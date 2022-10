¿De confidentes a enemigos?: qué paso entre Angelina Jolie y su hermano, James Haven

escuchar

Angelina Jolie es una de las actrices más requeridas de Hollywood. Sin embargo, en el último tiempo ha dado más que hablar por sus escándalos personales y su conflictivo divorcio con Brad Pitt , por el cual hasta el día de hoy sigue la batalla legal por los bienes y la custodia de sus hijos. Pero la relación con su ex no es la única que se encontraría resquebrajada. Al parecer, la protagonista de Maléfica se ha alejado de su hermano, James Haven, alguien con quien tenía un vínculo muy cercano.

Angelina Jolie y su hermano, el actor James Haven, en la 56a gala de los Globos de Oro Darlene Hammond - Archive Photos

Las primeras alarmas sonaron entre los seguidores de la actriz al ver que desde hace tiempo Jolie y Haven no comparten fotos ni publicaciones juntos. Es que en tiempos de virtualidad, el no dar like a un posteo, el no compartir fotos juntos o el dejar de seguir a alguien ya es sinónimo de “problemas”.

Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención de los fans. Algunas declaraciones del entorno de ambos apuntaron a un posible distanciamiento. Incluso, se dice que Jolie habría echado a su hermano de su casa, quien asiduamente se encargaba de cuidar a los niños mientras ella estaba trabajando, sobre todo después del divorcio de la actriz. “ Se dice que pasaron de ser mejores amigos a enemigos de la noche a la mañana”, revelaron.

De cómplices a... ¿enemigos?

Hijos de Marcheline Bertrand y el actor Jon Voight, Angelina y James se llevan solo dos años. La poca diferencia de edad y las difíciles situaciones que ambos tuvieron que atravesar en su infancia debido al comportamiento de su padre los volvieron inseparables y protectores. Según Haven, su padre fue muy duro, y “nunca hizo su trabajo como padre”. “Hubo momentos en los que fue increíble, pero en la mayoría de mis recuerdos, él miraba más nuestros fallos que nuestras fortalezas”, recordó en una nota con Daily Mail. Años más tarde, Angelina confirmó los dichos de su hermano y confesó que no le parecía “sano” estar junto a su padre.

Angelina Jolie junto a su hermano Jamie Haven y su padre, Jon Voight, compartiendo alfombra roja en California Ron Galella - Ron Galella Collection

Sin embargo, con el tiempo y ya de grandes, los hermanos decidieron dejar el pasado atrás y comenzar un nuevo vínculo. El primero en dar este gran paso fue James, quien luego logró que Angelina siga su mismo accionar. “Llegados a cierto punto, tuve que dejar mi orgullo y mi ira de lado para trabajar junto a él en una recuperación”, le reveló la actriz a Daily Mail antes de que se filtraran fotos de Voight junto a sus nietos en Venecia.

La muerte de su madre Marcheline en 2007 volvió a unir a los hermanos aún más. “No podía parar de llorar. Por suerte, tuve a Angelina a mi lado cuando me enteré”, contó James en más de una oportunidad dando cuenta del gran sostén que significó la actriz para él.

Angelina Jolie y James Haven siempre se mostraron inseparables, por eso llama la atención que desde hace tiempo no se muestren juntos Kurt Krieger - Corbis - Corbis Entertainment

Sin embargo, la ayuda y la contención siempre fueron mutuas. De hecho, cuando Angelina y Brad Pitt se divorciaron, James cumplió un papel fundamental cuidando a los niños de la pareja. “Durante muchos años, fue su mejor amigo, su principal compañía, y un hermano totalmente devoto”, confirmó un testigo a Daily Mail. Inclusive, otro allegado reveló que la relación entre James y Brad también era muy buena: “Brad tiene a James en alta estima. Él siempre ha sido increíble con los niños y siempre ha sido bienvenido en casa de la pareja”, dijo a Us Weekly.

Ahora bien, en los últimos años, la relación entre Angelina y James sería muy distinta a la del pasado. Los rumores de un distanciamiento comenzaron en enero de 2021 cuando se filtraron algunos roces que tuvieron hace años. “Lo tenía como una especie de asistente personal, y era muy exigente con él cuando no conseguía tener a los niños bajo control mientras ella trabajaba”, contó un testigo a la prensa.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamiento archivo

Como consecuencia de esto, se dice que la estrella de Hollywood lo despidió dejando a su hermano “devastado”: “James insiste en que Angelina arruinó su vida y dice que pasaron de ser mejores amigos a enemigos de la noche a la mañana. Angelina y James tuvieron una gran pelea después de que ella lo despidiera de ser el cuidador de sus hijos y apenas han hablado desde entonces”, aseguraron allegados.

LA NACION

Temas Angelina Jolie