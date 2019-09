Darío Lopilato: "Soy celoso de las parejas de mis hermanas"

Darío Lopilato junto a su famoso cuñado, el cantante Michael Bublé

"Cuando me lo presentaron, no tenía ni idea de quién era (Michael) Bublé y eso estuvo bueno. Lo único que me importó era que mi hermana era feliz", aseguró ayer Darío Lopilato sobre la primera vez que vio al famoso marido de Luisana. El actor, que actualmente está trabajando en Pequeña Victoria, se sentó en el diván de Verónica Lozano y abrió su corazón. Habló sobre los celos que le generan las parejas de sus hermanas, su sueño de formar una familia y también sobre si Casado con hijos tendrá versión teatral.

"Habíamos ido a jugar al bowling con unos amigos. Cuando me di cuenta quién era no lo podía creer". Y agregó: "Para Navidad siempre viajamos a Canadá, a pasarla en familia. Un día les envolví frutas a los novios de las hermanas de Michael. Cuando abrieron el regalo la idea era que no se supiera que había sido yo, pero todos me miraban a mí. Es un momento muy lindo, todos recibimos regalos. Nos esmeramos, llevamos cosas de acá".

Respecto de cómo se lleva con el inglés, el actor reconoció que no le es fácil. "Luisana tenía la misma base de inglés que hoy tengo yo y eso que viví tres meses y estudié, pero nada. Lo bueno es que ahora contesto en migraciones; eso ya lo pasé".

¿Amores?

Sin pareja desde hace un tiempo largo, el actor sueña con formar una familia y tener muchos, pero muchos hijos. "Siete, diez, doce hijos. Los que vengan. Me gustaría planear mi propia historia pero la vida te presenta distintas situaciones y tenés que adaptarte. Si estoy enamorado, vale todo".

Además aseguró que las charlas con sus hermanas, Luisana y Daniela, le sirvieron para hacer estrategias y seducir a las chicas que le gustan. "Según lo que ellas me cuentan, sé cómo conquistar a una mujer, qué le gusta, qué le molesta. Eso está bueno de tener hermanas mujeres. Lo malo es la previa de conocer a sus parejas. Al principio siempre muestro una distancia con ellos. Tiene que pasar un tiempo hasta que los acepte. Hace poco Daniela presentó a Federico, pero ya me ganó. Todos los novios que tuvieron fueron increíbles y ellas fueron felices así que está bien". Pero reconoció que es "celoso de las parejas" de sus hermanas".

¿Vuelve Casados con hijos al teatro?

"Era una leyenda urbana y ahora estamos muy cerca de concretarlo, pero todavía falta. Es un acontecimiento y sería un buen cierre de ciclo para todos. Sería muy lindo y creo que todos quieren. De todas maneras, todavía no tuvimos ninguna reunión", expresó.