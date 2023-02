Desmienten el romance de Leonardo DiCaprio con una joven de 19 años, que publicó y luego borró una foto

escuchar

Frente a los rumores que vinculan a Leonardo DiCaprio con una joven modelo francesa israelí de 19 años, fuentes cercanas al actor han salido a desmentir la existencia de un noviazgo. La estrella de Hollywood, conocida por sus romances con chicas menores de 25 años, recibió duras críticas en las redes sociales por esta supuesta última conquista amorosa.

Representantes del intérprete de 48 años negaron tajantemente que estuviera “saliendo” con la modelo Eden Polani, casi 30 años menor que él, después de que el actor enfrentara una serie de comentarios negativos, tras ser fotografiado junto a la joven en una fiesta realizada por la presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley. La estrella de Érase una vez en Hollywood iba vestido con su habitual atuendo informal: una campera bomber sobre una camisa negra, jeans oscuros y una gorra. Mientras tanto, Eden lucía un traje gris a rayas que combinaba con una camisa blanca.

Luego de la publicación de las fotos abundaron los rumores de que el ganador del Oscar estaba en una relación con la joven que fue tapa de la revista Glamour, aunque esto fue desmentido por sus allegados en diálogo con el portal DailyMail.com. En cuanto a las imágenes, la fuente remarcó: “Estaban sentados uno al lado del otro en una fiesta para escuchar música. Había más gente en ese encuentro”. Aunque no aclararon si efectivamente hay algún vínculo entre DiCaprio y la modelo.

Polani es una joven modelo que está dando los primeros pasos en su carrera. La radiante pelirroja firmó contrato con la agencia IT models y es también una estrella de las redes sociales, en donde tiene más de 200 mil seguidores. Si bien fuentes cercanas al intérprete negaron la posibilidad de un romance, la modelo parece ser muy consciente de la nueva atención que está recibiendo. En el día de ayer Eden compartió una imagen desde un edificio de la ciudad de Nueva York en sus historias de Instagram y debajo escribió: “Cuánto tiempo sin verte”. Sin embargo, una hora después de que se publicara la imagen, en medio de los comentarios en las redes sociales por su supuesto romance, eliminó misteriosamente la foto.

Esta última especulación en torno a la actualidad sentimental de la estrella de Titanic surge en medio de las críticas que han suscitado sus hábitos de citas tras constatarse que el actor suele relacionarse con mujeres menores de 25 años, e incluso tras separarse de su última novia formal, Camila Morrone, semanas después de que ella cumpliera tal edad. DiCaprio también ha sido vinculado en el último tiempo con Victoria Lamas, de 23 años, hija del actor Lorenzo Lamas y quien a sus 23 años es 25 menor que él.

Aunque no se sabe si la relación continúa o no, ambos fueron fotografiados juntos en varias oportunidades, incluyendo unas vacaciones en Saint Barth. Sobre el supuesto vínculo, habló el propio Lorenzo Lamas. “Sé que le gusta mucho”, dijo el actor en referencia a lo que su hija siente por su colega.

“Está muy encantada”, expresó y añadió que el término “encantada” nació durante una conversación telefónica que mantuvo con su hija en Nochebuena. “Le dije que se tomara la relación como unas vacaciones, que las disfrutara todo lo que pudiera mientras duraran. Y si dura más que unas vacaciones normales, estupendo. Pero si no, que cuide su corazón, porque es muy joven”, sumó.

Lamas habló con la prensa tan solo unos días después de que Victoria fuera vista subiendo al auto del actor de 48 años, luego de que ambos disfrutaran de una salida por West Hollywood, el 20 de diciembre. Lorenzo, que tuvo a Victoria con su exesposa, la conejita de playboy Shauna Sand, se arrepintió de sus declaraciones minutos después de darle una nota a The Post. “Solo hablé con vos porque sentí que sería algo positivo, pero ella no se siente así”, dijo Lorenzo en una llamada telefónica con el periodista. “Son amigos, no tienen una relación seria y solo quiero que eso quede claro”, enfatizó.

Nacida el 24 de abril de 1999, Victoria Lamas es una joven modelo y artista plástica, que también está iniciando una carrera como actriz, en la que se destacan sus roles en Talk Later, de 2019, y Secret Identity, de 2020. Con 31.100 seguidores en Instagram, la hija de Lorenzo Lamas suele compartir instantáneas de sus sesiones de fotos y algunas de sus creaciones artísticas.

