Sofía Pachano se suma a Cocineros argentinos: “Estoy nerviosa, quiero cumplir la expectativa del público”

Luego de una brillante participación en MasterChef Celebrity, Sofía Pachano voló a México para reencontrarse con su novio, el actor argentino Santiago Raimundo, radicado en el país azteca desde hace cuatro años, por cuestiones de trabajo. “Estamos muy contentos y todo fluye muy lindo”, apunta la joven, que se resiste a dar detalles de su vida privada. Regresó a nuestro país para sumarse al programa Cocineros argentinos, que desde las 13.30 puede verse, de lunes a viernes, por la TV Pública. “Mis expectativas son altísimas”, cuenta entusiasmada.

En diálogo con LA NACION, Pachano revela que hace varios meses que la convocaron: “La propuesta de integrarme a Cocineros... llegó el año pasado. Hace unos cuatro meses empezamos a hablar sobre la posibilidad de ser parte de esta nueve versión del ciclo, porque tienen idea de hacer un montón de cambios este año”, adelanta. Y ella es uno de esos nuevos condimentos.

-La cocina tomó un lugar importante en tu vida laboral...

-Sí, por eso mis expectativas son altísimas porque me encanta cocinar. Lo hago desde hace muchos años, aunque obviamente no soy una profesional. Pero le pongo mucho amor. Estoy un poco nerviosa porque Cocineros... es un clásico que lleva 12 años en el aire y tiene un público fiel. Quiero cumplirle las expectativas a ese público fijo de Cocineros... y, sobre todo, divertirme y pasarla bien porque sé que el grupo es maravilloso.

-¿Qué enseñanzas te dejó MasterChef Celebrity que podés aplicar en Cocineros?

-MasterChef me dejó muchas enseñanzas, pero sobre todo me hizo darme cuenta de que me encanta la cocina. Siempre lo supe en realidad porque antes había estudiado en el IAG (Instituto Argentino de Gastronomía), pero tener un contacto diario con un programa gastronómico me generó más ganas. Por eso no dudé en aceptar esta propuesta.

Sofía Pachano junto a Juan Braceli, uno de los integrantes de Cocineros argentinos desde el inicio del programa gentileza TV Pública

-¿Y de dónde viene el amor por la cocina?

- Yo creo que de mi abuela Dora. Aunque el tipo de cocina que yo como, consumo o cocino es más internacional. Mi abuela Dora era como una segunda mamá y recuerdo que cuando iba a su casa, lo primero que me preguntaba era si había comido. De alguna manera, la cocina y el amor estaban relacionados y creo que eso es una herencia: cada vez que vienen mis amigos a comer a mi casa, darles de comer algo rico es una forma de ofrecerles amor y demostrarles todo lo que los quiero.

-Con la cocina se te abrió un gran abanico de posibilidades laborales, ¿la actriz sigue ahí?

-¡Sí! De hecho hay proyectos para televisión y teatro, que todavía no se concretan y no puedo revelar. También siento que tengo un gran abanico laboral y está bueno porque en un país como la Argentina uno tiene que tener muchas profesiones. Creo que eso de saber hacer muchas cosas e intentar ser buena en todo, lo heredé de mis padres. Estoy muy feliz con un año post pandemia tan movido.

- ¿Qué te parece el desempeño de tu papá, Aníbal Pachano, en Corte y confección famosos?

-Lo vi y me alegra que este ahí porque está feliz. Cuando se contagió de Covid me dio mucho miedo y que empezara a trabajar me inquietaba un poco, pero pasó la enfermedad re bien y ahora está disfrutando muchísimo del programa. Me gusta lo que está haciendo.

-¿Funciona la relación a distancia con Santiago Raimundo?

-Lo que puedo contar es que estamos muy contentos y que nos queremos mucho. Además de novios ahora, somos amigos desde hace muchos años y eso es muy importante en una pareja.