escuchar

Luego de su imprevista salida de radio Metro , Dalma Maradona dice que solamente está maternando y lo disfruta, pero que ya es hora de volver a trabajar. Streams Telefe presentó su programación para Twitch y YouTube y adelantó que la hija de Diego Maradona tendrá su propio espacio, pronto. En diálogo con LA NACION, la actriz dio algunas pistas sobre su programa y contó que su sobrino Benjamín Agüero, ya le dio algunos consejos para streamear.

Entusiasmada, Dalma aseguró: “Recién estamos en tratativas y reuniones para buscarle la impronta al programa. No puedo contar mucho porque no sé y hay muchos temas que me interesan y cosas divertidas para hacer. Va a ir dos veces por semana, aunque la fecha del debut no está clara aún. Me gustaría hacer entrevistas de una manera particular y como a mí me gustaría que me entrevistaran, y seguramente va a tener algo de cocina, de moda, del lado b de la maternidad. No hay presiones ni apuros, así que estamos viendo qué queremos contar”.

-El streaming es un mundo nuevo para vos, ¿a quién le pedís consejos?

-Es re contra nuevo el streaming para mí y cuando se lo conté a mi familia, Benjamín me dijo: “¿Vas a streamear? ¡Es espectacular, no importa lo que hagas! Entonces le pedí que me ayudara porque está cancherísimo y tiene una de esas sillas espectaculares que usan y unos auriculares geniales”. Sabe del mundo streaming que yo conocí cuando vine al programa de Laura Romano que se llama A todo hábito y es mi nutricionista. Ahí surgió la idea de hacer un programa. Desde que me fui de la radio solamente estoy maternando y lo disfruto, pero ya tenía ganas de trabajar y hacer cosas que me gustan. El streaming tiene algo distendido que se parece un poco a la radio, solo que tenés que acordarte que te están viendo todo el tiempo. Por ejemplo, iba a la radio sin maquillaje y capaz en jogging y ahora eso no va a poder ser (risas). Pero me divierte un programa nuevo y me gusta trabajar.

Dalma Maradona se sumó a Streams Telefe, la propuesta streaming del canal de las pelotitas de colores. "No hay presiones ni apuros, así que estamos viendo qué queremos contar”, dijo a LA NACION adrian diaz bernini - Telefé

-¿Cómo te llevás con la maternidad?

-La maternidad es una decisión y es espectacular, aunque es difícil a veces, a pesar de los privilegios que puedo tener. Estoy feliz, mis hijas Roma y Azul son lo mejor de mi vida.

-Hace ya unos meses que te fuiste de Metro, ¿cómo quedó la relación con tus compañeros de Un día perfecto?

-Los amo a mis compañeros y quiero que les vaya bárbaro, pero sentí que ya no podía ser parte. De repente pasé de estar cinco días por semana a estar uno y era raro. Hablaban de cosas que no entendía o no sabía y todo era muy raro. Estuve dos años y medio, los quiero y los respeto mucho, son mi familia, pero sentía que ya no podía estar.

Amigos son los amigos

Julieta Poggio, Nacho Castañares y la Tora Villar, tres figuras que ya vienen buscando su lugar en el streaming de Telefe adrian diaz bernini - Telefé

Uno de los programas actuales más fuerte del streaming de Telefe es Fuera de joda, que va de lunes a jueves, de 19 a 21, y lo conducen los ex Gran hermano Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila ‘la Tora’ Villar. Poggio le contó a LA NACION que ahora que debuta con Coqueluche en teatro va a estar solamente los lunes y martes. “Es la primera vez que hago streaming y me encanta. Además trabajar entre amigos es muy lindo, aunque también peligroso porque te conocen demasiado”, dijo entre risas.

Castañares también destacó que tiene una “muy linda relación con sus compañeras”. Y agregó: “Nunca hubo un problema entre nosotros y si hubo algo se solucionó enseguida. El día a día es muy divertido y el programa se nos pasa volando. Yo stremeaba de antes, por eso ahora es increíble tener un programa propio con la mejor compañía que podemos tener. Te saca del molde y tenemos charlas muy amenas todos los días”.

Sobre hacer streaming antes de entrar al reality que lo catapultó a la fama, recordó: “Siempre fue algo que me gustó, que veía con cariño y al principio no tenía la mejor cámara ni la mejor computadora, pero me las ingeniaba. Stremeaba de vez en cuando, pero tenía mi público y estaba contento con mi comunidad”.

La Tora reconoció que su relación de amor con Castañares le “juega a favor en el trabajo” : “Porque lo tenemos muy presente. Hay mucha confianza y podemos hasta pelearnos de mentira y reírnos de nosotros mismos. Sabemos cuáles son nuestros puntos débiles y fuertes y los usamos a beneficio. Arrancamos a fines de mayo con el programa y es un stream entre amigos que se conocen mucho y con una mirada podemos mandarnos al muere o nos cubrimos. Es muy lindo. Nos conocimos el 17 de octubre del año pasado, cuando entramos a la casa y vivimos mucho juntos, nos conocemos en las buenas en las malas, vivimos muy intensamente en esos meses . Las chicas tenemos nuestro carácter y Nacho es el que modera un poco”.

Vicky ‘Juariu’ Braier acaba de despedirse del streaming cuando finalizó MasterChef. Y si bien su personaje nació en las redes sociales, su debut en este mundo de transmisión en vivo fue con Gran hermano. “La propuesta de Telefe es ver la tele de otra manera, en este caso con stream. Nos fue re bien y se generó una comunidad hermosa, la gente mandaba audios. Ahora paré un poco con las redes porque el contenido con el que empecé, lo hacen muchas personas, pero en un momento fue un boom. Creo que fue un ciclo que se cumplió y si bien me gusta la farándula, lo hago con humor y eso me diferencia del resto. Fui la pionera (risas). Hace unos años tenía una primicia tras otra y hasta podía guardame información y ahora tenés que escupirla (risas)”.

Lo que se viene

Las caras de Streams Telefe, el proyecto del canal para seguir conquistando audiencia adrian diaz bernini - Telefé

Hay varios nuevos proyectos en la grilla de programación para los canales de Twitch y Youtube de Telefe. Priscila Crivo, Javi Lanza y Sebastián Varela del Río conducen IRL Conmebol Libertadores y los lunes, a las 21, el mismo equipo se pone al frente de Nada más, con toda la información del torneo y entrevistas a las figuras más relevantes del deporte. También se presentó A Todo Hábito, que conduce la licenciada en nutrición Laura Romano, de miércoles a viernes, a las 11; y Juli Fiamingo y Romi Stone conducen Insiders, que explorara todo el universo Telefe, de martes a viernes, a las 12. También se anunció que Lula Miranda acompañará en stream el estreno de Got Talent Argentina, que conducirá Lizy Tagliani y se verá muy pronto por la pantalla del canal.

Guillermo Pendino, gerente de contenidos de Paramount, y Pablo Cancelieri, director del área de nuevos negocios y contenidos digitales, coindicieron en decir: “Desde Paramount creamos un ecosistema de plataformas porque nos pusimos el desafío de acompañar la evolución de los contenidos y ya dejar de pensar en televisión lineal para enfocarnos en plataformas digitales, entender el crecimiento y trabajar hacia ese lugar. Generamos contenidos de calidad acompañando a la pantalla de Telefe para que cada miembro de la familia pueda ver el contenido desde el dispositivo que quiera”.