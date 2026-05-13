Famosas con “chicos malos”: las argentinas que padecieron las causas por corrupción de sus parejas

A lo largo de los años, varias famosas argentinas quedaron involuntariamente salpicadas por las causas de corrupción, lavado de dinero, estafas o investigaciones penales que involucraron a sus parejas. Aunque muchas de ellas nunca fueron imputadas ni acusadas formalmente, sus nombres terminaron ocupando titulares, programas de televisión y portadas por los conflictos judiciales de los hombres con los que compartían su vida.

Wanda Nara y Martín Migueles

El vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles fue uno de los romances más comentados de 2025. La relación avanzó rápidamente con viajes, conciertos, encuentros familiares y publicaciones en redes sociales. Después de la intensa guerra mediática que la modelo vivió con su exmarido, Mauro Icardi, parecía que de la mano de Martín había encontrado paz.

Pero algo que llamaba la atención de todos los que conocían a Wanda era el perfil reservado de su enamorado, a quien hasta el momento nadie había escuchado nombrar. Con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer detalles sobre el pasado empresarial del hombre que había conquistado a la exconductora de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara y Martín Migueles comenzaron su relación en 2025

Martín Migueles había sido socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, y también trascendió que le alquilaba una propiedad en Nordelta. En ese contexto, Yanina Latorre reveló información sobre sus antecedentes personales y comerciales. “Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana”, aseguró la panelista en televisión.

Aunque en un principio el hombre solo fue señalado como socio de Piccirillo, el foco judicial no tardó en escalar. Un peritaje realizado sobre uno de los teléfonos secuestrados del hombre reveló la existencia de un supuesto sistema paralelo destinado a acelerar trámites vinculados al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

La investigación, encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, detectó presuntas maniobras irregulares ligadas al denominado “rulo financiero” del dólar blue, una operatoria que durante los años del cepo cambiario habría generado ganancias millonarias.

Los chats de Francisco Hauque con Martín Migueles.

Según consta en el expediente judicial, las pruebas surgidas del celular de Migueles permitieron avanzar sobre nuevos imputados y reconstruir un circuito financiero que habría movido al menos 900 millones de dólares. La justicia levantó el secreto de sumario y comenzó a profundizar sobre la participación de financistas y casas de cambio en el esquema investigado.

Además de las sospechas económicas, también salieron a la luz aspectos de su vida privada. Yanina Latorre contó que tenía varias exparejas y conflictos familiares. “Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”, reveló la conductora.

Wanda Nara confirmó que está separada de Martín Migueles

Mientras la Justicia continúa investigando el caso, Wanda habría decidido separarse definitivamente del empresario. “Ella se hace la bolu*a para no quedar engrampada en todo esto [por la situación judicial de su novio]”, aseguró Latorre.

Jésica Cirio y sus tres amores con problemas judiciales

La historia sentimental de Jésica Cirio quedó marcada en los últimos años por una sucesión de relaciones atravesadas por investigaciones judiciales, denuncias y escándalos mediáticos. El primero de esos grandes romances fue con Martín Insaurralde, con quien estuvo en pareja durante diez años y tuvo una hija en común, Chloe. Durante gran parte de la relación se mostraron como una de las familias más consolidadas del ambiente político y del espectáculo. Sin embargo, todo cambió en 2023, cuando estalló el escándalo del viaje a Marbella.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde

La polémica comenzó luego de que Sofía Clerici publicara en Instagram imágenes junto al exjefe de Gabinete bonaerense navegando en el yate Bandido. Las fotos de ambos tomando champagne francés de lujo, exhibiendo relojes y carteras costosas, provocaron un escándalo político inmediato y derivaron en una causa judicial por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Luego de recibir miles de mensajes al respecto, Jésica Cirio decidió romper el silencio y contar que ella ya estaba separada desde hace tiempo de Insaurralde. “La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, expresó en sus historias de Instagram.

Martín Insaurralde, junto a quien fuera su esposa, la modelo y vedette, Jesica Cirio Fabián Marelli

El impacto mediático fue tan enorme que, mientras avanzaban las investigaciones contra Insaurralde, su exesposa optó por bajar el perfil e incluso se alejó de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe). Muchos creyeron que, después de semejante exposición, intentaría mantenerse lejos de cualquier situación polémica. Pero poco tiempo después comenzó una nueva relación que terminaría siendo todavía más escandalosa.

El 26 de mayo de 2023, durante un evento realizado en Cataratas del Iguazú, Cirio conoció a Elías Piccirillo. Según trascendió, la conexión fue inmediata. La convivencia llegó a los pocos meses y el 26 de mayo de 2024, exactamente un año después de haberse conocido, la pareja se casó.

Casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo: un amor fugaz que ya se terminó AF

El romance parecía consolidado y hasta se filtró que la conductora había comenzado distintos tratamientos para quedar embarazada. Sin embargo, nuevamente la Justicia irrumpió en su vida privada. Piccirillo fue detenido en una causa a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, acusado de haber armado una maniobra para plantar más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros dentro del Audi Q8 de Francisco José Hauque.

La situación tomó aún más repercusión cuando trascendió un video en el que se veía al empresario en un aparente intento de fuga durante uno de los allanamientos.

El momento en el que Piccirillo intentó escapar del allanamiento

Tras la separación de Piccirillo, la bailarina volvió a apostar al amor con Nicolás Trombino y, en abril de 2025, Ángel de Brito confirmó en LAM que la modelo estaba embarazada de su segundo hijo. “Va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”, comentó el conductor.

