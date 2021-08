De Tom Cruise a Kate Winslet: famosos que se convirtieron en héroes más allá de la pantalla

A veces son médicos, soldados, intrépidos aventureros o villanos de temer, pero cuando las cámaras se apagan los actores vuelven a ser personas comunes y corrientes. Claro que algunos de los intérpretes más reconocidos de la pantalla a veces pueden ser héroes más allá de la ficción. Así lo probó el fin de semana pasado Julie Bowen, la actriz conocida por su papel de Claire Dunphy en la sitcom Modern Family.

Según relató CNN, Bowen y su hermana rescataron a un mujer desmayada y herida mientras recorrían un conocido sendero turístico en el parque nacional Arches en Moab, Utah. Minnie John, la mujer accidentada, contó en una publicación de Facebook que cuando estaba paseando junto a su esposo e hijo por el lugar se sintió algo mareada y entonces decidió esperarlos sentada en una roca, pero luego perdió el conocimiento y cuando despertó escuchó “una voz familiar” que le hacía preguntas para hacerla reaccionar. Se trataba de Bowen que junto con su hermana, la doctora Annie Luetkemeyer, y un guía la vieron en el momento en que se desmayó y se golpeó contra una roca. “Como no tenía fuerza suficiente para mantenerme en pie, Julie y Annie me ayudaron a levantarme, me acomodaron en la roca y me hicieron las primeras curaciones”, explicó John a CNN, agradecida por la asistencia de la actriz y su grupo.

Leonardo DiCaprio ayudó a rescatar a un hombre que se había caído de un barco Archivo - Reuters

La intérprete de Modern Family se sumó así a un exclusivo grupo de celebridades que se pusieron la capa de héroes al menos por un rato. En 2020, durante sus vacaciones en un yate cerca de St. Barths, Leonardo Di Caprio ayudó a rescatar a un hombre que se había caído por la borda de otro barco en la zona. Junto a su novia Camila Morrone y un grupo de amigos, el actor de Titanic se unió a la búsqueda del hombre que hacía más de 10 horas estaba perdido en el mar. Como el bote en el que estaba Di Caprio era el único en la zona dónde se había señalado la búsqueda tanto él como la tripulación se sumaron a los esfuerzos de rescate y lo pudieron subir a bordo en una zona de peligroso oleaje. Así el público pudo saber qué habría hecho Jack si hubiese sido Rose quién quedaba en el agua en Titanic.

Kate Winslet le salvó la vida a la abuela de su marido, Ned Smith, durante un incendio GROSBY GROUP

Claro que Kate Winslet, la actriz que interpretó a Rose, tuvo su propio momento heroico en una isla. En 2011 mientras estaba de vacaciones con su familia en la isla privada propiedad del millonario Richard Branson, un rayo causó un incendio en la casa principal que puso a todos en peligro, incluyendo a la madre de 90 años del dueño del lugar. “Muchas gracias a Kate Winslet por ayudar a mi mamá de 90 años a salir de la casa y cargarla hasta un lugar seguro”, escribió Branson en aquel momento. Además de evitar una tragedia fue en ese incendio que Winslet conoció al sobrino del millonario, Ned Smith, quién se convirtió en su actual marido poco tiempo después de los incidentes.

Tom Cruise le salvó la vida a su colega Elizabeth Shue durante la filmación de Cocktail (1988) AFP

Aunque hayan pasado más de treinta años desde el incidente, recién este año en un grupo de Facebook dedicado a contar historias del detrás de escena de grabaciones de TV y filmaciones creado por integrantes de los equipos de producción en Hollywood, el operador de cámara Bill Bennett reveló que durante el rodaje de la película Cocktail de 1988, Tom Cruise le salvó la vida a su colega Elisabeth Shue. Según el relato de Bennett, durante la filmación Shue estaba caminando hacia un helicóptero en una escena y no vio que ya estaba encendido. “Esas palas pueden matarte al instante. Tom es piloto de avión y helicópteros e inmediatamente se dio cuenta del peligro. Como estaba unos pasos más atrás solo llegó a agarrarla de las piernas para evitar que siguiera avanzando. Los que estábamos sobre el helicóptero estábamos en shock por lo que pudo haber pasado. Tom le salvó la vida”, compartió el técnico.

