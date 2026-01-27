LA NACION

En fotos: de las tiernas postales de Gisele Bündchen con su bebé al encuentro de Dua Lipa y Penélope Cruz en París

La modelo brasileña disfrutó de un paseo en yate en Miami mientras en tierras europeas varias figuras se dieron cita por la Semana de la Moda en la capital de las luces

Gisele Bündchen junto a su familia disfrutó de un relajante paseo en bote y el más pequeño del clan también fue de la partida
Gisele Bündchen junto a su familia disfrutó de un relajante paseo en bote y el más pequeño del clan también fue de la partida305shock/The Grosby Group
Gisele Bündchen está en uno de sus mejores momentos: la flamante esposa de Joaquim Valente -la pareja unió sus destinos en una boda secreta que tuvo lugar a fines de 2025-, disfruta cada vez que puede de las aguas de Miami Beach con su familia y con amigos. En esta oportunidad, la supermodelo se relajó en la cubierta del bote junto a su pequeño hijo
Gisele Bündchen está en uno de sus mejores momentos: la flamante esposa de Joaquim Valente -la pareja unió sus destinos en una boda secreta que tuvo lugar a fines de 2025-, disfruta cada vez que puede de las aguas de Miami Beach con su familia y con amigos. En esta oportunidad, la supermodelo se relajó en la cubierta del bote junto a su pequeño hijo305shock/The Grosby Group
Las postales de Bündchen junto al menor de sus tres hijos -fruto de su amor con Valente- llaman la atención porque la supermodelo brasileña es muy reservada en relación a la privacidad de su familia. Hasta ahora, se sabe que el pequeño se llama River y que nació en febrero de 2025
Las postales de Bündchen junto al menor de sus tres hijos -fruto de su amor con Valente- llaman la atención porque la supermodelo brasileña es muy reservada en relación a la privacidad de su familia. Hasta ahora, se sabe que el pequeño se llama River y que nació en febrero de 2025305shock/The Grosby Group
La supermodelo brasileña de 45 años compartió una relajada tarde de domingo con Valente y varios amigos. En esta oportunidad, se centró en el cuidado de sus hijos y dejó los deportes acuáticos, otra de sus pasiones, para otro momento. Bündchen eligió un conjunto estampado en tonos verdes para la ocasión compuesto por una bikini y un pareo. El pequeño River llevó un body blanco estampado
La supermodelo brasileña de 45 años compartió una relajada tarde de domingo con Valente y varios amigos. En esta oportunidad, se centró en el cuidado de sus hijos y dejó los deportes acuáticos, otra de sus pasiones, para otro momento. Bündchen eligió un conjunto estampado en tonos verdes para la ocasión compuesto por una bikini y un pareo. El pequeño River llevó un body blanco estampado305shock/The Grosby Group
Kylie Jenner y Timothée Chalamet son una de las parejas del momento: mientras el actor cosecha estatuillas gracias a su actuación en Marty Supremo y se prepara para competir por un Oscar, la influencer se muestra orgullsa junto a él en cada una de las galas. En medio de la temporada de premios, la pareja viajó unos días a México, donde aprovecharon a mimarse lejos del glamour de Hollywood
Kylie Jenner y Timothée Chalamet son una de las parejas del momento: mientras el actor cosecha estatuillas gracias a su actuación en Marty Supremo y se prepara para competir por un Oscar, la influencer se muestra orgullsa junto a él en cada una de las galas. En medio de la temporada de premios, la pareja viajó unos días a México, donde aprovecharon a mimarse lejos del glamour de HollywoodBackgrid/The Grosby Group
Kylie Jenner y Timothée Chalamet eligieron para su escapada romántica las playas de Cabo San Lucas, México. Luego de un paseo por el muelle, la pareja decidió realizar otro en bote, donde se los vio charlar muy animadamente. Con la intención de pasar desapercibidos, ambos optaron por un look total black. El protagonista de Wonka, además, sumó una gorra camuflada y lentes de sol
Kylie Jenner y Timothée Chalamet eligieron para su escapada romántica las playas de Cabo San Lucas, México. Luego de un paseo por el muelle, la pareja decidió realizar otro en bote, donde se los vio charlar muy animadamente. Con la intención de pasar desapercibidos, ambos optaron por un look total black. El protagonista de Wonka, además, sumó una gorra camuflada y lentes de solBackgrid/The Grosby Group
