Ana Acosta mostró su guardarropas en Cortá por Lozano y habló del proyecto que concretó con su hija Estefanía

21 de enero de 2021 • 20:30

En el marco de la sección "Girando con Costi", Cortá por Lozano se metió en la intimidad de Ana Acosta. Tras hablar de los rincones preferidos de su casa, la actriz y comediante contó cómo se reinventó durante la pandemia y habló de su felicidad al hacer teatro con su hija Estefanía.

"Estoy en una casa llena de máscaras", comenzó la panelista del ciclo dando cuenta que se trataba de alguien perteneciente al mundo del teatro. Mientras mostraba la decoración del hogar (cuadros, premios y hasta un juego de ajedrez en la mesita del living), el equipo iba haciendo preguntas para descubrir la identidad de la dueña de casa.

Sin mucho éxito, Coti fue en busca de la famosa que se encontraba tomando sol en el parque de la vivienda. "Estoy con una gran actriz, una gran artista, estoy con la señora Ana Acosta", lanzó la humorista develando el misterio. Con una gran capelina y gafas negras, la comediante les dio la bienvenida y reveló más detalles de su hogar. "Es una casa llena de recuerdos, somos muy barrocos. Nos gusta adornar mucho. Hay recuerdos de viajes, muchos festejos, somos muy fiesteros", reveló, entre risas, quien acababa de celebrar por videollamada el cumpleaños de su padre que se encuentra viviendo en España desde octubre de 2019.

Cero cocinera, la actriz contó quiénes se ocupan de esa tarea en su hogar. "Cuando me puse de novia con Fabián, el ya amasaba. ¿Para que voy a empezar a cocinar yo? Cuando él se cansó le pasó la posta a mi hija Estefi, a los 12 años. Ahora ella empezó a estudiar licenciatura en gastronomía, así que voy eligiendo a la gente con la que estoy por lo que cocina", bromeó fiel a su estilo.

Tras asegurar que tiene un guardarropa muy completo, Acosta confesó su fanatismo por la ropa. "Tengo alrededor de 200 vestidos. No me gusta repetir. Desde chica soy pilchera. Me acuerdo salir del teatro en San Telmo donde hacíamos comedia musical con Pepe Cibrián, obras en las que yo hacía de árbol, con boa de plumas y vestido largo. Y Pepe me decía: '¿a dónde vas? A comer choripán a los carritos de la costanera'", recordó a carcajadas.

En cuanto a su profesión, la actriz contó cómo tuvo que reinventarse en pandemia. "El coronavirus nos afecto a todos. Algunos pudimos revertir la situación. En mi caso, pude concretar dos asignaturas pendientes: trabajar con mi hija y recibirme de licenciada en dirección teatral", confesó entusiasmada por sus logros.

Con respecto a compartir escenario con su hija Estefanía, expresó: "Estoy feliz. Estoy haciendo una obra que hice en 1993 que se llama Casa matriz. Empezamos en agosto a ensayar por zoom hasta que pudimos encontrarnos las dos en el teatro. Estrenamos el viernes 8 de enero en el Picadilly. Cuando la hice en su momento hacía de hija, ahora hago de mamá aunque podría hacer de abuela porque pasaron unos cuantos años. Y mi hija hace el personaje de Bárbara, esta chica de 30 años que decide regalarse una mamá por horas con tanta mala suerte que la madre que ella había contratado no es la que le mandan", remató sobre esta obra que habla de la relación entre padres e hijos.

