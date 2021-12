De las redes al altar: la historia de amor de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Todo comenzó con un “me gusta” en Instagram. Y, como un tsunami irrefrenable, lo que vino luego se sucedió con la velocidad y la contundencia de una ola cayendo sobre la orilla: del guiño 2.0 de Ricky Montaner y Stefi Roitman en 2019 a hoy pasaron varios viajes, una mudanza a Miami, una pandemia, la convivencia obligada, algunos trabajos en conjunto, muchas fiestas, un compromiso y los preparativos de una boda que se llevará a cabo el 8 de enero “en un lugar secreto” y que promete ser inolvidable.

La invitación al gran evento, que tendrá lugar en algún rincón de la Argentina y que contará con la presencia de muchos famosos nacionales e internacionales, la mostró durante la mañana del miércoles Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (eltrece). En la misiva, muy formal y simple en su diseño, los padres de la pareja invitan al enlace de sus hijos “Stefanía y Ricardo”.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

“Nos sentiremos muy felices de compartir junto a ustedes la boda de nuestros hijos y los invitamos a presenciar la ceremonia que se celebrará el sábado 8 de enero de 2022 a las 16 horas”, reza el texto, y luego aclara que se celebrará al aire libre. No trascendió aún el tipo de ceremonia que se realizará ni si se llevará a cabo algún ritual religioso: es que mientras Ricky y su familia son cristianos, Roitman profesa la religión judía.

El “click” de su vida

Stefi Roitman y Ricky Montaner, un amor que nació de un click Instagram @StefRoitman

Ella, una influencer, actriz y conductora argentina. Él, cantante, compositor e integrante de una famosa familia de la industria musical. El flechazo no fue inmediato, pero una vez que se conocieron, no se separaron más .

Según contó Roitman en el programa Flor de equipo, el primer contacto no fue particularmente trascendental. “Tu primer contacto con Ricky Montaner fue a través de Instagram, ¿qué fue lo que menos te gustó al conocerlo personalmente? ¿Se diferenciaba mucho del Ricky virtual?”, le preguntó Florencia Peña a la influencer. “Me contactó por Instagram, me reaccionó a una historia, me tiró un corazoncito y funcionó”, contó, y de inmediato se sinceró: “Él no me gustaba, cero. De hecho, le agradecí porque me había visto bailar en una story, pero con mucho delay hasta que me invita a uno de sus shows en 2019. Ahí lo conocí, pero de lejos”.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Fue un tiempo después cuando finalmente Cupido hizo su labor: “Después lo conocí en un restaurante, con amigos. Fuimos a un boliche y ahí dije ‘este tipo es lo máximo’. Como yo estaba en modo desinteresada, porque estaba en otra, él entró por el humor, por el talento. En el escenario la rompía. Charlé con él y me di cuenta que le daba la cabeza”.

La pandemia, una oportunidad

“ Cuando lo vi no pensé que me iba a casar con él, pero dije: ‘este pibe no puede ser’. Literal, desde ese viaje, nunca más nos separamos ”, confesó Rotiman, esta vez en su visita a PH: Podemos Hablar. “Fue muy fuerte, nunca me había pasado algo así”, agregó. Luego, contó que las restricciones por la pandemia Coronavirus hicieron que la relación avanzara a pasos agigantados.

Stefi Roitman junto a su suegro, Ricardo Montaner instagram

“Fui a Miami primero dos semanas, volví en febrero, volví a ir para la boda de Evaluna y Camilo, y después me agarró la pandemia. Al principio me quedé porque cerraron las fronteras, averigüé vuelos de repatriación y me terminé quedando por elección”, contó acerca de su decisión de instalarse en Estados Unidos.

Para su familia la decisión de la actriz fue toda una sorpresa. “Mis papás al principio decían: ‘Pero la obra social y el Covid... ¿Qué vas a hacer?’. Pero después cuando vieron lo que estaba pasando acá, que lamentablemente fue muy grave, por lo menos en mi familia, y me veían a mí feliz en Miami y un poco más libre, me decían que me quede y se ponían felices de verme contenta”.

La actriz y modelo celebró su despedida de soltera rodeada de amigas Instagram @stefroitman