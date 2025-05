Demi Moore reveló que tuvo una premonición sobre su derrota en los Oscar: “Simplemente lo supe”

Que Mikey Madison se haya llevado el Oscar a mejor actriz este 2025, dejándola a ella con las manos vacías, no fue una sorpresa para Demi Moore. Según reveló en las últimas horas, la protagonista de La Sustancia tuvo una premonición justo antes de que se anuncie en el teatro Dolby de Los Ángeles quién se quedaba con el premio de la Academia.

Según contó Moore durante una charla con Time, en la pausa publicitaria que sucedió justo antes de que se anuncie la muy esperada categoría, tuvo una extraña sensación. “ Me incliné y le susurré a mi manager: ‘Creo que va a ganar Mikey’ ”, contó durante una entrevista brindada esta semana. “ No sé por qué lo supe, pero lo supe ”, añadió.

Aunque la estrella de Hollywood se veía venir la derrota, el público igual pudo observar un destello de decepción en su rostro y la tensión en su mandíbula cuando Madison subió al escenario. A pesar de esto, Moore insistió en que se sentía “muy centrada y tranquila” en ese momento.

El rostro de Demi Moore se volvió viral tras no recibir el premio a Mejor Actriz

“ No me sentí abatida. No sentí nada de eso ”, explicó. “Simplemente confiaba y confío en lo que ocurra”, afirmó la actriz, que era la favorita indiscutible antes de la gran gala, y muchos aseguraban que estaba “muy esperanzada” de cara a la gran noche.

A pesar de sus amables comentarios sobre la derrota, fuentes cercanas dijeron que la estrella de G.I. Jane no pudo “evitar sentir el corazón roto” en aquel momento. “Demi se está tomando esta pérdida muy mal porque sentía que por fin era su oportunidad de llevarse a casa un Oscar”, añadió esta persona.

Aunque la actriz obviamente estaba “emocionada por Mikey y por todas las demás mujeres nominadas a este premio”, eso no significaba que no fuera “una gran decepción no escuchar su nombre”.

Demi Moore en la alfombra roja de los Premios Oscar Jae C. Hong - Invision

Días después del desaire, Moore envió una “enorme felicitación” a Madison, de 26 años, añadiendo: “ No puedo esperar a ver lo que harás a continuación ”.

A pesar de la derrota en los Oscar, Moore salió victoriosa de la temporada de premios, llevándose a casa un Globo de Oro, un Screen Actors Guild Awards y un Critics Choice Awards.

“ Estoy llena de gratitud por este viaje ”, escribió entonces en Instagram. “Ha sido el viaje de mi vida, ¡y acabamos de empezar! Muy agradecida a mi equipo, a mis compañeros nominados y a todos los que han hecho que esta experiencia esté llena de alegría y luz. Ha sido un gran honor trabajar a su lado, aprender de ustedes y celebrar esta película con todos", añadió.

Discurso de Demi Moore en los Globo de Oro

Moore, de 62 años, fue una de las elegidas para la portada de la revista Time 100, que reconoce a las 100 personas más influyentes del mundo de la política, la cultura, el arte y el deporte. “Su historia de constante supervivencia y reinvención siempre me ha conmovido y fascinado al mundo (...). Es una de las estrellas de cine más exitosas de todos los tiempos”, expresó el productor y guionista Ryan Murphy sobre la actriz, en la edición especial de la revista.

Además de este reconocimiento, Moore fue elegida como la mujer más bella del mundo por la revista People, un reconocimiento que, lejos de centrarse solo en su apariencia, celebra la actitud de la actriz frente al paso de los años, en especial en una industria que históricamente ha venerado la juventud.

“Tengo un mayor aprecio por todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta acá, aunque eso no significa que a veces no me mire al espejo y diga: ‘Oh, Dios, estoy vieja’... pero puedo aceptar que es así como estoy hoy, y eso no define mis valores”, afirmó durante la entrevista que le dio a la revista. “Ahora escucho a mi cuerpo. Cuando era más joven intentaba controlarlo, pero hoy ya no funciono de ese modo. Es una relación mucho más equilibrada conmigo misma”, confesó.