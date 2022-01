De Jennifer Aniston a Blake Lively: las famosas y sus excéntricos secretos de belleza

No es ningún secreto que detrás de esa imagen espléndida y jovial de las famosas hay un ejército de maquilladores, peluqueros y cirujanos plásticos haciendo su trabajo . Sin embargo, además de los costosísimos tratamientos estéticos o trucos de maquillaje, muchas de ellas esconden algunos secretos de belleza caseros que las mantienen aún más radiantes . Así como Napoleón Bonaparte consumía 50 botellas de colonia al mes, Audrey Hepburn separaba sus pestañas con un alfiler o Sophia Loren se untaba en aceite de oliva para lucir una piel más suave, las famosas de hoy también tienen sus rituales, algunos de ellos más extraños y excéntricos que otros.

Jennifer Aniston: cuerpo y mente en calma

Jennifer Aniston contó cómo es el método que la mantiene joven en cuerpo, mente y alma

A sus 52 años, Jennifer Aniston sigue siendo una de las mujeres más lindas de Hollywood. Sin abusar de los retoques y las cirugías estéticas, la actriz es un claro ejemplo de que la clave para lucir radiante está en el estilo de vida que uno lleva a diario. De hecho, desde hace años la protagonista de Friends es una fuerte referente del Yogalosophy, una disciplina que trabaja cuerpo, mente y espíritu a la vez. Mandy Ingber, creadora de este movimiento, es quien supervisa de cerca la rutina de la actriz que combina ejercicios de yoga, spinning y meditación, además de una alimentación saludable. “El yoga te ayuda a prepararte para todo. Es como la meditación. Simplemente permite que cualquier cosa que se te presente a lo largo del día sea algo factible”, le confesó la estrella a E!, quien ha aprendido a mantener la calma a través de esta disciplina.

Respecto de su rostro, Aniston ha revelado que recurre a las cremas comúnmente indicadas para las hemorroides para desinflamar sus ojos. Además se aplica vaselina en los párpados para lograr pestañas prominentes.

Catherine Zeta Jones: sonrisa perfecta a base de frutillas

Catherine Zeta Jones reveló su secreto para mantener una sonrisa irresistible Instagram

Si hay alguien que deslumbra por su bella sonrisa esa es Catherine Zeta Jones. Si bien la actriz mantiene una rigurosa higiene bucal y se ha sometido a distintos tratamientos blanqueadores, el secreto casero que utiliza antes de cualquier evento importante está en su cocina. Es que, la mujer de Michael Douglas, ha confesado recurrir a las frutillas para blanquear sus dientes en cuestión de segundos. El procedimiento es sencillo: corta cada una por la mitad y las frota contra su dentadura durante unos cuantos minutos. Al parecer, estas contienen una enzima (ácido málico), cuyas propiedades son bastante efectivas para blanquear piezas dentales, mejorar el aspecto de las encías y reforzar la higiene bucal.

Sin embargo, este no es el único ritual de la protagonista de Chicago. Su irresistible melena negra también es un sello propio que la caracteriza. A la hora de cuidarla, la estrella también recurre a la cosmética natural, hidratándola con miel y cerveza. “Durante unos días huelo como el fondo de un barril de cerveza, pero es muy bueno para el cabello”, bromeó en la edición británica de la revista Marie Claire.

Demi Moore se deja morder por sanguijuelas

Demi Moore recurre a un extraño y polémico tratamiento a base de sanguijuelas para mantenerse joven Archivo - NYTNS

Sin dudas, Demi Moore es una de las referentes de la eterna juventud. Además de varios retoques en el quirófano y el uso de bótox, la protagonista de Ghost sorprendió a todos con un tratamiento bastante polémico para desintoxicar su sangre. Fue durante un viaje a Austria que la actriz descubrió esta técnica a base de sanguijuelas (más conocida como hirudoterapia), utilizada siglos atrás para tratar diversas enfermedades. “Siempre he estado buscando nuevos métodos para ayudar a optimizar la salud y la curación”, detalló Moore mientras aseguró que ante el primer mordisco le dieron ganas de gritar.

