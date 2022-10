Declaró ante la Justicia el fotógrafo que fue agredido por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne

escuchar

El fotógrafo Pedro Alberto Orquera declaró ante la Justicia ayer, luego de haber recibido el alta médica por las lesiones que tuvo al ser agredido por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne, figuras a las que retrató de incógnito en su paso por la Argentina.

Recordemos que tras el incidente ocurrido a principios de mes, Orquera debió ser asistido y permaneció diez días internado en el hospital Argerich, donde tuvo que ser operado dos veces. Sufrió una fractura expuesta en uno de sus codos. A partir de estos hechos se inició una causa en contra de Jac Rhys Hopkins (29) y Josey McNamara (45), quienes lo corrieron y lo golpearon luego de que les tomara fotografías a las actrices a la salida del restaurante Patagonia Sur del barrio de La Boca, según había asegurado Orquera en su momento.

Ayer, el fotógrafo se presentó en la sede de la Fiscalía N° 34 junto a su abogado, Matías Morla, quien al salir de los tribunales detalló: “Estamos muy conformes con el trabajo de la Fiscalía y la declaración ratificó la agresión”. Según se pudo saber además buscan un resarcimiento económico para Orquera: “ Él desde la agresión está sin poder trabajar y eso lo van a tener que resarcir”, señaló el letrado.

Orquera declaró por más de dos horas y ratificó su primer testimonio, en donde confirmó que fue “perseguido” y “agredido” por los dos amigos de las actrices y que por ese hecho sufrió la fractura. Ahora el juez deberá decidir cómo sigue la situación judicial de los imputados. Los mismos estuvieron detenidos y fueron liberados luego de una fianza, aunque con la condición de seguir ligados a la causa y atentos a la requisitoria del juez. Ambos abandonaron el país luego de pagar 2 millones de pesos cada uno, aunque de ser necesario deberán volver.

Morla aseguró además que la situación de las actrices aún sigue pendiente en cuanto a la causa ya que la Fiscalía sigue analizando si ellas tuvieron alguna participación. “Nada está cerrado y la investigación sigue. Nosotros queremos que Orquera tenga la posibilidad de recuperar el dinero que está perdiendo por no trabajar ya que él es free lance y si no puede hacer fotos no tiene ingresos”, aseguró Morla.

Si bien tanto Rhys Hopkins como McNamara están imputados, hay uno de ellos que está más comprometido porque aparece en las imágenes agrediendo a Orquera. “Por 60 días tengo que tener totalmente inmovilizado el brazo y es el tiempo necesario para una recuperación primaria. Luego, un año y medio, como mínimo, para una recuperación integral”, declaró el fotógrafo.

La noticia de lo ocurrido en el restaurante ubicado en Rocha al 800 trascendió la prensa argentina y fue replicada en el mundo debido a la trascendencia pública tanto de Robbie como de Delevingne. “Anoche estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui. Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión”, le había contado Orquera a LA NACION horas después del hecho, a la vez que había asegurado: “Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”.

Rhys Hopkins y McNamara llegaron a Buenos Aires en compañía de Robbie y Delevingne y no se sabía mucho sobre ellos hasta que estalló el escándalo. Y aunque en un principio se dijo que eran dos guardaespaldas, con el correr de las horas se supo que se trataba de un productor y un camarógrafo amigos de Robbie y Delevingne.

Tanto Rhys Hopkins y McNamara permanecieron unos días detenidos, hasta que lograron recuperar su libertad con el pago de una fianza de dos millones de peso cada uno.

Antes de que este violento episodio se produjera, la idea de las dos amigas y sus acompañantes era pasar unos días en Buenos Aires y después partir hacia la Patagonia, un viaje que finalmente hicieron solo las actrices, ya que sus amigos tuvieron que resolver sus problemas legales.