Danny Trejo, hombre duro en la pantalla, solidario fuera de ella LA NACION

Danny Trejo suele ser el malo de la película. O al menos un héroe hosco y de machetes tomar. Sin embargo, en agosto de 2019, fue el héroe del día cuando mientras manejaba por un calle de Sylmar, en California, fue testigo de un choque que resultó en un auto volcado del que el actor pudo sacar a un bebé atrapado en su silla. Cuando el noticiero local llegó a cubrir la noticia, Trejo -reconocido por su labor solidaria fuera de los sets de filmación- explicó ante las cámaras: “Todo lo bueno que me ha pasado en la vida tuvo directa relación con haber ayudado a alguien”.

Patrick Dempsey, héroe por un día

Cuando se trata de accidentes en los alrededores de Los Ángeles parecería que encontrarse a un actor del lado de los rescatistas es casi una cosa de todos los días. Así le pareció al automovilista Weston Masset cuando luego de chocar y quedar atrapado en su coche se dio cuenta de que la cara de quién estaba forzando su puerta para rescatarlo le resultaba conocida. “¿Sos famoso?”, le preguntó a Patrick Dempsey y, según la revista People, con mucho humor el actor le contestó: “Sí, soy un doctor”. En aquel momento, 2012, Dempsey que interpretaba al neurocirujano Derek Sheperd en Grey’s Anatomy, no solo sacó a Masset del auto usando una palanca sino que hasta se ofreció a llamar a la mamá del joven automovilista accidentado.

Joaquin Phoenix fue rescatado por el director Werner Herzog Agencias

Claro que el choque más estrellado de Hollywood fue el que tuvo a Joaquin Phoenix como víctima y al director y actor Werner Herzog como inesperado salvador. En 2006 el actor ganador del Oscar volcó con su auto en una calle de Los Ángeles y fue el realizador alemán quién apareció para salvarle la vida. Los frenos del vehículo de Phoenix fallaron mientras circulaba por una calle sobre Sunset Bouvelard- un siniestro más hollywoodense no se consigue-, y su auto terminó dado vuelta. Tras el accidente, el actor estaba tan desorientado que se quedó dentro del auto y empezó a encender un cigarrillo cuando escuchó un suave golpe en la ventanilla del pasajero. “Era alguien con acento alemán diciendo ‘relajate’. Luego me ayudó a salir de allí”, recordó Phoenix hace unos años. “La voz de Herzog transmite calma y belleza. En aquel momento me hizo sentir seguro”, explicó el actor en su momento. Según el director, que dejó el lugar inmediatamente después de ayudar al actor, su intención fue evitar que encendiera el cigarrillo que potencialmente podría haber hecho estallar el vehículo y resultar en una tragedia.

Benedict Cumberbatch evitó un robo Archivo

En el caso de Benedict Cumberbatch, haciéndole honor a su personaje, Doctor Strange, en la saga de superhéroes de Marvel, el actor se puso en acción para rescatar a un repartidor que estaba siendo asaltado por cuatro hombres en Londres. Según reconstruyó el diario The Sun en 2018, Cumberbatch iba a bordo de un Uber cuando vio lo que estaba sucediendo y salió del vehículo para defender a la víctima. Junto al chofer del Uber se metieron en la pelea y logró que los atacantes desistieran del robo. Luego, cuando se conocieron los detalles del incidente, el actor explicó que lejos de sentirse un héroe había intervenido porque “tenía que hacerlo”.

Tom Hardy, al rescate GROSY GROUP

Unos años antes, en 2017, su colega Tom Hardy había hecho algo similar cuando vio cómo dos ladrones se llevaban una moto y chocaban contra un auto. Mientras que uno de los criminales quedó en el lugar del choque, el otro huyó y fue perseguido por Hardy que lo atrapó, se aseguró que no tuviera armas y lo entregó a la policía que estaba llegando al lugar de los hechos. “Fue increíble, de repente cambió y se convirtió en un superhéroe en una película de acción”, había dicho un testigo al diario The Sun en aquel momento sobre el actor de Venom.