El galán de las mil novelas exitosas que se animó a “otro trabajo” y que pocos recuerdan

Desde que cruzó el Río de la Plata para establecerse en Argentina, Osvaldo Jesús Udaquiola Rubens, reconocido popularmente con el apellido Laport, se consagró como uno de los galanes más influyentes de la televisión argentina y de las telenovelas latinoamericanas. Sin embargo, más allá de su destacada trayectoria frente a las cámaras, Laport buscó desde temprano una forma de expresión artística que lo desafiara y conectara de manera más íntima con su público: la música.

Un deseo que tomó forma

Aunque ya tenía una carrera sólida en la actuación —con trabajos memorables en Cara a cara, Más allá del Horizonte, Cosecharás tu siembra, Campeones de la vida, Amor en custodia y Son de Fierro— su relación con la música fue evolucionando de a poco. Su interés no surgió de la nada: había estudiado canto y baile —incluido flamenco— en paralelo a su formación actoral, lo que sembró las bases para dar un paso más allá de la actuación.

"Ojalá", el videoclip del primer disco de Osvaldo Laport

La decisión de grabar su propio material surgió en 2005, cuando comenzó a trabajar con canciones que seleccionó y algunas escribió personalmente, convencido de que podía transmitir emociones desde otro lugar artístico. Luego de más de dos años de trabajo, materializaría ese deseo en su primer álbum.

El debut discográfico: Ojalá

En 2007, Osvaldo Laport lanzó Ojalá, su álbum debut como cantante que marcó un punto de inflexión en su carrera artística. El disco, de estilo melódico y pensado especialmente para su público, reunió 12 temas que fueron grabados con una banda de músicos experimentados y bajo la producción de Marcelo Wengroski, quien había trabajado con artistas de la talla de Diego Torres y en bandas sonoras de exitosas ficciones juveniles. Laport se rodeó de reconocidos talentos tales como Guillermo Vadala (bajista de Fito Páez), Daniel Ávila (baterista de Alejandro Lerner) y la dirección de un cuarteto de cuerdas a cargo de Alejandro Terán, que hizo lo propio en el álbum sinfónico de Gustavo Cerati.

El primer corte de difusión fue “Guardián de tu piel”, enviado a radios para comenzar a posicionar la faceta musical de Laport. El repertorio también incluyó canciones en las que, además de interpretar, compartió autoría de letras y melodías.

Si bien Ojalá no buscó competir con los grandes poperos del momento, fue recibido con curiosidad y cariño por ese público fiel que había seguido a Laport durante años en televisión.

Continuidad musical: Resonancia y más allá

Tras la experiencia de su primer disco, en 2011 Laport editó Resonancia, un trabajo con un enfoque más ligado al folklore y la música popular argentina. Este segundo disco lo llevó a recorrer escenarios de Buenos Aires y del interior del país, consolidando su presencia como cantante en vivo y conectando de forma más profunda con el público que lo había acompañado en su trabajo televisivo.

Laport canta "En la luna" ante la mirada de Susana Giménez

Según distintos vendedores y reseñas de la discografía, Resonancia incluía 14 temas que pasaban por ritmos populares y que permitían a Laport mostrar versatilidad interpretativa dentro de géneros arraigados en la cultura regional.

En 2020 también figura en su discografía El Aviador – El Principito Sinfónico, vinculado a proyectos musicales más experimentales y sinfónicos.

Escenarios, shows y Shukran

Más allá de sus discos, Laport llevó su canto al formato de espectáculo en vivo. En 2014, propuso un show titulado Shukran (palabra árabe que significa “gracias”), en el que combinó canciones románticas y populares con monólogos sobre el amor y la vida. Tangos, boleros, folklore, candombe y valses criollos convivieron en un repertorio que lo mostró cómodo frente al público, interactuando y reflexionando con él.

La gira del espectáculo incluyó presentaciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y otras localidades, aunque también atravesó contratiempos como la suspensión de algunos recitales, que formaban parte de ese recorrido artístico.

¿Cuáles fueron sus temas más populares?

Aunque la carrera musical de Laport no generó hits masivos en las listas pop contemporáneas, algunos temas como “Guardián de tu piel” se convirtieron en referentes de su paso por la música melódica. En plataformas y listados no oficiales aparecen también temas como “Tristeza Amarga”, “Ojalá”, “Como Volver a Amar”, “Te Tengo Que Encontrar” y “Nada”, que resonaron entre su audiencia.

Además, su participación musical no se limitó a sus propios álbumes: canciones como “Volveré”, vinculadas a la banda sonora de la película Bandido en la que actuó, se suman al repertorio de interpretaciones que lo etiquetan no solo como actor, sino como artista integral.

La música dentro de la ficción

Si bien Laport interpretó personajes con pasiones vinculadas a la música —como en la película Bandido (2021), donde da vida a un cantante en crisis—, en la telenovela Alguien que me quiera (2010), emitida por eltrece, él y Andrea del Boca fueron protagonistas junto a Miguel Ángel Rodríguez, con una trama ambientada en un mercado de barrio. Precisamente allí se organizó un concurso de canto en el cual participó Rodolfo (Osvaldo Laport) contra “Cacho” (David Klavlin), un cafetero que intenta desplazar a “El Negro” de la plaza donde él vende café. Con los días, la competencia entre los dos se hizo más feroz y ambos decidieron terminar con esta disputa mediante este concurso. Para sorpresa de Cacho, Rodolfo, cantó muy bien y terminó ganando el concurso.

"Bandido": la canción que da título a la película que protagonizó Laport

Aunque la música no desplazó ni reemplazó su carrera como actor, sí le permitió a Laport explorar otras verdades personales y artísticas: el escenario, la cercanía con el público, la emoción de cantar en vivo y la posibilidad de contar canciones como si fueran escenas de una novela. Esa versatilidad lo instaló en un lugar particular de la cultura popular rioplatense: el de un artista que nunca temió ir más allá de lo esperado.