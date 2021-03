Gimena Accardi refaccionó su cocina y mostró el increíble resultado

Tras unas vacaciones con amigos en la costa y un regreso a la ciudad motivado por una buena noticia -la vuelta al teatro-, Gimena Accardi compartió en sus redes sociales el resultado de un proyecto en el que venía trabajando desde hace meses: la remodelación de su cocina , a la que le dio un look vintage, desde los electrodomésticos hasta los detalles de decoración y la vajilla, que tiene una historia emotiva detrás.

“La vajilla es de mi abuela, es intocable”, contó la esposa de Nico Vázquez al grabar un video muy breve como anticipo. “Esta es mi nueva cocina, estoy completamente enamorada. Dije que no iba a mostrar nada, pero no puedo evitarlo, estoy tan feliz. Evidentemente sí les voy a ir a mostrando cosas”, prometió Accardi, quien regresa a la actuación junto a su marido con la obra Una semana nada más, en reemplazo de Flor Vigna, quien toma otros rumbos y vuelve a la TV para participar del certamen de ShowMatch, La Academia.

La vuelta de los teatros tras un extenso período de cierre por la pandemia de coronavirus fue motivo de celebración para la actriz, quien tuvo un 2020 muy duro por la muerte de su padre por Covid-19. Según sus palabras, poder pisar las tablas nuevamente “es una terapia, una cura”. Así lo manifestó en un posteo de Instagram.

La cocina refaccionada Instagram

“Hace cuatro años, antes de terminar El otro lado de la cama, Nico me ofreció hacer Una semana nada más con Benja y no dudé ni un segundo, leí el libro y me encantó, pasó un tiempo y me surgió otro proyecto y no pude hacer ambas cosas a la vez, y ahí Flor le puso toda la garra y se subió al escenario con alma y corazón. Hoy, las vueltas de la vida hacen que ahora sea Flor la que tiene otros proyectos y no pueda hacer ambas cosas... Así que tal cual lo imaginaban, ahora me subiré yo al escenario con alma y corazón”, contó la actriz.

Gimena Accardi se suma al elenco de la exitosa obra junto a su marido, Nicolás Vázquez y a Benjamín Rojas, quienes ya habían formado parte del éxito El otro lado de la cama Gentileza Vanesa Bafaro

Accardi habló de la importancia del trabajo en este momento tan complejo del país. “El teatro es mi terapia, es lo que me cura, es mi vocación desde que tengo uso de razón. Soy actriz y ahí pertenezco. Ese es mi lugar más seguro, es como un segundo hogar. Encima con el plus de volver a trabajar con la dupla de Nico y Benja (marido y amigo), los admiro y quiero a ambos, ¡trabajar con ellos siempre es una fiesta! Volver a ser dirigida por Mariano [Demaría] es el broche de oro. Gracias por el amor, por los mensajes y el cariño ¿Preparados para reírse hasta que les duela la cara? Porque nosotros ya estamos listos. ¡Los esperamos!”, concluyó la actriz en su posteo.

Una semana nada más se reestrenará el 1° de abril en el teatro El Nacional, y se podrá disfrutar los viernes a las 21, los sábados a las 20 y 22.45, y los domingos a las 20.

LA NACION