Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, que acaban de darle la bienvenida a Mía, son padres de León y Beltrán Fuente: HOLA

24 de julio de 2020 • 12:02

Pasaron pocos meses de que Sabrina Garciarena diera a luz a Mía, la tercera hija que tuvo con Germán Paoloski. Pero, según dio a entender en una entrevista, no estarían del todo cerrados a seguir agrandando la familia.

"¿Te gustaría tener un cuarto hijo?", le preguntó Juan Etchegoyen en Mitre Live. A lo que la actriz contestó: "Cuando me hacen esta pregunta a poco tiempo de haber tenido un hijo, siempre digo que no hay posibilidad. Hoy creo que ya está, es un número espectacular. A mí me pasaba que, como me críe con muchas hermanas mujeres, me parecía que en la casa faltaba alguien más. Y me la jugué de alguna manera, pero estuve todo el año pensando si tenía ganas de tener otro hijo o no".

Y sumó: "Las posibilidades de que pueda venir otro están, claro, pero no creo que ni Germán ni yo queramos otro bebé. Aparte, de querer otro hijo, creo que me darían ganas de adoptar".

Beltrán cumplió tres años el 23 de mayo y lo celebraron en familia Crédito: Instagram @sabrinagarciarena

Si bien deslizó esa idea, aclaró que no es algo que estén charlando con el conductor de El noticiero de la gente en este momento. "Tampoco está hablado el tema de una adopción. Pero el tema de tener tantos hijos creo que ya está, porque también para una mujer es muy difícil el tema de poner el cuerpo. Digamos que, por ahora, estamos bien como estamos".

Sabrina, quien acaba de cumplir 37 años, además de Mía, es madre de León, de 6, y Beltrán, de 3 años.