mal. Pero en ese momento no hubo cosas ni malos manejos que me perjudicaron como en esta temporada. Dadas las circunstancias, no podía reaccionar de otra manera".

Rodeada por su familia, Dana ahora se dedicará a armar un espacio en su casa para seguir cocinando profesionalmente. Está contenta y no se arrepiente de haberse ido sin saludar del programa del 13. "Hice lo que muchos hubieran querido a hacer y no se animaron. Porque de hecho recibí un montón de mensajes de exparticipantes diciéndome que estaba bien. No me fui antes porque a último momento de la competencia se dieron estas cosas. Yo lo venía disfrutando un montón."