¿Cuál es la gracia de dejarse morder por sanguijuelas? Según los especialistas, los componentes de su saliva tienen un gran poder antiinflamatorio, anticoagulante y desintoxicante. “Las sanguijuelas van quedando gordas, con mucha sangre. Pero no son cualquier sanguijuela, están médicamente muy entrenadas. Desintoxican tu sangre con una pequeña enzima que liberan”, explicó la actriz, tras aclarar que primero recibió uno de estos bichitos en el ombligo a modo de prueba y luego, le colocaron más por el resto del cuerpo. Si bien los resultados positivos saltan a la vista, el riesgo no es menor. La mordedura de estos animales puede dejar cicatrices, provocar picor o formación de ampollas.

Kate Middleton: veneno de abeja para su piel

La esposa del Príncipe William prefiere los rituales de belleza más naturales a la hora de cuidarse Chris Floyd/Camera press

Muchas mujeres en el mundo admiran su belleza, su estilo y su elegancia. A pesar de su juventud, Kate Middleton tiene varios secretos para verse espléndida y uno de sus favoritos es el uso de veneno de abeja en su piel. A través de cremas o mascarillas, esta sustancia (que sale del aguijón de este insecto cuando se sufre una picadura) es una buena y eficiente alternativa al bótox. Según investigaciones en la materia, no solo tiene propiedades antiinflamatorias sino que aumenta la producción de colágeno, levantando y reafirmando la piel. La duquesa de Cambridge descubrió este tratamiento, también conocido como apiterapia, antes de su boda con el Príncipe William y, desde entonces, se ha convertido en un must dentro de su rutina de belleza diaria. Aunque no es la única: la actriz Gwyneth Paltrow y la cantante y diseñadora Victoria Beckham también son fieles seguidoras de estos tratamientos.

Café anti celulítico para Jessica Alba

Jessica Alba combate la celulitis con café molido Instagram:@jessicaalba

Si bien tiene su propia línea de cosmética llamada Honest Beauty, Jessica Alba es otra de las celebrities que prefiere los ingredientes naturales a la hora de cuidarse. De hecho, en su libro The Honest Life ha compartido varias recetas caseras de sus tratamientos corporales. Uno de ellos es el que realiza, a base de café, para combatir la celulitis y exfoliar su cuerpo. No es que la actriz sea fanática de esta infusión sino que está comprobado que la cafeína es un potente agente exfoliante y destructor de los adipocitos. Su uso no solo estimula la circulación sino que elimina las grasas. Por eso, semanalmente Alba suele hacer esta preparación de café molido, yogurt y gotitas de limón (estas pueden ser reemplazadas por aceite de coco) para lucir una piel tersa y suave. “Siento que la piel es la base de una buena rutina de belleza. He trabajado como actriz desde los 12 años, así que darle a mi piel el amor y el cuidado que necesita siempre ha sido una prioridad”, sostiene la intérprete que, más allá de la apariencia, considera que la actitud es todo para mantenerse sana y feliz.

Quien también se suma a esta rutina de belleza es la actriz Halle Berry. Pero, a diferencia de su colega, ella agrega el café en el jabón líquido de uso diario.

Las ondas naturales de Blake Lively

La mujer de Ryan Gosling revela su propio truco para lograr ondas naturales

Sin dudas, Blake Lively tiene una melena envidiable. Mientras que la actriz -que saltó a la fama por su papel de Serena Van Der Woodsen en Gossip Girl- frecuentemente recurre a los baños de mayonesa para humectar su cabello, a la hora de peinarse con ondas (uno de sus sellos de identidad) tiene un truco infalible. Al salir de la ducha, la rubia recoge su melena en forma de moño tirante hacia atrás hasta que se seque del todo. Muchas veces, para lograr un resultado más efectivo, la estrella lo mantiene así durante toda la noche. Al deshacerlo, las ondas relajadas y naturales toman protagonismo, sin necesidad de recurrir a rizadores o al calor del secador. “No uso muchos productos. Podés usar solo tus dedos y tu cabello se va a ver igual de bonito que si lo planchás o lo rizás. Lo único que necesitás es que esté cuidado y limpio”, aconseja la mujer de Ryan Reynolds.

