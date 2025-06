Del reproche de Karina Jelinek a Nicolás Wiñazki por una pregunta a Leonardo Fariña al fallido que llamó la atención de Mirtha

Hace unos meses, Nicolás Wiñazki entrevistó a Leonardo Fariña, el arrepentido en la causa conocida como ruta del dinero K. “Tuviste tres Ferraris, te casaste con Karina Jelinek, estabas en la tapa de las revistas”, repasó en esa charla el periodista. “La peor etapa de mi vida. A nadie le recomiendo casarse con Jelinek o estar en una tapa de revista”, respondió sin vueltas Fariña sobre su matrimonio con la modelo. Anoche, Wiñazki y Jelinek se vieron las caras en La noche de Mirtha y la mediática no dudó en pedirle explicaciones al conductor de A24.

Diego Topa, Karina Jelinek, Gabriela Toscano, Julian Weich y Nicolás Wiñazki, los invitados de la noche canal trece

“¿Escuchaste las declaraciones de Fariña el otro día?”, sorprendió Mirtha a Jelinek mientras todos en la mesa aplaudían a Diego Topa por su nuevo programa de TV. “Punto y aparte”, reaccionó la modelo y acompañó la frase con una risa nerviosa. “Contestale a Mirtha”, le pidió Julian Weich, otro de los invitados, y si bien la conductora le dijo que tenía la libertad de no responder, Jelinek decidió hablar del tema.

“Obviamente que lo escuché porque salió en todos lados. Y la entrevista la dio acá, al doctor, ¿no?”, disparó y de inmediato apuntó la mirada hacia el periodista Nicolás Wiñazki, otro de los comensales de la noche. “No soy doctor. Sí, lo entrevisté yo”, asintió el periodista. “Salió por todos lados. Al otro día el teléfono me explotó”, repasó la mediática, y con una voz más solemne repitió uno de las frases que dejó la nota: “´Leonardo -no quiero decir el apellido- aconseja no casarse con Jelinek´´¿What?´, dije yo. ´¿Qué?´”. “No fue tan así”, se atajó Wiñaski ante la indignación de su compañera de mesa, y lo que siguió fue un llamativo ida y vuelta entre ambos.

“¿Y por qué lo invitaron al programa?”, quiso saber Jelinek. “Porque es un arrepentido en un caso de corrupción”, aclaró el periodista. “Sirve para algo entonces”, bromeó la modelo, pero ante las carcajadas que despertó su frase se atajó: “No, con todo respeto lo digo”. “Ahí estás siendo más mala vos”, siguió Wiñazki, señalándola con el dedo índice. “¿Mala yo?”, respondió con los ojos muy abiertos. “Bueno, aprendí del Harvard de él. Ahora contesto. Aprendí”.

El fallido de Jelinek que llamó la atención

Legrand interrumpió el intercambio para preguntarle a la modelo si se casó con Fariña enamorada. “Claro que sí Mirtha. Re enamorada. Y hasta hoy en día, yo no me…”. Asombrada por las palabras de su invitada, la Chiqui interrumpió la frase de Jelinek: “¿Vos seguís enamorada de él?”. Al asombro se sumó Weich. “No me saques de contexto”, apuró la modelo al animador. “En ese momento yo estaba re enamorada, embobada con él, atraída. De hecho, cuando él me ofreció casamiento a los tres meses yo le dije que no”, recordó, y reveló que a los tres días de ese rechazo la volvió a llamar llorando.

Jelinek contó que los primeros meses que estuvo con Fariña “era todo Disney”. “Era tan perfecto que daba miedo”, describió. También mencionó las advertencias de sus padres. “No te cases. Que una Ferrari no te deslumbre”, le decían, pero ella decidió seguir adelante. “Y me casé”, completó.

“Yo voy a explicar ahora lo que él dijo”, tomó la palabra Wiñazki y trató de explicarle a Jelinek el sentido de su consulta al arrepentido en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. “Yo le pregunté qué se sentía haber pasado de estar con la modelo del momento y tener dinero -aunque era dinero sucio, de la corrupción, de los Kirchner- a estar preso. Y yo interpreté que él dijo ´no recomiendo a nadie casarse con Jelinek ni tener una Ferrari´ pero no personificando en ella sino por el momento. Y yo la verdad es que le creo porque él se arrepintió en la Justicia”, repasó el periodista. “Sos el único que lo interpretó así”, le retrucó Jelinek y habló de cómo titularon los medios las decoraciones de su ex. “Los medios son muy malos. Él es bueno”, intentó distender con humor Weich, y Jelinek zanjó la discusión agradeciendo la aclaración.

Jelinek se sinceró sobre su relación con Fariña en la mesa de Mirtha canal trece

Sobre el tema, la modelo contó que cuando estuvieron juntos Fariña le quiso regalar un Audi descapotable y ella no aceptó. “Hoy me arrepiento. Cómo no lo vendí o lo guardé”, explicó entre risas. También aseguró que la traicionó a ella “y a todo el país” y que ella le prestó plata que él usó para jugar al poker. “Son etapas de la vida, que hasta hoy el peaje te cobra. Malas decisiones. Pero yo le deseo lo mejor. Y no voy a hablar mal de él. Es una experiencia que viví y nada más”, quiso cerrar Jelinek, pero Mirtha hizo una pregunta más. “¿Te dejó un dolor?”, consultó. “No. Yo ya solté esa mochila”. “Ni un dolor ni un dólar”, cerró con una humorada Julian Weich.