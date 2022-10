Se filtra un correo que Angelina Jolie le mandó a Brad Pitt: “Es imposible escribir esto sin llorar”

escuchar

En medio de los problemas legales que enfrentan a Angelina Jolie y Brad Pitt, un emotivo correo electrónico que la actriz de 47 años le escribió a su exmarido, de 58, en enero de 2021 se ha viralizado en TikTok. La publicación de ET Online confirmó la veracidad del email, el cual es parte de uno de los expedientes judiciales.

En el mensaje, la protagonista de Tomb Raider explica los motivos que la han llevado a querer vender su parte de la bodega Chateau Miraval, un viñedo de casi 500 hectáreas que la pareja tenía en común en Francia. “ Es el lugar al que llevamos a los gemelos a casa y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre ”, escribió Jolie, refiriéndose a sus hijos menores, Knox y Vivienne, a quienes dio a luz en Francia hace 14 años. “ Un lugar que contenía la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería ( ....) “ Incluso ahora es imposible escribir esto sin llorar. Atesoraré mis recuerdos de lo que fue hace una década ”, prosigue.

“Esperaba que de alguna manera se convirtiera en algo que nos mantuviera unidos y que allí encontráramos luz y paz. Ahora veo cómo me has querido sacar y seguramente te alegrarás de recibir este correo electrónico”, se puede leer en el escrito. Y Jolie continúa: “He visto muchos comportamientos desconsiderados, dinero gastado de maneras que yo no habría aprobado y decisiones tomadas sobre las que no se me consultó” en los últimos cuatro años, diciendo que se ha visto “perjudicada por las decisiones que se han tomado y que no muestran ningún interés en compartir el negocio o cambiarlo fundamentalmente en algo que sería más saludable para nuestros hijos”.

Finalmente, la actriz acabó vendiendo su parte de la bodega en 2022, lo que provocó que Pitt la demandara. El actor afirma que, según los términos de su divorcio en 2019, él y Jolie tenían un “acuerdo mutuo” de que ninguno de los dos podía vender su parte de la bodega sin el consentimiento del otro.

Chateau Miraval, la mansión francesa donde fue la boda de Angelina Jolie y Brad Pitt AP

Aun así, Jolie lo hizo. Y, a juzgar por el correo ahora hecho público, los motivos también fueron de índole personal. “ Es el sitio que marca el principio del fin de nuestra familia, y de un negocio centrado en el alcohol ”, continua la actriz, refiriéndose de forma discreta a la adicción de Pitt. Tres años después de anunciar su separación, el propio actor confirmó que el alcohol fue uno de los motivos por los que se desmoronó su matrimonio y anunció que había pasado por Alcohólicos Anónimos. Y para poder ver a sus hijos debe someterse a pruebas de drogas y alcohol.

“Me ha estremecido la reciente imagen que se ha difundido para vender alcohol. Me parece irresponsable y no es algo que me gustaría que vieran los niños. Me recordó tiempos dolorosos”, continuó, escribiendo que no siente que “pueda estar involucrada, pública o privadamente, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico dañó tan profundamente a nuestra familia”, afirma. Los actores, que supieron ser una de las parejas predilectas de la industria de Hollywood, tienen seis hijos en común: Maddox (20), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16) y los mellizos Knox y Vivienne (14).

“No puedo empezar a expresar lo molesto que es para mí tener que llegar a este punto. El sueño con el negocio y el alcohol es tuyo y lo has dejado dolorosamente claro. Te deseo lo mejor con él y espero sinceramente que los niños se sientan de otra manera sobre Miraval cuando sean mayores y te visiten allí. Pero Miraval para mí murió en septiembre de 2016, y todo lo que he visto en los años posteriores lo ha confirmado tristemente”, culmina.

El viaje de la polémica

La famillia Pitt Jolie completa... Archivo

En la actualidad, Jolie se enfrenta a su exmarido por la custodia de sus hijos y ha acusado a Pitt de pegarle a ella y a uno de los chicos durante un viaje en 2016, justo cuando regresaban a Los Ángeles desde el Château Miraval. “Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola luego a la pared del baño”, dice el documento judicial citado por la prensa estadounidense. “Pitt golpeó el techo del avión varias veces, obligando a Jolie a salir del baño”, suma. “Cuando uno de los niños verbalmente defendió a Jolie, Pitt se lanzó hacia su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo”, agrega el relato.

“Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se lanzó de espaldas contra los asientos hiriendo a Jolie en la espalda y el codo”, detalla el documento. “Pitt ahorcó a uno de los niños y golpeó a otro en el rostro. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando”, culmina la parte más polémica del escrito. Sin embargo, el protagonista de Troya salió a desmentir estas declaraciones y aseguró que su exesposa está constantemente atacándolo pero que la justicia nunca pudo comprobar la veracidad de sus relatos.

“Brad ha asumido todo lo que le corresponde desde el primer día -a diferencia de la otra parte- pero no va a asumir nada que no haya hecho. Ha recibido todo tipo de ataques personales y tergiversaciones”, dijo la abogada de Pitt, Anne Kiley, a través de un comunicado enviado a E! News.

“Afortunadamente, las diversas autoridades públicas que la otra parte ha intentado utilizar contra él durante los últimos seis años han tomado sus propias decisiones independientes”, continuó Kiley. “Brad seguirá respondiendo en los tribunales como lo ha hecho siempre”, culminó. El actor fue absuelto de las acusaciones de abuso verbal y físico contra uno de los hijos de la pareja en relación al incidente del avión después de una investigación iniciada por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

