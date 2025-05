De la confesión de Jennifer Lawrence sobre el posparto a los miedos de Robert Pattinson, tras convertirse en padre

En medio de los flashes, los halagos y los brillos del Festival de Cannes, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se tomaron un tiempo para hablar de su vida privada y dejaron en claro que enfrentan los mismos problemas que el resto de los mortales. Las declaraciones de las estrellas de Hollywood se dieron en el marco de la conferencia de prensa de Matame, amor, el film que ambos protagonizan y que cuenta la historia de una madre primeriza a la que el mundo se le derrumba luego de convertirse en madre. “No hay nada como el posparto. Es extremadamente aislante”, confesó con absoluta sinceridad la actriz.

Robert Pattinson ayuda a Jennifer Lawrence con su vestido en la alfombra roja del estreno de Matame, amor, el film que los tiene como protagonistas y que logró una ovación de seis minutos en Cannes VALERY HACHE - AFP

Die, My Love -el título original del film- está inspirada en Matate, amor , la celebrada primera novela que la escritora argentina Ariana Harwicz publicó en 2017. El film cuenta la historia de una pareja que tiene un hijo y decide mudarse a una nueva casa en una zona rural. Allí, la mujer comienza a sufrir los síntomas y los efectos de la depresión postparto. El matrimonio, en consecuencia, se transforma en un caos. Luego de su estreno en Cannes, recibió una ovación de seis minutos.

“Como madre, fue muy difícil distinguir entre lo que yo haría y lo que ella haría. Y fue desgarrador ”, explicó Lawrence en relación al rodaje de la película en la conferencia de prensa.

Y de inmediato, habló con una profundidad que llamó la atención, de la experiencia de convertirse en madre. “Acababa de tener a mi primogénito y no hay nada como el posparto. Es extremadamente aislante, lo cual es muy interesante. Cuando Lynne (el personaje del film) se muda con su pareja a Montana, no tiene una comunidad. No tiene a su gente, pero la verdad es que la ansiedad y la depresión extremas aíslan, sin importar dónde estés. Te sientes como un extraño”, agregó.

Jennifer Lawrence, en una escena del film

Lawrence también contó que transitó la filmación cuando estaba embarazada de cinco meses de su segundo hijo y confesó cómo impactó el hecho de convertirse en madre en su vida. “Tener hijos lo cambia todo . Te cambia la vida por completo. Es brutal e increíble” , confió. “No solo influyen en cada decisión sobre si trabajo, dónde trabajo y cuándo, sino que me han enseñado… es decir, no sabía que podía sentir tanto. Mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones. Es casi como sentir una ampolla o algo así, tan sensible. Así que han cambiado mi vida, obviamente, para bien. Y me han transformado creativamente. Recomiendo encarecidamente tener hijos si quieres ser actriz”, completó.

Lawrence y su esposo, Cooke Maroney, son padres de Cy, de 3 años, y de un bebé recién nacido cuyo nombre todavía no reveló a la prensa.

Una postal de Jennifer Lawrence el año pasado de paseo por las calles de Nueva York con su primer hijo Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Robert Pattinson y su rol como papá

En la película, Pattinson le da vida al esposo de Lawrence. En la vida real, el protagonista de Crepúsculo pasa sus días con su mujer, Suki Waterhouse, y su pequeña hija, quien llegó al mundo en marzo del año pasado. “Intentar averiguar cuál es tu rol en la relación después es increíblemente difícil”, reveló en la charla con los periodistas, y explicó que el problema de su personaje es que tiene la “jerga” necesaria para acompañar a su esposa.

“Es como si fuera un hombre simple. No parece ser el tipo de persona que mira videos de TikTok sobre paternidad y demás”, añadió. “Solo espera que la relación vuelva a ser como antes, sin entender por qué les está pasando lo que les pasa, por qué este intruso ha entrado en la relación. Supongo que es un miedo que todos tienen en cuanto tienen un hijo”, sumó.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse paseando a su bebé por las calles de Los Ángeles

Sin fecha de estreno

Filmada en los parajes rurales de Calgary (Canadá), con Martin Scorsese como productor ejecutivo, Matame, amor aguarda junto con los otros 20 títulos de la competencia oficial el veredicto del jurado que anunciará el sábado 24 al ganador de la Palma de Oro. Y todavía no tiene fecha de estreno confirmado casi en ningún mercado, incluyendo a la Argentina.