Pero el nuevo romance tampoco logró escapar a la polémica. Según reveló Pampito en Puro Show (eltrece), Trombino enfrenta problemas judiciales y económicos. “Debe 34 millones de pesos. Un montón de plata. Eso sin sumar intereses ni los gastos del proceso judicial”, aseguraron.

Jesica Cirio y Nicolás Trombino

Karina Jelinek y Leonardo Fariña

Karina Jelinek y Leonardo Fariña se conocieron en 2011 durante una fiesta en Punta del Este, Uruguay. La química fue inmediata y, tras apenas tres meses y medio de relación, decidieron casarse. La boda se celebró el 28 de abril de ese mismo año en el Tattersall de Palermo y fue uno de los eventos más comentados del espectáculo argentino. Con invitados famosos, una celebración lujosa y una enorme cobertura mediática, Jelinek y Fariña parecían vivir un verdadero cuento de hadas.

Sin embargo, todo cambió en 2013, cuando el programa Periodismo Para Todos (eltrece), conducido por Jorge Lanata, emitió un informe que sacudió a la política y al espectáculo. Allí se exponía una presunta red de lavado de dinero vinculada a empresarios cercanos al kirchnerismo, y Leonardo Fariña aparecía involucrado en la investigación a través de dos cámaras ocultas.

Karina Jelinek y Leonardo Fariña, en su casamiento en 2013 Archivo

Apenas un día después de la emisión del programa, Karina Jelinek confirmó públicamente que estaba atravesando una crisis con su marido. “Le quiero creer a Fariña porque lo amo, más adelante tomaré una decisión”, declaró la modelo en ese momento durante un breve contacto con Infama.

Con el correr de los meses, el matrimonio comenzó a desmoronarse. La exposición mediática, las investigaciones judiciales y las constantes apariciones de Fariña en los medios terminaron afectando la relación. Finalmente, la pareja se separó y el empresario continuó enfrentando el avance de la causa judicial.

Fariña fue detenido tras un operativo en una financiera en el barrio de Belgrano captura de video

Años más tarde, en abril de 2021, Leonardo Fariña fue condenado a cinco años de prisión como coautor del delito de lavado de dinero. La Justicia determinó que había formado parte de la estructura financiera utilizada para mover dinero ilícito vinculado a Lázaro Báez. El tribunal sostuvo que la pena original debía ser de ocho años, pero se redujo porque declaró como arrepentido y aportó información clave para esclarecer parte de la maniobra investigada. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación redujo la condena a tres años y medio.

Aunque durante mucho tiempo Karina Jelinek evitó referirse públicamente al tema, años después volvió a hablar sobre las consecuencias personales y económicas que le dejó aquella relación. En una entrevista televisiva sorprendió al contar que su exmarido aún le debía dinero. “Me quedó debiendo plata. Yo le presté plata, que para mí es muchísimo y para mucha gente también”, expresó la modelo en diálogo con América TV. Luego terminó revelando la cifra: “Fueron 42 mil dólares. Es una fortuna”.

Iliana Calabró y Fabián Rossi

La historia de amor entre Iliana Calabró y Fabián Rossi parecía salida de una película romántica. Se conocieron siendo adolescentes, cuando ambas familias coincidieron durante las vacaciones de verano en la costa argentina. Según contó la propia actriz en distintas entrevistas, quedó impactada apenas lo vio caminar por la playa, aunque durante mucho tiempo no se animó a confesar lo que sentía.

Iliana Calabró y Fabián Rossi fueron pareja durante más de 20 años

Con el paso del tiempo, el romance fue creciendo hasta consolidarse definitivamente. La pareja se casó el 1 de diciembre de 1990 con una lujosa ceremonia realizada en el Hotel Alvear. Juntos formaron una familia y tuvieron dos hijos: Nicolás, nacido en 1994, y Stéfano, en 1999. Mientras Iliana continuaba desarrollando una exitosa carrera en televisión y teatro, Rossi mantuvo siempre un perfil mucho más reservado, alejado de la exposición mediática.

Sin embargo, esa situación cambió por completo en 2006, cuando la actriz participó en Cantando por un Sueño, el exitoso certamen de ShowMatch. Fabián comenzó a acompañarla a las galas y rápidamente Marcelo Tinelli encontró en él un personaje televisivo que conectaba con el público. Así nació “El Rossi”, un apodo que lo transformó en una figura recurrente dentro del programa y le dio una inesperada popularidad.

Años más tarde, durante una declaración judicial, Rossi reconocería que aprovechó aquella fama para realizar distintos negocios. Pero lo más doloroso para Iliana no llegó solamente por el escándalo judicial, sino también por las revelaciones personales que aparecieron en medio de la investigación.

Iliana Calabró habló sobre su separación de Fabián Rossi

La actriz descubrió que le había mentido sobre sus ingresos y sobre la verdadera naturaleza de sus actividades laborales. Además, salió a la luz que llevaba una doble vida en Panamá, país al que viajaba frecuentemente desde 2004 bajo la excusa de compromisos de trabajo. Allí mantenía otra relación y tenía hijos, algo que la familia desconocía por completo.

Mientras el matrimonio atravesaba una profunda crisis personal, la situación judicial también avanzaba. Fabián Rossi quedó involucrado en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, una investigación por lavado de dinero vinculada al empresario Lázaro Báez que se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de la Argentina.

Después de más de dos años y medio de juicio oral, en 2021 el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a Rossi a cinco años de prisión por lavado de dinero. En una de sus últimas declaraciones, ya separado de Iliana, afirmó: “Yo vivía en el mismo lugar desde hace 15 años, casado con la mujer que amaba hace más de 20, con reputación, imagen, nombre. Lamentablemente, todo eso lo perdí y espero en este debate poder recuperar. Sé que todo es imposible, pero ese es mi deseo“.