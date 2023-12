escuchar

La última semana de diciembre es sinónimo de descanso para muchas de las caras más famosas del espectáculo. Por ese motivo, muchas celebrities se toman unos días de relax antes de retomar sus abultadas agendas de trabajo. Y ya sea en el frío o en el calor, el 2023 se despide con Mariah Carey, Heidi Klum y otras estrellas disfrutando del fin de año.

El topless de Heidi Klum

Muy relajada, decidida a disfrutar de la playa y sin ningún tipo de tabú al respecto, Heidi Klum compartió una semana de relax junto a su pareja, el guitarrista Tom Kaulitz. El destino elegido por ambos fue el de los paisajes caribeños de St. Barths. Si bien hace unos días ellos fueron vistos muy románticos en ese lugar, esta vez Klum sorprendió cuando eligió tomar sol en topless, y jugar con su inflable navideño en forma de reno, sin prestarle mayor atención a las miradas de los curiosos o de los fotógrafos.

Lista para el agua, Klum se jugó al topless en las playas de St. Barths FJMG - Spread Pictures/The Grosby Group

Jennifer Lopez, descanso y bajo perfil

De lejos nadie podría distinguir que esa mujer con sombrero de paja, auriculares y anteojos negros era la popular cantante Jennifer Lopez. Y sin lugar a dudas, esa era la intención de la actriz que se animó a disfrutar de las playas de St. Barths, curiosamente las mismas en las que se encontraba a poca distancia la ya mencionada Heidi Klum. Sin su marido Ben Affleck a la vista, Lopez se dedicó a dar paseos muy tranquilos, sumergida en sus canciones favoritas y en el disfrute de un poco de soledad.

Jennifer Lopez, playa y descanso en el Caribe Spread Pictures/The Grosby Group

El cambio de paisaje para Jennifer es significativo, teniendo en cuenta que en Navidad se la vio disfrutando de las compras para el arbolito, ahí sí en compañía de Ben Affleck. “Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático”, había explicado la artista poco tiempo antes, en relación a la historia de su romance previo. “Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos qué es importante, qué es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres”, concluyó Lopez, que parece también reírse un poco del interés que su vida romántica despierta en el público.

Jennifer Lopez con no más compañía que su música favorita Spread Pictures/The Grosby Group

Mariah Carey, palpitando fin de año en la nieve

Pasó el arbolito, pero no la temporada de compras para Mariah Carey. La cantante del clásico de estas épocas, la canción “All I Want for Christmas is You”, aprovechó una tarde nevada para hacer algo de shopping. Claro que el frío se hace sentir en Estados Unidos y por ese motivo es que necesitó utilizar calentadores de orejas, debido a las bajísimas temperaturas. Carey se muestra muy sonriente, aunque las últimas semanas fueron difíciles para ella, por motivos románticos.

Mariah Carey, sonrisas y compras de fin de año Backgrid/The Grosby Group

Como es sabido, la diva del pop se separó de Bryan Tanaka, que había sido su pareja durante los últimos siete años. “Él quiere tener una familia y ella definitivamente no comparte ese deseo”, le aseguró una fuente anónima al portal Page Six, en referencia al por qué de esa ruptura. Carey es madre de los gemelos Monroe y Moroccan, de 12 años, fruto de su matrimonio con Nick Cannon, mientras que Tanaka no tiene hijos propios.

Mariah Carey cierra un año difícil, en materia de romances. Backgrid/The Grosby Group

Salma Hayek y su salida en familia

La actriz mexicana cerró su 2023 con un espectáculo musical muy especial. Acompañada de su marido, el empresario millonario François-Henri Pinault y de la hija de ambos, Valentina Paloma Pinault, la salida de Salma consistió en ir al primer recital en vivo de Kate Hudson, en un club de Aspen.

Salma Hayek en Aspen, para ver el debut como cantante de Kate Hudson Backgrid/The Grosby Group

Salma Hayek es muy familiera y muchas de sus actividades sociales las realiza acompañada de sus seres queridos. La protagonista de Frida también tiene una relación muy cercana con su mamá, que suele tener mucha presencia en sus redes sociales y a quien le escribió para el día de su cumpleaños: “Te veo y se me quita el miedo de envejecer, que mantengas tu espíritu aventurero”.

Salma Hayek y una salida nocturna Backgrid/The Grosby Group

