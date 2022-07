Debutante: Moria Casán celebra la diversidad y protagoniza su primer videoclip con el cantante Reydel

“A partir de hoy, vas a ser un popstar, la pasarela será tuya. Glitter, a la pista y a romperla”, dice Moria Casán a Reydel, músico referente de la comunidad LGBTIQ+, en el nuevo videoclip del artista. La diva se estrena en este formato audiovisual, en el que su autor reivindica la diversidad a través de la letra de la canción “Popstar”.

Por primera vez, la estrella argentina se suma a un clip musical y lo hace de la mano del artista pop que este año actuó en el Festival Lollapalooza. No es sorpresa que Moria haya elegido participar justo en este tema, en el que se reivindica el “orgullo”.

“Popstar” es la primera canción que Reydel produce en Miami, junto a su editorial Warner Chappell Latam, aunque las imágenes fueron grabadas en Buenos Aires. Producido por el autor junto a Isra y Vanklaus, el single “invita a ir siempre hacia adelante, a celebrar la vida y lo diferente”, señala su creador.

Moria Casán y Reydel, junto a su equipo de bailarines, en una escena de backstage durante la producción del videoclip

En cuanto a la colaboración con “La One”, Reydel relata: “Le escribí por WhatsApp diciéndole que quería que fuese la estrella de mi próximo videoclip y, para mi sorpresa, aceptó al toque. ¡Un flash! Ya hablaba con ella por JECAN (@somosjecan), mi agencia de Celebrity & Influencer Marketing, e hicimos varias colaboraciones con Moria, pero esta vez fue para mi proyecto musical”, aclaró.

El artista comparte cuál es el mensaje contenido dentro de la letra del tema. “ Se refiere a la idea de vivir con una actitud para afuera, expresiva, de no guardarse nada, con el mensaje de que, en cualquier lado en el que estés puede ser un espacio de expansión, hacia adelante, como una pasarela. Actitud popstar ”, apunta el autor.

"La One" se divierte junto al artista durante la grabación del clip musical

En cuanto al proceso creativo, Reydel agrega: “Todas las canciones que hago son escritas por mí, si no creo que no cantaría. Me importa lo que tengo para decir. Si bien estoy estrenando una canción, no soy músico, soy creativo. Veo mi proyecto como una obra global, se comunica con la música pero también con la imagen, intento estar en todo”. Y añade: “Como artista independiente disfruto mucho estar en cada detalle, sin tener una discográfica o compañía multinacional atrás que me haga bajadas de línea, al menos por ahora”, agrega.

Reydel se prepara para lanzar dos nuevos singles en los próximos meses y anuncia un próximo show. Como referente de la comunidad LGBTIQ+, el cantante es activista de derechos por la diversidad y cuenta que parte de lo recaudado con el single recién lanzado será donado a una fundación que lucha por los derechos de la comunidad.

Su recorrido artístico en público tuvo inicio en octubre de 2018, cuando dio a conocer su primera canción, “Raro”, en la que se lo puede ver junto a Eva de Dominici. Un año después, Reydel lanzó “XXL”. Sobre este trabajo, comenta: “Creo que tal vez fue el primer registro de un artista nacional reflexionando sobre la aceptación del propio cuerpo más allá de los estándares impuestos por la sociedad”. Más tarde, el cantante se adentró en la temática sobre los prejuicios de orientación sexual e identidad de género con su single “Multicolor”.

Reydel se autodefine como “un artista y una persona carismática, arriesgada, atrevida, alegre, provocadora e independiente, que dio sus primeros pasos en el ámbito actoral para luego desembarcar en el mundo musical”.