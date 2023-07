Del osado look de Natalia Oreiro a las celebrities que la acompañaron en la premiere de su nuevo film

Después de su paso por Uruguay, Casi muerta tuvo su avant premiere en Buenos Aires; la proyección del film que dirige Fernán Mirás se llenó de famosos antes de su debut en la pantalla grande

Después de su avant premiere en Uruguay, Casi muerta tuvo su noche de estreno en Argentina. La cita fue este lunes en el Cinemark del Dot Baires Shopping, donde una gran cantidad de celebridades se reunieron para disfrutar de este film protagonizado por Natalia Oreiro y dirigido por Fernán Mirás que llega a las cines este jueves 6 de julio.

Natalia Oreiro y Fernán Mirás en la gran noche del preestreno de Casi muerta Gerardo Viercovich

Basada en la comedia vasca Bypass (nominada a 15 premios Goya), Casi muerta habla del amor y el drama de la muerte a través de un guion con mucho humor. ¿De qué va la historia? María y Javi, amigos inseparables de toda la vida, están distanciados desde hace tiempo. Hasta que un día él recibe un llamado de los otros dos compinches del grupo, Paula y Lucas, con una noticia devastadora: a María le queda sólo un mes de vida. Su fecha de vencimiento es Año Nuevo.

Ante semejante situación, Javi decide dejar atrás su nueva vida en Montevideo y volver a Buenos Aires para reencontrarse con su vieja amiga, por la que siempre sintió un gran amor. Ella le pide que la acompañe en sus últimos y locos 30 días de vida, donde intentará no dejar nada pendiente. Entre ello, su amor por Javi. Sin embargo, todo estallará en Nochebuena.

Protagonizado por Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos, Ariel Staltari, Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea, este film se ríe de cosas serias. Su inteligente guion logra momentos de una inmensa ternura seguidos del más fino humor negro, con los mejores ingredientes de las comedias de enredos. “Es un film sobre el valor de la amistad, el amor como fuerza vital y la risa como mejor salida ante lo que no podemos cambiar”, anticipa su sinopsis.

Paola Barrientos, Diego Velázquez, Fernán Mirás, Natalia Oreiro, Violeta Urtizberea y Ariel Staltari, antes de entrar a la proyección en el Cinemark Hoyts del Dot Baires Shopping Gerardo Viercovich

Al enterarse de este proyecto de Mirás, la actriz uruguaya no dudó en sumarse a su elenco. “Estábamos rodando Reloca, donde con Fernán hacíamos de pareja, y él acababa de estrenar su ópera prima, El peso de la ley. Es un drama con mucho humor y me encantó. Y pensé: ‘Este tipo es re buen actor, re buena persona y re buen director’, así que le dije que contara conmigo para su próxima película para el personaje que sea. Cuando me llamó le dije que sí antes de leer el guion”, contó recientemente Natalia Oreiro en una entrevista con El País de Uruguay.

Natalia Oreiro deslumbró con un osado look de Maria Gorof. La actriz lució un traje rojo al que complementó con zapatos de plataforma al tono. ¿El detalle? No usó ninguna prenda debajo, tapando sus partes íntimas con dos pezoneras en forma de corazón que hacían juego con su glamoroso clutch de lentejuelas Gerardo Viercovich

Además de trabajar con su gran amigo, la cantante reconoció que lo que más le gustó fue que se trate de “una comedia negra para reírse muchísimo” y con la que la gente pueda identificarse, ya que habla de cosas que son inevitables como la muerte. “Reírse del miedo que te causa la muerte me parece que es un punto de vista bastante particular en una comedia que tiene todos los ingredientes para que la gente se mate de risa y al mismo tiempo vaya por situaciones muy profundas. Pero es muy simple porque habla de cosas esenciales: el amor, la amistad, la vida y la muerte y cómo se replantean estos cuatro amigos el tema en relación a la posible pérdida de uno de ellos que, justo, es mi personaje”, comentó en el mismo medio.

A tono con la alfombra roja, Oreiro arrasó con todas las miradas y piropos de la noche. Un peinado con ondas y los labios de rojo intenso completaron la propuesta súper sexy Gerardo Viercovich

Casi muerta es la segunda película como director del prestigioso y popular actor Fernán Mirás. Anteriormente, el artista cosechó excelentes críticas con su ópera prima El peso de la ley. Su rodaje, realizado entre Buenos Aires y Montevideo, finalizó en noviembre de 2022. “Es muy emocionante y fascinante terminar de rodar. Concluye la parte más compleja y a la vez más hermosa de este proceso. Ahora se viene la post producción, donde entra a trabajar otro equipo de gente y la magia continía”, dijo Mirás por aquel entonces.

