De Sofía Pachano a Lourdes Sánchez: las increíbles cocinas de las famosas

Como forma de compartir con sus seguidores una pequeña parte de su intimidad, muchas figuras del mundo del espectáculo, desde actrices hasta influencers, muestran en sus redes el paso a paso de la remodelación de sus hogares y, recientemente, de sus cocinas.

Desde Sofía Pachano que tuvo una gran participación en la primera edición de MasterChef Celebrity, de Telefe, y ahora es parte de Cocineros argentinos en la TV Pública, hasta la actriz Gimena Accardi, quien se puso como proyecto en cuarentena refaccionar dicho sector de su hogar, los posteos de las famosas en sus cocinas atraen un gran número de likes y derivan en que las famosas compartan recetas con sus followers y generen un clima interactivo con ellos.

*LOURDES SÁNCHEZ

La bailarina y conductora Lourdes Sánchez fue una de las flamantes figuras en mostrar cómo quedó el antes y después de su cocina, y lo hizo a través de un video y numerosas imágenes. “Si bien mi cocina anterior era linda... necesitaba un cambio drástico para que valiera la pena meterme en una obra en casa, ¡quedó soñada! ¡Con mucha luz!”, escribió Sánchez al presentar el espacio y mostrar lo que estaba cocinando allí.

*GIMENA ACCARDI

La cocina refaccionada Instagram

La actriz mostró el fin de semana en su cuenta de Instagram cómo quedó su propio proyecto de refacción de su cocina, el cual tras muchos meses de trabajo finalmente pudo concretarse. “Estoy completamente enamorada”, expresó Accardi, quien está por debutar en teatro junto a su esposo Nico Vázquez en la obra Una semana nada más. El look vintage de la cocina es predominante, y en eso influyó mucho la vajilla de su abuela. “Dije que no iba a mostrar nada, pero no puedo evitarlo, estoy tan feliz. Evidentemente sí les voy a ir a mostrando cosas”, prometió la actriz.

*SOFÍA PACHANO

Mucho antes de su ingreso a MasterChef, Sofía Pachano mostraba en sus redes su talento culinario y su enorme cocina, con todos los detalles pensados, desde la imponente mesada hasta la vajilla, llena de colores. Asimismo, se nota una gran prolijidad en la decoración, y libros alusivos.

*BELU LUCIUS

Otra exintegrante de la primera camada de MasterChef en mostrar su cocina es la actual panelista de Cortá por Lozano, Belu Lucius. La influencer compartió imágenes durante su paso por el reality, donde aprovechó para hacer preguntas a sus seguidores respecto a sus preferencias culinarias. “Esta cocina es mi lugar, mi mundo, mi todo”, contó Lucius cuando hicieron un recorrido por la misma en el magazine de Telefe.

Belu Lucius abrió las puertas de su casa y mostró su cocina - Fuente: Telefe

*JUANA VIALE

Los posts que sube la actriz y ahora conductora Juana Viale nunca pasan inadvertidos. Si bien no utiliza las redes con la misma frecuencia de otras famosas, sí le gusta retratar sectores de su hogar, desde el jardín hasta la decoración de su living, donde la naturaleza siempre está presente. Asimismo, Juana, a quien le gusta mucho cocinar, también comparte imágenes de sus platos en su colorida cocina, donde abunda la vajilla a la vista.

*JUANA REPETTO

A diferencia de Viale, Juana Repetto sí es una prolífica generadora de contenido en Instagram, y también mostró cómo es el paso a paso de sus recetas. Como no podía ser de otra manera, la joven incluye en el proceso a su hijo Toribio, quien se divierte junto a ellas preparando platos que Repetto comparte con sus seguidores. Recientemente, Juana se mudó con su y dio a conocer cuál es su sector favorito de la casa.

*FLOR TORRENTE

En enero, la hija de Araceli González se mudó y lo contó mostrando, precisamente, su cocina, a través de un video. “Nueva casa, nueva heladera, nuevo todo y yo feliz. Empezar de cero te da la posibilidad de tomar diferentes y mejores decisiones. Para mi es muy importante ser cada vez más consciente”, manifestó la empresaria al dar a conocer postales de su nuevo hogar, donde abundan las plantas y abunda la luz natural.

*FLORENCIA PEÑA

“Amo mi cocina. Además de hermosa es tan cómoda”, escribió Florencia Peña en Instagram, y añadió: “Es el corazón de nuestra casa”. En las imágenes, se la puede ver a la conductora de Flor de equipo, el programa matutino de Telefe, con un delantal estampado con hojas frente a varias frutas y verduras, lista para ponerse a cocinar.

LA NACION