Inspirado, en un momento del día Timothée Chalamet se sentó en la mesa de un bar y, lapicera en mano, escribió algunos pensamientos en una libreta
Inspirado, en un momento del día Timothée Chalamet se sentó en la mesa de un bar y, lapicera en mano, escribió algunos pensamientos en una libretaBackgrid/The Grosby Group
Kylie Jenner, por su parte, aprovechó para usar su celular. La influencer y empresaria, quien lleva tres años en pareja con Chalamet, llevó el pelo suelto, una bikini negra y un pantalón a tono. En cuanto a su relación, cada vez más sólida, a principios de enero el actor le declaró su amor de forma pública por primera vez en su discurso de agradecimiento durante los Critic’s Choice
Kylie Jenner, por su parte, aprovechó para usar su celular. La influencer y empresaria, quien lleva tres años en pareja con Chalamet, llevó el pelo suelto, una bikini negra y un pantalón a tono. En cuanto a su relación, cada vez más sólida, a principios de enero el actor le declaró su amor de forma pública por primera vez en su discurso de agradecimiento durante los Critic’s ChoiceBackgrid/The Grosby Group
Nicole Kidman fue una de las celebridades de Hollywood que brilló en el desfile de Chanel. La actriz australiana posó divertida con su vestido con plumas y paillettes al llegar a la front row de presentación de la colección Primavera Verano 2026 de la afamada firma en el marco de la Semana de la Moda de Alta Costura de París. Coronó el look con unos anteojos negros
Nicole Kidman fue una de las celebridades de Hollywood que brilló en el desfile de Chanel. La actriz australiana posó divertida con su vestido con plumas y paillettes al llegar a la front row de presentación de la colección Primavera Verano 2026 de la afamada firma en el marco de la Semana de la Moda de Alta Costura de París. Coronó el look con unos anteojos negrosSEBASTIEN DUPUY - AFP
Tilda Swinton fue otra de las actrices que, además de usar Chanel en las galas, se hizo presente en el show que ofreció la casa de modas en París. La protagonista de La habitación de al lado optó por un conjunto clásico de la marca en dorado y beige
Tilda Swinton fue otra de las actrices que, además de usar Chanel en las galas, se hizo presente en el show que ofreció la casa de modas en París. La protagonista de La habitación de al lado optó por un conjunto clásico de la marca en dorado y beigeSEBASTIEN DUPUY - AFP
Entre pasada y pasada, y con la compañía de la exeditora de Vogue Anna Wintour, Tilda Swinton y Nicole Kidman se pusieron al día
Entre pasada y pasada, y con la compañía de la exeditora de Vogue Anna Wintour, Tilda Swinton y Nicole Kidman se pusieron al díaGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
Dua Lipa fue, sin dudas, una de las más osadas de la mañana. La cantante llevó un traje de saco y falda estampado en amarillo, rojo y negro que no pasó desapercibido. Junto a ella se sentó Penélope Cruz. La actriz española lució un vestido negro de punto que combinó con un saco a tono. A las artistas, a quienes las une su pasión, su amistad y su trabajo con Pedro Almodóvar, se las vio charlar muy entretenidas
Dua Lipa fue, sin dudas, una de las más osadas de la mañana. La cantante llevó un traje de saco y falda estampado en amarillo, rojo y negro que no pasó desapercibido. Junto a ella se sentó Penélope Cruz. La actriz española lució un vestido negro de punto que combinó con un saco a tono. A las artistas, a quienes las une su pasión, su amistad y su trabajo con Pedro Almodóvar, se las vio charlar muy entretenidasGEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP
El actor estadounidense Josh Hartnett y su esposa, la actriz inglesa Tamsin Egerton, también pasaron por La Semana de la Moda de París, pero eligieron presenciar la presentación de la colección prêt-à-porter Otoño Invierno 2026/2027 de Jacquemus Menswear
El actor estadounidense Josh Hartnett y su esposa, la actriz inglesa Tamsin Egerton, también pasaron por La Semana de la Moda de París, pero eligieron presenciar la presentación de la colección prêt-à-porter Otoño Invierno 2026/2027 de Jacquemus MenswearBLANCA CRUZ - BELGA
La actriz Elizabeth Olsen posó con un look sobrio -un saco estructurado en negro y beige con un pantalón a tono- en la previa al desfile de Jacquemus Menswear
La actriz Elizabeth Olsen posó con un look sobrio -un saco estructurado en negro y beige con un pantalón a tono- en la previa al desfile de Jacquemus MenswearBLANCA CRUZ - AFP