Fernán Mirás se sumó a la tendencia del traje con polera para esta noche de estreno. El director remató su vestuario con unos zapatos acordonados en azul gastado Gerardo Viercovich

Súper divertido, Mirás le robó el clutch a Oreiro y posó con el preciado objeto ante los flashes. Pose sexy y corazón en mano en una foto para el recuerdo Gerardo Viercovich

Violeta Urtizberea también eligió un traje de dos piezas para la ocasión. La actriz acompañó el modelo con un top de tul violeta que dejaba ver su ropa interior, sumando sensualidad. El toque de color se lo dio con un cinto en rosa chicle para romper con la monotonía del negro Gerardo Viercovich

Ariel Staltari optó por un look total black para la red carpet. Sweater, pantalón de vestir y zapatos acordonados fueron los ítems elegidos por el actor Gerardo Viercovich

Paola Barrientos vistió un pantalón a rayas en tonos beige, una blusa de satén negra y un tapado de raso con estampa en su interior Gerardo Viercovich

Diego Velázquez eligió un look total black para esta noche de estreno Gerardo Viercovich

Vivian El Jaber eligió un conjunto en tonos tierra para desfilar por la alfombra roja Gerardo Viercovich

¡Las chicas sólo quieren divertirse! Paola Barrientos, Nati Oreiro y Violeta Urtizberea se mostraron súper compinches ante los flashes y hasta se animaron a hacer algunas poses graciosas mostrando la buena onda que hay entre ellas Gerardo Viercovich

Las chicas de Casi muerta, Paola Barrientos, Natalia Oreiro, Violeta Urtizberea y Vivian El Jaber Gerardo Viercovich

Natalia Oreiro fue sorprendida por los fans en su llegada a los cines del Dot Baires Shopping Gerardo Viercovich

Invitados de lujo

Como toda avant premiere, no faltaron los invitados famosos. Amigos, familiares y colegas dijeron presente para acompañar a los actores y al director en esta noche tan especial.

Mientras que Natalia Oreiro estuvo acompañada por su esposo, Ricardo Mollo y por su hermana Adriana, Fernán Mirás asistió junto a Eugenia Zicavo, con quién está en pareja desde hace un tiempo. Recordemos que la socióloga y periodista no se movió de su lado cuando el actor atravesó un difícil momento de salud tras sufrir un aneurisma.

Adrián Suar, Mike Amigorena, Facundo Arana, Lizy Tagliani, Natalie Pérez y Gabriela Sari fueron algunos de los actores que se acercaron hasta el shopping para “hacerle el aguante” a sus amigos.

Natalia Oreiro llegó al estreno acompañada por su marido, Ricardo Mollo Gerardo Viercovich

El líder de Divididos eligió un outfit negro de pies a cabeza, fiel a su estilo rocker Gerardo Viercovich

Aunque siempre le escapa a las cámaras, Adriana Oreiro dijo presente en esta noche tan especial para su hermana. La empresaria textil lució un vestido de lunares de su firma Las Oreiro al que complementó con una camperita de cuero súper canchera Gerardo Viercovich

Fernán Mirás posó junto a su pareja, Eugenia Zicavo. La socióloga y periodista también optó por la elegancia de un traje negro y sumó sensualidad con un body de raso y transparencias debajo; la cartera naranja le dio un toque de color a su vestuario Gerardo Viercovich

Facundo Arana se acercó al famoso shopping para felicitar a su amiga Nati Oreiro. El actor optó por un atuendo súper informal en el que no faltó su gorrita deportiva Gerardo Viercovich

Además de saludar a su amiga, Arana posó con Fernán Mirás, por quien también mantiene una gran admiración Gerardo Viercovich

Natalie Pérez sorprendió con un look muy canchero. Al igual que el clutch de Oreiro, su cartera en forma de botella llamó la atención de todos. Sus gafas al tono terminaron por sumar originalidad a su estilo Gerardo Viercovich

Mike Amigorena, excompañero de Fernán Mirás en ART, también dijo presente. El actor eligió un look más sobrio de lo que nos tiene acostumbrados: pantalón de corderoy, buzo de plush y un pañuelo de colores en su cuello fueron sus elegidos Gerardo Viercovich

Si bien él tampoco suele ir a muchas alfombras rojas, su larga relación con Oreiro y Mirás lo ameritaban. Para esta ocasión, Adrián Suar combinó un estilo casual y elegante al sumarse a la tendencia del saco con buzo debajo Gerardo Viercovich

Al encontrarse en la alfombra roja, este trío no paró de bromear ni un segundo Gerardo Viercovich

Lizy Tagliani asistió junto a su marido, Sebastián Nebot. La humorista apostó por las estampas con un colorido conjunto de dos piezas. Las botas texanas blancas le dieron el toque chic a su look Gerardo Viercovich

Gabriela Sari aprovechó su descanso teatral para disfrutar de esta película antes de su estreno. La actriz eligió un outfit súper relajado y canchero: jeans con canutillos, top blanco y tapado en color lila Gerardo Viercovich