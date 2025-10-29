Nazarena Di Serio contó su desagradable experiencia con un acosador: “Fue muy intimidante”

En las últimas semanas, el relato de Agustina Peñalva, la periodista de C5N que denunció que estaba siendo acosada por un reconocido economista, animó a varias famosas a contar sus experiencias públicamente. Luego de los testimonios de Edith Hermida y Soledad Larghi, ahora es Nazarena Di Serio quien reveló la pesadilla que vivió hace algunos años con un hombre que le mandaba regalos al canal.

Si bien esta situación ocurrió hace 8 años, cuando ella tenía 24, fue en las últimas horas que la periodista de eltrece compartió su vivencia con el público. “Estábamos en Resumido (un ciclo de streaming) hablando de lo que estaba pasando con Agustina Peñalva y el botón antipánico y conté una mala experiencia que tuve yo hace unos años”, explicó este miércoles en un móvil con A la Tarde.

“Empecé a recibir muchos regalos en el canal, fue bastante intimidante toda la secuencia. En un momento me había llegado hasta un cuadro con muchas fotos recortadas de mis amigos, mi familia y eso me asustó bastante. Habían entrado a las cuentas de Instagram que yo seguía y empezaron a stalkear”, recordó sobre ese hecho puntual que la hizo tomar consciencia y accionar contra su acosador.

“La verdad que el canal siempre me cuidó, y cuando vio eso me dijo: ‘Ya tenés que ir a hacer la denuncia’. Así que tomamos cartas en el asunto, hicimos la denuncia correspondiente y me dieron el botón antipánico pero, en mi caso, fue una muy mala experiencia. Una pésima experiencia”, remarcó. Intrigados por saber más, el panel del ciclo de América indagó sobre su uso. “Es un aparatito como si fuera un mini celular que funciona con señal y es muy viejo. Lo que pasa es que si pierde señal o si se apaga, al toque te llama la policía y van a constatar que vos estés bien. Eso está bien, pero tiene que andar bien el aparato porque por ahí pasaban seis horas y el aparatito por H o por B perdía señal y yo tenía un móvil policial donde esté”, relató.

“Lo entregué voluntariamente porque ya era insoportable. Habré estado un año con este tema, un año donde recibía todo el tiempo regalos. Eso no era nada porque los dejaban en la puerta del canal, el tema es cuando recibía las fotos de mi mamá, de mis amigos y ahí fue raro. También recibía mensajes”, agregó. Respecto al contenido de esos mensajes que recibía a diario, Naza reveló: “’Sos muy linda’, ‘Sos hermosa’, me comentaba las historias y yo trataba de no clavarle el visto ni nada”, aseguró.

Nazarena Di Serio contó que recibía extraños regalos en canal en el que trabaja

Tras reconocer que al ser una figura pública se suelen recibir este tipo de comentarios a diario, la panelista advirtió cuál fue el hecho puntual que le hizo entender que el asunto era peligroso: “Me dio un alerta cuando llegaron las fotos y mucha información como, por ejemplo, mi número de matrícula como locutora; no sé de donde lo sacó. No sólo me alertó a mí sino a todos en el canal”, contó. E inmediatamente, relató un nuevo hecho que vivió días atrás en las afueras de la señal de Constitución: “El otro día me pasó que venía un tipo todo el tiempo a querer verme y salió Luis Otero, que es un mastodonte enorme y hermoso, y lo sacó; lo asustó. Pero como saben tus horarios, la gente aparece”, lanzó.

“¿Esto te hizo tomar alguna determinación como dejar de postear en las redes sociales, por ejemplo?, le preguntó Karina Mazzocco interesada por las medidas que tomó tras esa aterradora experiencia. “Yo había dejado de seguir a todos porque hasta mis amigos tenían miedo. Y hasta hoy mismo, yo no digo donde estoy. Si tengo que subir historias de algún chivo o algo, lo hago cuando llego a mi casa. De hecho, tampoco subo cosas de mi casa. De mi familia no subo absolutamente nada, trato de cuidar a mi entorno lo más posible”, explicó.

Naza Di Serio aseguró que el canal fue clave para que se anime a denunciar Instagram / @nazadiserio

Tampoco habla con extraños y si tiene que salir, lo hace acompañada. “Yo no contesto nada, no hablo con gente desconocida en las redes. Estoy todo el tiempo moviéndome de un lado al otro en autos de aplicación, si salgo con amigas no subo donde estoy. Cuando cubro recitales por suerte estoy con todo un equipo de camarógrafos; no estoy sola”, aclaró.

Por último, la periodista y locutora resaltó la posibilidad de tener un micrófono para contar estas cosas. “Esto que vivimos nosotras lo viven un montón de mujeres que no tienen posibilidad de decirlo ni a nadie que las cuide. Entonces lamentablemente después terminamos nosotros contando las malas noticias con desenlaces fatales”, remató furiosa.