Baños de vino para Teri Hatcher

La actriz de Amas de Casa Desesperadas suele darse baños de vino para combatir el paso de los años GROSBY GROUP

A pesar de haber cumplido 57 años, Teri Hatcher luce igual de radiante que cuando interpretaba a Susan Mayer en la sitcom Amas de casa desesperadas. Sin embargo, su secreto para lucir así es un tanto excéntrico. Es que la actriz suele someterse a tratamientos de vinoterapia para lograr una piel radiante y joven. Al parecer, los beneficios antioxidantes de las uvas son un gran aliado contra el envejecimiento. Ahora bien para los que piensan que Hatcher se sumerge en una bañera llena de vino tinto al igual que Mariana Nannis presumía hacer con champagne en los ‘90, esto es solo un mito. La artista asiste a un spa especializado para llevar a cabo esta práctica, que se realiza en un hidromasaje enriquecido con orujo de uva y aceites esenciales drenantes.

Angelina Jolie: caviar para prevenir las estrías

Angelina Jolie recurre al caviar para prevenir las estrías Daniel Leal. AFP

La imagen de Angelina Jolie cubierta de caviar sería una fantasía para muchos. La actriz, una férrea defensora de los tratamientos naturales, se permite este excéntrico capricho con la única intención de prevenir las estrías y reafirmar e hidratar su piel. Ahora bien, no es que la actriz se aplica directamente este alimento sobre su cuerpo, sino que lo hace a través de costosísimas cremas que incluyen este componente. Según se dice, este extracto es muy rico en proteínas, aminoácidos esenciales y sales minerales, además de tener fosfolípidos que son los encargados de la reconstrucción de la membrana celular. “Quiero transmitir la importancia de ser tan natural como sea posible, algo que me ha ayudado mucho (...) Cuando me miro en el espejo, veo que me parezco a mi madre y eso me gusta. También veo que estoy envejeciendo y me encanta porque significa que estoy viva. Pero lo que más me gusta no es solo la apariencia, es mucho más, porque veo a mi familia en mi cara. Veo mi edad”, sostuvo Jolie en una entrevista con la revista InStyle.

Jennifer Lopez y un tratamiento con placenta

JLo sigue una dieta alimentaria y hace un tratamiento con placenta humana para verse así a sus 52 años Instagram Jennifer Lopez

Tiene 52 años y uno de los cuerpos más envidiables de la industria. Famosa por sus curvas prominentes, Jennifer Lopez hace todo y más para estar así de espléndida : duerme 10 horas por día, no toma sol, no fuma y mantiene una dieta rica en frutas y verduras, sin alcohol ni cafeína. De hecho, la actriz y cantante ha creado su propio plan de alimentación saludable, que ayudó a Ben Affleck (cuando todavía no estaban juntos) en una de sus recuperaciones. “Estoy invitando a que se unan a mi reto #BeTheGirl para que podamos trabajar, ayudar y apoyarnos mutuamente para lograr la mejor versión de nosotras mismas”, explicó la diva oriunda del Bronx tiempo atrás.

Sin embargo, más allá de estas prácticas habituales, JLo también se somete a varios tratamientos estéticos y, uno de ellos, es bastante extraño. Al parecer, su radiante cutis se debe a prácticas faciales hechas con placenta humana, lo cual le aporta una gran cantidad de colágeno para mantenerlo fresco y joven.

Kim Kardashian, la mujer vampiro

Durante años, Kim Kardashian se sometió a la estimulación vampírica para regenerar sus células Met