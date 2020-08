De Beyoncé a Joaquin Phoenix: seis famosos que fueron escolarizados en casa

Los hermanos Joaquin y River Phoenix, escolarizados en casa Crédito: ScreenRant

25 de agosto de 2020

Joaquin y River Phoenix

Los actores crecieron en una familia atípica. Sus padres eran hippies, por eso sus hijos tenían nombres como River, Rain, Liberty y Summer (Joaquin se hizo llamar Leaf durante una temporada, para no desentonar). La familia era nómada, Joaquin nació en San Juan de Puerto Rico y River actuaba en las calles para conseguir dinero durante la época en la que vivieron en Venezuela, donde sus padres eran misioneros de la secta Los niños de Dios.

En 1977 dejaron el culto y regresaron a Estados Unidos. Se asentaron en California, donde River pronto se convirtió en estrella juvenil y logró una de las carreras más prometedoras de su generación, hasta que falleció a causa de una sobredosis con 23 años. Joaquin siguió sus pasos en el mundo del cine (debutó en una película a los 8 años) y, como suele ocurrir con los niños actores, fue educado por tutores, aunque los estudios, según reconoció en una entrevista, nunca fueron su fuerte: "No sé si soy vago, pero soy un velocista, las carreras de fondo nunca han sido lo mío. Me gusta actuar porque puedo concentrarme en algo durante dos o tres meses y luego olvidarme". Ha estado nominado cuatro veces al Oscar, que finalmente se llevó este año por su papel en Joker.

Elisabeth Moss

Elizabeth Moss Fuente: Reuters

Los padres de la protagonista de El cuento de la criada pertenecían a la cienciología y criaron dentro de esas creencias a sus dos hijos. Debido a sus trabajos -su madre, Linda, tocaba la armónica en bandas de blues y solía salir de gira, y su padre, Ron, era músico de jazz y promotor, solían viajar a menudo. Eso propició que la actriz tuviera la escuela en casa, algo que podía compatibilizar con su sueño de ser bailarina (acudió durante su adolescencia a la School of American Ballet de Nueva York), que requería ensayos continuos. Fue una alumna aplicada y se graduó con 16 años, pero entonces decidió dejar de lado la danza y volcarse en la interpretación.

Beyoncé Knowles

Beyoncé Fuente: AP

En la biografía Becoming Beyoncé: The Untold Story, el autor J. Randy Taraborrelli asegura que ser educada en casa fue de gran ayuda para la artista, que sufría bullying en clase: "Beyoncé ha dicho que sus años de escuela -de primer a octavo grado, antes de que fuera educada en casa y tutorizada desde el noveno grado en adelante- fueron problemáticos, que ella era un objetivo a causa de su piel clara y de su pelo.

"A veces en las comunidades negras se meten con las chicas de piel más clara", confirmó su madre, Tina Knowles". A los 18 años comenzó la carrera de Beyoncé con el grupo Destiny's Child, y durante su adolescencia la artista aprovechaba para ensayar coreografías y hacer grabaciones en los descansos de sus tutorías en casa.

Willow y Jaden Smith

Willow, Jaden, Will y Jada Fuente: AFP

Los hijos de Jada Pinkett-Smith y Will Smith (en la imagen, en 2016 con sus padres y su hermano mayor, Trey, nacido en el primer matrimonio del actor) fueron educados en casa siguiendo una filosofía basada en el fomento de la creatividad y la responsabilidad. "No castigamos. Queremos que nuestros hijos tengan el control de su vida. Nuestra idea es que hay que darles tanta libertad como sea posible desde muy jóvenes", explicó el cantante y actor en E!.

Willow y Jaden se han referido a su formación como 'Mistery School' (escuela de misterio), un sistema en el que ellos mismos ayudaban a definir la currícula educativa según sus intereses y que incluía clases sobre cómo se construyeron las pirámides o cómo grabar un disco.

Ryan Gosling

Ryan Gosling Fuente: Reuters

El protagonista de Diario de una pasión fue un niño con problemas para aprender. A los 10 años, su madre, que lo crió sola, lo sacó de la escuela para educarlo en casa: en clase los otros chicos se reían de él, sufría bullying, era incapaz de leer y fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Durante un año, ella se encargó de su educación, a la que añadía sesiones musicales con Chet Baker y Billie Holiday y tardes de películas.

"Eso me dio un sentido de autonomía que no he perdido nunca. No quería trabajar en una fábrica de papel ni iba a seguir en el colegio. Odiaba ser un niño", reconoció en una entrevista en The Guardian. Con solo 12 años encontró su vocación: empezó a trabajar para Disney y despegó su carrera de actor adolescente, con series como Young Hercules.

Kevin, Nick y Joe Jonas

Jonas Brothers Fuente: AFP

Estrellas adolescentes al igual que Ryan Gosling, los Jonas Brothers (en la imagen, en 2006) grabaron su primer disco en 2005 y anunciaron su separación en 2013. Sus padres, Denise y Kevin -ella cantante de iglesia y profesora de lenguaje de signos y él pastor y cofundador del movimiento Christ for the Nations Music-, solían viajar a menudo y siempre tuvieron claro que querían educar en casa a sus hijos, según comentó ella en una entrevista con la web especializada Homeschool.com.

Desde que el mayor de los hermanos, Kevin, cumplió 6 años, sus progenitores comenzaron su educación en el hogar, algo que después hizo más sencillo que los jóvenes desarrollaran su carrera musical. Su madre asegura que aunque no se hubieran dedicado al mundo del espectáculo ella habría apostado de igual modo por la educación en casa, de la que es una firme defensora: "He aprendido cosas maravillosas de la escuela en casa, es algo que elegiría una y otra vez si tuviera que volver a elegir. Se trata de una forma maravillosa de vivir tu vida y de educar a tus hijos y tu familia".