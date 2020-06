Dennis Quaid y su joven novia se casaron en secreto Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 10:47

La pandemia del coronavirus ha obligado a muchas parejas ha posponer sus planes de boda. No ha sido el caso del actor Dennis Quaid , quien a sus 66 años se ha vuelto a casar por cuarta vez y en secreto con su pareja, la joven economista Laura Savoie , de 27. La pareja tenía planeada una boda hawaiana en abril que se vio afectada por la crisis sanitaria global, sin embargo, el deseo de convertirse en marido y mujer fue mayor y el pasado 2 de junio se casaron en Santa Bárbara con el pastor que ofició el enlace como único testigo de su unión. "Fue muy bonito. El amor solo tiene una forma de sorprenderte ", cuenta la estrella de Hollywood en exclusiva a la revista People.

"Solo mirándola a los ojos era la novia más impresionante" dice Quaid, que lució un traje de Hugo Boss. La novia, que visitó de Chosen By One Day, asegura que lo que más le impresionó fue le mensaje del pastor: "Lo que realmente significa unir las vidas: poner a otra persona antes que a ti mismo". Los anillos que se intercambiaron los novios eran de la firma Bvlgari.

La pareja comenzó a salir en mayo de 2019, después de ser presentada por amigos comunes en un congreso de negocios, y se comprometió el pasado octubre. "Fue amor a primera vista", reconoce Quaid. Originaria de St. Louis, Savoie estudió en la Universidad de Pepperdine, y obtuvo un máster de contabilidad en la Universidad de Notre Dame. "Me encanta quién es ella como persona. Su personaje, su inteligencia y, por supuesto, su belleza y la visión que tiene del mundo", dice el actor sobre la experta en finanzas.

Laura Savoie es la cuarta esposa para el actor. En 1978 se casó con la actriz PJ Soles, de quien se separó cinco años después. Luego mantuvo un matrimonio de diez años con la también intérprete Meg Ryan y madre de su primer hijo, ahora de 28 años. Quaid asegura mantener una relación con ella de "buenos amigos", a pesar de que su separación en 2001 se produjo en medio de rumores de que la protagonista de Cuando Harry conoció a Sally mantenía un romance con su entonces compañero de reparto en Prueba de vida, Russel Crowe. En 2004 contrajo matrimonio con la agente inmobiliaria Kimberly Buffington, con quien dio la bienvenida en 2007 a un par de gemelos por vientre de alquiler. Un año antes de conocer a su actual esposa, Quaid salía con la modelo franco-canadiense Santa Auzina , con quien no descartaba ampliar la familia en un futuro.

El intérprete, que actualmente presenta el podcast The Dennaissance , vive en una constante reinvención. Además de sus tres divorcios, Dennis Quaid ha vivido la trágica muerte de un familiar muy cercano y un gran susto con sus hijos gemelos, quienes casi mueren por una sobredosis de un anticoagulante. Otro de los problemas a los que se ha enfrentado el protagonista de El día de mañana es a las adicciones. "Me gustaba la cocaína, sobre todo para salir. Hubo un momento en que se me fue la mano, estaba consumiendo cerca de dos gramos por día", contó el intérprete hace unos años. "Soy afortunado. Tuve una de esas experiencias en las que me acercaba a la luz y me veía a mí mismo muerto y perdiendo todo por lo que había trabajado mi vida entera. Así que ingresé en rehabilitación voluntariamente", explicó. Tras un periodo de casi 10 años en los que dejó también el alcohol, el actor volvió a consumir porque "ese nunca fue su problema". "A mí nunca me gustó la sensación de estar borracho. Yo consumía cocaína y usaba el alcohol para bajar el viaje", dijo entonces. Ahora, parece haber encontrado una estabilidad y tranquilidad junto a su actual y reciente esposa.