Daniel Radcliffe causó furor al mostrarse con su novia, con quien está en pareja desde hace 10 años

El actor Daniel Radcliffe se presentó a la premiere en Nueva York de La ciudad perdida, el film de acción y aventuras protagonizado por Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt del cual el ex Harry Potter también forma parte. El film tiene previsto su estreno en nuestro país recién para fines del próximo mes de abril.

Sin embargo, no se trató de una aparición pública más ya que el actor de Harry Potter se mostró sonriente ante los flashes con Erin Darke, su novia desde hace diez años , causando furor entre los fans.

Por más extraño que suene, lo cierto es que la pareja había posado ante las cámaras juntos solo una vez, durante la entrega de los premios Tony en 2014.

La pareja se conoció en el rodaje de Kill Your Darlings, film en el que Radcliffe interpretó al poeta Allen Ginsberg. Desde entonces, no se separaron nunca, pero vivieron su relación con un perfil muy bajo, lo cual explica la efusiva reacción de los fanáticos del actor británico al verlos nuevamente juntos.

Erin Constance-Maja Darke, tal es el nombre completo de la novia del actor, es reconocida por sus papeles en Good Girls Revolt, y en la aclamada comedia ganadora del Emmy, The Marvelous Mrs. Maisel . Asimismo, actuó en films como Love & Mercy, Beside Still Waters y Still Alice, el drama que le valió el Oscar a Julianne Moore.

En una de las raras ocasiones en las que Radcliffe habló sobre Darke, manifestó que el haberla conocido en un set se convertirá en un interesante relato para compartir a futuro: “Será una gran historia para contarles a nuestros hijos algún día”, declaró entre risas en diálogo con People.

En otra ocasión, en una entrevista con Radio Times, Radcliffe expresó que lo que lo enamoró de su novia fue cómo pudo ser genuino a su lado. “Crecí haciendo muchas cosas en las que pensaba: ‘Esto es muy raro. Nunca seré capaz de hacer esto con una chica’. Pero eso es lo maravilloso del momento en el que encontrás a la persona con la que se supone que debés estar”, manifestó, muy enamorado y añadió: “Es como pensar: ‘Oh, puedo hacer todas esas cosas y no te importa’”.