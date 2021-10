Stefi Roitman dio nuevos detalles de su boda con Ricky Montaner: el vestido, el lugar y la lista de invitados

Stefi Roitman (27) y Ricky Montaner (30) se casarán a comienzos del año que viene en lo que promete ser una boda sin igual. Desde Miami, la actriz y host digital de La Voz Argentina (Telefe) reveló exclusivos detalles de la fiesta y de las personas que estarán invitadas a ese día tan especial.

Después de 9 meses de relación, Roitman y Montaner se comprometieron en septiembre del año pasado. El emotivo video de ese momento dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Desde entonces, tanto la actriz como el integrante del dúo Mau y Ricky fueron revelando pormenores de su futura “gran noche” a cuentagotas.

En junio de este año, la argentina había adelantado en PH Podemos Hablar (Telefe) que ya tenían la fecha de casamiento: enero 2022. Este viernes, lanzó nuevas revelaciones sobre los preparativos. Invitada a un evento de la revista Vogue México, que se realizó en Estados Unidos, la influencer dialogó con la periodista Lucía Ugarte, corresponsal de Instrusos (America TV).

Stefi Roitman en la alfombra roja del evento que Vogue México realizó en Miami Instagram @StefRoitman

“El vestido está en proceso, en realización”, dijo sobre el traje de novia que lucirá en unos meses, y aclaró que el encargado de su confección es un joven diseñador argentino. También confió que, junto a sus padres, sus suegros y Ricky, ya testearon la propuesta gastronómica de la boda. “Lo mejor fue la degustación. Todos estuvimos probando los platos”.

Respecto de la locación elegida para el evento, Stefi manifestó que será en Miami, la ciudad de la que no pudo regresar cuando se impusieron en todo el mundo las restricciones por la pandemia por coronavirus. Sin embargo, la actriz reveló que aún no se decidieron por un lugar en particular. “Acá la lluvia te puede jugar una mala pasada, así que estamos viendo dónde hacerlo. No reservamos lugar todavía y falta re poco, lo sabemos”, admitió entre risas.

Stefi Roitman reveló detalles de su boda con Ricky Montaner - Fuente: YouTube América TV

Consultada sobre la lista de invitados, prefirió no dar muchas precisiones, pero con una contundente frase dio a entender que tiene definidas sus prioridades: “Los que tienen que estar, van a estar”. En distintas entrevistas, tanto Roitman como el cantante venezolano habían adelantado los nombres de distintas figuras del espectáculo que formarán parte de su celebración, tales como Sebastián Yatra, Marc Anthony, Manuel Turizo, Lali Espósito y Tini Stoessel.

“Estoy recontenta, la verdad”, dijo sobre su compromiso. Ugarte quiso saber sus impresiones sobre Sofía Reyes, la expareja de su futuro marido, a quien se encontró en una fiesta hace unos meses. “La mejor onda, charlamos los tres, todo bien”, respondió, divertida.