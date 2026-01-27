Entre el honor y el escándalo: Victoria Beckham fue condecorada en Francia en medio de la guerra con su hijo Brooklyn

Después de años de rumores y tensiones que dejaron de ser un asunto privado, el conflicto entre el hijo mayor de David y Victoria Beckham quedó definitivamente expuesto y hasta derivó en acciones legales a fines de 2025, con un quiebre que el propio Brooklyn terminó de confirmar con un descargo público en redes. En medio de ese contexto, la familia volvió a mostrarse unida en un evento en el que la ex Spice Girl fue condecorada en París y asistió acompañada por su marido y el resto de sus hijos.

Cabe destacar que el escándalo volvió a tomar fuerza en los últimos días cuando Brooklyn decidió romper el silencio y contar públicamente su versión de los hechos. A través de una serie de publicaciones en sus redes, expuso por primera vez los motivos que, según él, explican el quiebre con sus padres y señaló el impacto que ese conflicto tuvo en su relación con su esposa, Nicola Peltz. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, aseguró, y además sostuvo que fue testigo de maniobras que incluyeron “innumerables mentiras en los medios” para proteger una determinada imagen pública.

ARCHIVO - Romeo Beckham, de izquierda a derecha, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham aparecen en el estreno de la serie documental de Netflix "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023. (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) Vianney Le Caer - Invision

Pese al escándalo familiar, la agenda pública de los Beckham continuó y Victoria fue condecorada en Francia con el título de Oficial de las Artes y las Letras por la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien destacó que la diseñadora británica es un “ícono mundial” especialmente valorado por el público francés. Según aseguró la prensa local, la funcionaria también elogió la evolución constante de la marca de moda que Victoria construyó tras su etapa en las Spice Girls, al subrayar su proyección y crecimiento sostenido dentro de la industria.

Victoria Beckham fue distinguida en París con una importante condecoración (Foto: Instagram @victoriabeckham)

La diseñadora asistió al homenaje en la sede del Ministerio de Cultura acompañada por su familia: su marido David Beckham y sus hijos Romeo, Cruz y Harper, además de las parejas de los dos mayores. Sin lugar a dudas, tras el escándalo de los últimos días, la ausencia de Brooklyn no llamó la atención.

David Beckham respaldó públicamente a Victoria en medio del conflicto familiar

En medio de este contexto, David Beckham decidió dedicarle unas palabras públicas a su esposa que no pasaron desapercibidas, especialmente en pleno escándalo familiar por las acusaciones que Brooklyn lanzó contra su madre en sus recientes posteos, donde aseguró que Victoria habría boicoteado su relación con Nicola Peltz desde el inicio del matrimonio.

El mensaje público de David Beckham que generó repercusión (Foto: Instagram @davidbeckham)

“Estamos muy orgullosos de vos y de todo lo que lograste, Victoria. Ser nombrada Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés… nadie se lo merece más que vos. Te amamos”, escribió el exfutbolista, para dejar en claro su apoyo absoluto hacia su esposa.

Las palabras de Victoria Beckham

Victoria Beckham también se expresó tras recibir la distinción y compartió un mensaje cargado de emoción y gratitud. “Me siento muy honrada de ser nombrada Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés. Siempre admiré profundamente la estética francesa y la seriedad con que trata la moda, como una forma de arte. Ser reconocida acá y abrazada de esta manera es un profundo privilegio que refleja décadas de compromiso y dedicación”, afirmó.

Victoria compartió palabras de agradecimiento tras recibir el honor (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Además, agradeció especialmente a la ministra de Cultura, Rachida Dati, y a quienes la acompañaron a lo largo de su carrera. “Gracias también a los socios de negocios que creyeron en mí, a mi familia y especialmente a David, mi marido e inversor original. No podría estar más agradecida, sos mi todo”, expresó, para remarcar el rol fundamental que tuvo su esposo en su camino profesional.

El gesto de apoyo familiar que marcó la jornada de Victoria Beckham (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Sin dudas, estos gestos públicos de apoyo, sumados a la presencia de David y de sus otros hijos en un momento tan importante para Victoria, dejan en evidencia que, pese al escándalo y la tensión que atraviesa a la familia, el núcleo más cercano se mantiene unido y decidido a mostrarse fortalecido frente a la exposición mediática.