Dani “La Chepi” y el detrás de escena de Bake Off: “Damián Betular y Pamela Villar bailan al ritmo de Madonna”

Con su humor irreverente y su simpatía, Dani “La Chepi” se convirtió en una de las participantes más festejadas de la última edición de MasterChef Celebrity y se ganó un lugar en la pantalla de Telefe. Ahora, en su rol de host de Bake Off Argentina, la actriz brindó detalles del detrás de escena del reality que busca al mejor pastelero del país.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, “La Chepi” reveló secretos y situaciones hilarantes que las cámaras del programa no llegan a captar. Entre ellas, que uno de los jurados, Damián Betular, hace shows de baile con un megáfono antes de que comiencen las grabaciones.

“Cuando están en rol de jurado, Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen son tres personas que saben muchísimo, que estudiaron y tienen un paladar tan exquisito que cuando prueban analizan mucho. Son muy exigentes los tres, aunque la más exigente es Dolli”, comenzó analizando.

Y continuó dando precisiones de cada uno de los miembros del jurado: “Dolli es tan abuela, tan mamá... Ella los calma, les da tips, como una maestra. Betular, con el humor te la manda a guardar de una manera increíble. Con humor te levanta y también te destroza. Damián es así dentro y fuera del aire. Pamela parece seria y es muy divertida, es como una niña también”.

Y, a modo de ejemplo, disparó: “Damián y Pamela se ponen a bailar en el camarín con canciones de Madonna”.

Pero, según la influencer, que tuvo a Betular como jurado en su paso por MasteChef, la relación entre el pastelero y la música no termina en el camarín. “Entra antes del aire al estudio y baila como en una pasarela con un megáfono. Parece una de esas fiestas Bresh. Fuera de cámara, es increíble lo que te reís. Deberían poner esto al aire”, indicó.

La influencer reveló, además, que tiene una estrecha relación con los participantes, y que su paso por la otra competencia estrella de Telefe le sirve para comprenderlo y ponerse en su lugar. “Los veo llorar a veces y los agarro y les digo que no se olviden que esto que es un juego”, explicó.

“Pero entiendo lo que les pasa, porque yo estuve ahí”, sumó. Y reflexionó: “Ellos son amateur, no son del medio, no conocen la tele... Y eso me parece que vuelve la situación mucho más difícil que en el caso de los famosos”.