Mucho antes de convertirse en divas del pop, Britney Spears, Rosalía y Beyoncé compitieron -con mayor o menor suerte- en programas de talentos. No fueron las únicas.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2019 • 00:50

Desde chicos tuvieron bien en claro qué era lo que querían ser cuando fueran grandes: estrellas. Por eso, no quisieron perder el tiempo y desde muy pequeños comenzaron a andar ese camino que iba a conducirlos a su meta. Los distintos programas televisivos de búsqueda de talentos se convirtieron en sus primera plataformas. Algunos tuvieron suerte y resultaron ganadores. Otros no lograron convencer a los jurados y tuvieron que buscar nuevas alternativas. Aquí, un listado con algunas de las participaciones de los entonces aspirantes a famosos en distintos realities.

Rosalía

Ahora y antes. Rosalía con sus tres premios Grammy latinos que consiguió en la última edición de esta ceremonia y en su paso por un reality

Rosalía probó suerte con 15 años en el programa español Tú sí que vales. No convenció al jurado, pero la cantante tuvo una reacción muy madura para su edad: "No pasa nada. He venido aquí a aceptar las críticas y a aprender de profesionales como vosotros". Diez años después, con 25, se convirtió en una de las jóvenes europeas más influyentes, según Forbes y, actualmente, se ha consagrado como una estrella mundial.

Rosalía, en Tú sí que vales 03:52

Video

Beyoncé

Beyoncé también probó suerte en un reality y no le fue bien Fuente: Archivo

Antes de Destiny's Child, Beyoncé tuvo otro grupo: Girls Tyme. La cantante, con 12 años, y sus compañeras se presentaron al concurso Star Search, donde bailaron y cantaron hip hop. Aunque perdieron, la artista guarda un buen recuerdo de aquella experiencia: "Me hizo darme cuenta de que se podía trabajar más duro, dar todo lo que tenías y perder de todos modos. Fue el mejor mensaje".

Beyoncé, en Star Search 02:44

Video

Mon Laferte

Mon Laferte también pasó por un programa de talentos en su país

No era una niña, pero varios años antes de convertirse en una de las estrellas del pop, la chilena Mon Laferte probó suerte en un reality show de su país. En 2003, entró al programa de televisión Rojo, fama contrafama como concursante. Luego, fue parte del elenco de artistas conocido como el Clan Rojo.

Mon Laferte, en Rojo, fama contrafama 02:12

Video

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Con tan solo nueve años, Christina Aguilera también apareció en el mismo concurso de talentos que participó Beyoncé, Star Search. La intérprete de "Lady Marmalade" demostró el carisma y la fuerza vocal que desprende actualmente. Sin embargo, no convenció al jurado.

Christina Aguilera, en Star Search 00:39

Video

Julieta Nair Calvo y Melina Lezcano

Julieta Nair Calvo, actualmente, con su look rubio para interpretar a una de las protagonistas de Separadas -la nueva producción de Polka- y antes, en su paso por Generación Pop

Mucho antes de convertirse en una de las protagonistas de Las Estrellas y de enamorar al público con su personaje de cocinera confidente y enamorada, Julieta Nair Calvo creía que su futuro estaba en el mundo de la música. Por eso, en 2003 se anotó en el reality show Generación Pop, producido por Reina Reech. Como resultó ser una de las vencedoras, formó parte del grupo musical Scratch. Otra de las ganadoras fue su gran amiga, Melina Lezcano, hoy cantante de Agapornis.

Julieta Nair Calvo, en Generación Pop 04:34

Video

Amaia

Amaia

Amaia saltó a la fama luego de concursar en la versión española de Operación Triunfo, pero antes probó suerte en otro programa de talentos. Fue en El número uno, cuando tenía 13 años, lo que le convertía en la más chica del programa. Noemí Galera, directora de la academia de Operación Triunfo, confesó unos años después que la expulsión de la participante en aquel primer concurso fue pactada con sus padres para que pudiese continuar con sus estudios.

Amaia, en El número uno 02:17

Video

Thalía

Thalia, en su paso por el programa Juguemos a cantar

Thalía se presentó al programa infantil Juguemos a cantar con la canción "Moderna niña del rock". La cantante, que tenía 13 años, bailaba y saltaba constantemente durante todo el número. Pero no ganó.

Thalia, en Juguemos a cantar 03:00

Video

Laura Esquivel

Su voz y su talento la llevaron a triunfar en todo el mundo de la mano de Patito Feo, pero ese no fue el primer paso de Laura Esquivel por la televisión. En 2005, mucho antes de que Marcelo Tinelli convirtiera su programa en un eterno concurso de baile, en ShowMatch había también espacio para la música. Laurita se presentó al concurso "Kids Match", del que se convirtió en ganadora. Dos años antes, ya había participado de la obra de teatro Peter Pan, todos podemos volar. En México, además, representó a la Argentina en el reality musical para niños Código F.A.M.A. Internacional.

Laura Esquivel, en Kids Match 04:45

Video

Britney Spears

Britney Spears, en su paso por Star Search

Vestida como una auténtica niña buena, una Britney Spears de 11 años participó en Star Search, donde obtuvo una puntuación bastante buena, pero su oponente consiguió una valoración más alta.

Britney y su paso por Star Search 05:33

Video

Cami

Cami, en la actualidad y en su paso por La Voz Chile

Cami es una de las cantantes chilenas con mayor proyección internacional. Los fanáticos de Argentina, tierra de amor y venganza conocen muy bien su voz: es la intérprete de "He venido por ti", el tema de amor de Raquel y Aldo. Cuando apenas era una adolescente, Cami llegó a la final de La Voz Chile, y lejos de desentenderse de su pasado, lo inmortalizó en su canción "Aquí estoy", donde se presenta como "la que perdió en un programa de cantantes".

Cami, en La Voz Chile 02:53

Video

Con información de El País.