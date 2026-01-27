En fotos: de las tiernas postales de Gisele Bündchen con su bebé al encuentro de Dua Lipa y Penélope Cruz en París

Dua Lipa fue, sin dudas, una de las más osadas de la mañana. La cantante llevó un traje de saco y falda estampado en amarillo, rojo y negro que no pasó desapercibido. Junto a ella se sentó Penélope Cruz. La actriz española lució un vestido negro de punto que combinó con un saco a tono. A las artistas, a quienes las une su pasión, su amistad y su trabajo con Pedro Almodóvar, se las vio charlar muy entretenidas

GEOFFROY VAN DER HASSELT� - AFP